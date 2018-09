Berlin, Anfang Januar

Die Jugendweihestunden der SED, die nach Ulbrichts Worten den „Kampf gegen Aberglauben, Mystizismus, Idealismus und alle anderen unwissenschaftlichen Anschauungen“ führen sollen, finden ihre Krönung in der Überreichung des Standardwerkes Weltall, Erde, Mensch, das die „Entwicklungsgeschichte von Natur und Gesellschaft“ beschreibt. Darin findet sich eine Schilderung der westlichen Demokratien von Parteitheoretiker Jürgen Kuczynski, die eine genaue Übertragung totalitärer Lebensformen auf westliche Verhältnisse darstellt. „Diese Mörder und Verbrecher, die Monopolkapitalisten, bestimmen, was gemacht werden soll... sie legen fest, was die Lehrer in den Schulen lehren sollen, was die Pfarrer in den Kirchen zu predigen haben, was die Zeitungen drucken müssen, was die Maler zu malen haben.“ Für die Begriffswelt der Staatsfunktionäre sind Institutionen oder gar Individuen, die ein Eigenleben führen, schlechthin unvorstellbar. Unvorstellbar auch, daß Kirche und Theologie unabhängig sein könnten vom Zugriff politischer Kräfte. Nur so wird erklärlich, wie ausgerechnet das Parteiblatt der SED die Bibel gegen politische Attacken glaubt verteidigen zu müssen. Unter heftigen Angriffen gegen Bischof Dibelius, der bekannt sei „durch seine kriegerischen Reden in den USA und sein vorbehaltloses Eintreten für die NATO-Politik“, verwahrte sich Neues Deutschland kürzlich dagegen, daß die Bibel „zum Nutzen der NATO-Politik revidiert“ werde.

An der Revision der Lutherbibel arbeiten Theologen und Kirchenmänner bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten. Mit Exaktheit und Behutsamkeit ist der von Dibelius geleitete Bibelrevisionsausschuß bemüht, Luthers Sprachschöpfung von Mißverstandenem, Mißverständlichem und nicht mehr Verstehbarem zu reinigen, ohne an ihren Glanz und ihr vertrautes Sprachgewand zu rühren. Die heikelste Aufgabe ist dabei die Korrektur der Weihnachtsbotschaft an die Hirten, deren lateinischen Wortlaut „et in terra pax hominibus bonae voluntatis“ Martin Luther als Theologe des unfreien Willens nicht ins Deutsche übernehmen wollte. Seine Übersetzung nach dem griechischen Urtext schiebt aber ein falsches „und“ ein: „Friede