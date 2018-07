Die Produktion der zur Bremer Borgward-Gruppe gehörenden Automobilwerke Borgward, Goliath und Lloyd erreichte 1955 rund 110 000 Fahrzeuge. Dieser Ausstoß entspricht den Produktionen der Jahre 1953 und 1954 zusammengenommen. Die Steigerung gegenüber 1954 beläuft sich auf 62 v. H. Allein die Borgward-Werke exportierten 43 v. H. ihrer Produktion in weit über 80 Länder. In den drei Werken und den angeschlossenen Betrieben sind 19 400 Arbeitnehmer beschäftigt. Borgward hat von der Firma Fritz Dettmann in Osterholz-Scharmbeck einige Werkhallen erworben, in denen. Lastkraftwagen und Traktoren gefertigt werden sollen. Außerdem ist dort der Bau einer neuen Schmiede und eines Großreparaturwerkes geplant. w.

11 000 Beschäftige bei Osram. Mit rund 11 000 Beschäftigten erreichte die Osram-Gesellschaft im Dezember 1955 einen neuen Nachkriegshöchststand. Eine ständig weiterentwickelte Rationalisierung hat dazu beigetragen, daß heute je Belegschaftsmitglied mehr Lampen hergestellt und verkauft werden als in 1950/51.

Neue Zweigniederlassung der Kölner Fordwerke. Die Fordwerke Köln haben das frühere Karosseriewerk Hebmüller in Wülfrath im Landkreis Düsseldorf-Mettmann gekauft. Sie werden dort eine Zweigniederlassung errichten, die einen Teil der Kölner Produktion übernehmen soll.

Hamburger Sparcasse in stetiger Aufwärtsentwicklung, Das Geschäft der Hamburger Sparcasse von 1827, die jetzt die DM-EB und die Abschlüsse für die folgenden Jahre bis einschl. 1954 vorlegte, hat sich in der Berichtszeit fortlaufend ausgedehnt. Von 96,71 – alle Werte in Mill. DM – am 21. 6. 1948 stieg die Bilanzsumme bis zum 31. 12, 1954 auf 508,23 (1953: 386,66). Im gleichen Zeitraum erhöhten, sich die Gesamteinlagen von 74,68 auf 452,89 (1953: 344,78), darunter Spareinlagen von 49,14 auf 291,53 (193,10). Die Ausleihungen erreichten Ende 1954 einen Betrag von 279,13 gegenüber 6207;06 Ende 1953 und 24,54 im Jahre 1949. Daran waren langfristige Ausleihungen mit 193,32 (146,24 bzw. 9,22) beteiligt. Auch im vergangenen Jahr hat sich die Aufwärtsentwicklung fortgesetzt. So stiegen die Gesamteinlagen auf 560,9, darunter Spareinlagen auf 376,1. Im Ausleihegeschäft konzentrierte sich die Hamburger Sparcasse wiederum auf langfristige Ausleihungen gegen Grundpfandrechte. In den ersten elf Monaten 1955 wurden Hypothekendarlehen im Gesamtbetrage von 65,6 zugesagt. Einschl. des Überhanges aus 1954 standen Darlehenszusagen von zusammen 93,3 Darlehensauszahlungen von 52,0 gegenüber.