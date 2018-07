Ein Buch der Mütter nehmen wir mit Ehrerbietung und Liebe in die Hand, denn sogleich taucht die Vision der Unbekannten Mutter in uns auf, die in den zermalmenden Jahren unseres Unheils unter Bombeneinschlägen, auf der Flucht, im eiskalten, von Schnee, Regen und Wind durchfröstelten Zimmer der Nachkriegszeit für uns alle die furchtlose, weil gottesfürchtige, immer tätige, weil irdisch höchst verantwortungsvolle Helferin für jeden einzelnen von uns war. Diese Frauengestalt mit Kopftuch und Mantel glich in ihrer peinigend zeitgemäßen Gestalt dennoch mit dem klaren Blick, dem sicheren Zugriff der Hände und ihrem kargen Zuspruch wahrhaft einer der mythischen Großen Mütter, von denen unser Leben kommen soll. Dieser Mütter, der wahren Retterinnen Europas im Orkan des letzten Krieges, wird in diesem Buch nur mit einigen Zeilen im Geleit gedacht. Sie würden wohl auch nicht in die mit rosa Blümchen und hellgrünemBlattkranz verzierte, goldverschnörkelte Einfassung gehören, wie sie ja auch dem Leben und nicht der Literatur verpflichtet waren;

„Buch der Mütter“, Vorbilder tätiger Liebe, herausgegeben von Felix Braun und Käthe Braun-Praye (Paul Zsolnay Verlag, Wien, 13,80 DM).

Das vorliegende Sammelwerk aus Berichten, Tagebüchern, Briefen hervorragender Frauen, wie der Mutter Napoleons, der Frau Rat Goethe, der großen Herrscherin Maria-Theresia oder der Mütter der Künstler Charlotte Mörike, Henriette Feuerbach, Clara Schumann und mancher anderen, müßte „Buch der Mütter berühmter Kinder“ heißen. Als solches wäre es dann lesenswert, da es mit aufrichtiger Teilnahme und Hingabe an seine würdigen Vorbilder zusammengestellt worden ist, wenn auch selbst unter diesem Gesichtspunkt die Wahl der Mutter Rilkes, Phia Rilke, befremdlich bleibt, denn wie die Herausgeber selbst gestehen, hat Phia Rilke „durch ihre falsche Erziehung der Seele des Kindes Schaden angetan“. Diesen Schaden als fruchtbare, für das Werk des Dichters notwendige Einsamkeit umzudenken, ist wohl doch etwas zu gewaltsam. – Enttäuschend wirkt es, daß von Maria Theresia nicht das Testament von 1780 erwähnt wird, in dem es heißt: „Ist es mein ernstlicher Willen, daß niemand von der Familj Weder bey Meiner öffentlichen Exposition, noch begräbnis, noch Exequien erscheinen solle ... Wann eine Mutter und Frau nach ihrem Todt noch was zu hoffen und zu sagen hat, so bitte Mir dieses letzte Zeichen des gehorsams Von Meiner familj aus. Ich erkenne die tendresse, welche alle für Mich haben und will dahero Verhindern den Eindruck, welchen solche functiones machen Können.“ Dieses allerhöchste Zeichen von Mutterliebe, ihren Kindern den gramvollen Eindruck des Begräbnisses zu ersparen, ist wohl kaum je überboten worden. Bemerkt sei, daß Josef II. diesem letzten Wunsch seiner Mutter nicht gehorchte und die gesamte kaiserliche Familie ihrem Sarg folgte.

So ergreifend wie die Fürsorge der Mütter berühmter Kinder im profanen Bereich des Lebens sein mag, die Beschwörung der heiligen Monika und der Mutter Maria wirkt dennoch gewaltiger und gültiger. – Gerade diese beiden heiligen Frauen im Zeugnis der Bibel und in den „Bekenntnissen“ des heiligen Augustinus vor uns erstehen zu lassen, gelingt erschütternd. Ilse Langner