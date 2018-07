Inhalt Seite 1 — Das Wirtshaus im Taunus Seite 2 Auf einer Seite lesen

Dd., Wiesbaden,

Mitten in den ausgedehnten Wäldern des Taunus liegt ein kleines modernes Restaurant, das von den bessersituierten Autofahrern, welche die Landstraße von Wiesbaden zur Kurstadt Schwalbach benutzen, gern besucht wird.

Der Inhaber dieser gepflegten Gaststätte hatte nicht das Gefühl, in einem ungesicherten Niemandsland vagabundierenden Räuberbanden ausgesetzt zu sein, wie sie etwa zu kurmainzischer oder katzenelnbogenscher Zeit an jenem Dreiländerwinkel auftauchen möchten. Bis ihn eine mondlose, nur selten durch Autoscheinwerfer flüchtig aufgehellte Nacht im vergangenen Jahr eines Besseren belehrte. Er hatte schon längst die letzten Gäste verabschiedet und sich in sein Schlafzimmer zurückgezogen, als aus dem unteren Geschoß verdächtige Geräusche an sein Ohr drangen. Im Nachtgewand schlich er die Treppe hinunter, machte aber vor der Türe halt, da er bereits sehr deutlich kräftige Männerstimmen zu unterscheiden vermochte. Statt es unbewaffnet mit einer Übermacht von Einbrechern aufzunehmen, zog er es vor, sich nach oben an sein Telephon zurückzuziehen und zunächst den Gendarmerieposten in dem benachbarten Schlangenbad anzurufen.

Diese kleine Taunusgemeinde verfügt über einige radelnde Polizisten. Sie müssen auf dem Wege zu jener Gaststätte fünf Kilometer oft steigender Landstraße fahrend und schiebend hinter sich bringen. Der wachhabende Beamte hatte vollkommen recht, als er dem Inhaber der Gaststätte riet, die Einbrecher einstweilen selber festzuhalten, da der zweite, gerade auf Streifenfahrt radelnde Polizist frühestens in vierzig Minuten am Tatort sein könne. Nach dieser entmutigenden Auskunft lauschte der Anrufer einige Augenblicke lang den beunruhigenden Geräuschen, die aus dem Parterre zu ihm herauf drangen: Es klang so, als ob die Diebesbande gerade damit beschäftigt sei, das gesamte Kaffeegeschirr zu zertrümmern. Dann entschloß er sich, das motorisierte Überfallkommando in der acht Kilometer entfernten hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden anzurufen.

Nun verfügen aber nach dem weisen Ratschluß der amerikanischen Besatzungsmacht, von dem abzuweichen den hessischen Regierungsstellen bisher nicht geboten erschien, die über 5000 Seelen zählenden Gemeinden dieses Landes über eigene, vom Staate völlig unabhängige Polizeikräfte, die die Gemeindegrenzen höchstens in ganz dringenden und außergewöhnlichen Fällen zu überschreiten pflegen. Folglich war auch die Auskunft des Wiesbadener Überfallkommandos negativ. Da die Stadt- und Polizeigrenze 1800 Meter von jener Gaststätte entfernt verläuft, mußte die Wiesbadener Polizei dem Anrufer raten, zunächst einmal die im Untertaunuskreis noch vorhandenen polizeilichen Möglichkeiten auszuschöpfen.

Inzwischen waren die ungebetenen Gaste im Erdgeschoß, den Geräuschen nach zu urteilen, dazu übergegangen, die Küche auszuplündern und das ganze Haus bei aufgedrehter Wasserleitung zu überschwemmen. Mit dem Mute der Verzweiflung unternahm der Gastronom nunmehr den Versuch, die motorisierte Gendarmerie aus der sieben Kilometer entfernten Kreisstadt Bad Schwalbach herbeizutelephonieren. Die Schwalbacher Beamten erhoben zunächst Einwände und wiesen darauf hin, daß eigentlich jene radelnden Kollegen aus Schlangenbad zuständig seien. Sie erboten sich aber, einmal zu sehen, was sich machen ließe.

Als er gerade im Begriff stand, seine Telephonrechnung durch ein weiteres Gespräche mit jenem Landposten in Schlangenbad zu belasten, vernahm der Inhaber der Gaststätte zu seiner Erleichterung, daß vor dem Hause der Motor eines Wagens in Gang gesetzt wurde. Darauf hörte man ein Auto in Richtung Schwalbach davonfahren, und im Erdgeschoß wurde es still.