Der Bundesverkehrsminister hat uns während seiner bisherigen Amtstätigkeit mit Überraschungen reichlich gesegnet. Seine Sonntagsreden und die mannigfachen Eingriffe während seiner ersten Amtsperiode sind keineswegs vergessen, wenngleich heute die Zwischenräume seiner Überraschungen größer geworden sind. Um so stärker spüren wir aber noch immer seine Wandlungsfähigkeit, die er bewies, als er in seiner zweiten Amtsperiode mit völlig veränderten Auffassungen ans Werk ging. Die Unterschiede sind so gravierend, daß man sie der gleichen Person kaum zumuten kann. Man hat sich deshalb daran gewöhnt, bei Äußerungen des Ministers aus der Vergangenheit danach zu fragen, ob sie von „Hans Christoph I.“ oder „Hans Christoph II.“ – also aus der ersten oder aus der zweiten Amtsperiode – stammen. In jüngster Zeit mehren sich die Stimmen, die aus den Maßnahmen und Handlungen des Ministers glauben schließen zu dürfen, daß auch das Ende seiner zweiten Amtsperiode mit einer neuen Überraschung schließen soll; es wird sein Wechsel in die Fühlung der Deutschen Bundesbahn angestrebt, womit wir dann „Hans Christoph III.“ kennenlernen würden!

Bis dahin vergeht zwar noch einige Zeit. Aber nach Lage der Dinge hat die Öffentlichkeit bereits heute alle Veranlassung, sich mit dieser Frage zu beschäftigen. Schließlich hat der Bundesverkehrsminister heute noch den gesamten Verkehr zu betreuen, d. h., die Interessen aller Verkehrsträger zu wahren. Es wäre unerträglich, wenn auch nur geringe Spuren des Verdachts aufkommen könnten, daß etwa die gegenwärtige Arbeit eine Vorbereitung der angestrebten darstellen sollte.

Wenn aber schon diese Frage aufgeworfen wird, dann wird es Zeit, einmal zu überprüfen, wieweit die bisherigen Leistungen des Bundesverkehrsministers eine erfolgreiche Arbeit in der Führung der Bundesbahn erwarten lassen. Man kann überhaupt die Diskussion über die Führung der Bundesbahn nach der Ende Mai 1957 ablaufenden Amtsperiode des gegenwärtigen Vorstandes nicht früh genug beginnen, um dieses Mal eine organischere Überleitung sicherzustellen.

Zweifellos hat die Arbeit des Bundesverkehrsministers während der letzten beiden Jahre zu den Fortschritten der Bundesbahn beigetragen. Man sollte jedoch auch in dieser schnellebigen Zeit nicht vergessen, daß hierdurch nur die gröbsten Fehler seiner früheren Tätigkeit gemildert wurden. Hätte der Bundesverkehrsminister in seiner ersten Amtstätigkeit mehr Verständnis für die wirklichen Aufgaben der Eisenbahnen innerhalb der Volkswirtschaft gehabt, so stände die gesamte Verkehrs Wirtschaft heute anders da. Auch die schmerzhafte Operation des Kraftverkehrs hätte – vermutlich wesentlich leichter durchgeführt werden können, weil eben die aus einer falschen Finanz-, Tarif- und Verkehrspolitik entstandene Aufblähung des Güterkraftverkehrs zeitig genug unterbunden worden wäre. Klarheit über die Verhältnisse bestand durchaus, wie man noch heute in jener Broschüre „Warum Bundesbahnkrise?“ nachlesen kann, deren Verbreitung vom Bundesverkehrsminister unterbunden worden ist, weil ihr Inhalt nicht in seine „Konzeption“ paßte. Selten hat eine Druckschrift durch den späteren Ablauf der Dinge eine so klare Bestätigung erfahren wie diese. Wie lange hat der Bundesverkehrsminister sich mit dem Einsatz aller seiner Macht gegen die Verdieselung der Bundesbahn gewandt, weil diese „Kohlenverbraucher bleiben müsse und nicht Devisenfresser werden dürfe“. Ein Glück, daß verantwortungsbewußte Persönlichkeiten trotzdem die erfolgreiche Arbeit auf diesem Gebiet fortsetzten. Als die Dieselfahrzeuge schließlich in den Gliedertriebzügen ihre Spitzenleistungen bringen sollten, durften „die Eisenbahnzentralämter nur am Rande mitwirken“. Der Erfolg war danach. Beim „Komet“ war die mittelbare Mitwirkung erfahrener Eisenbahner sichergestellt, und er darf heute nach überwundenen Kinderkrankheiten als eine Spitzenleistung des Eisenbahnverkehrs angesehen werden. Demgegenüber haben auch die später herangezogenen Eisenbahnzentralämter den zweiten Gliedertriebzug nicht mehr zu einem vollwertigen Fahrzeug entwickeln können – allenfalls hat man daraus wertvolle Erkenntnisse ziehen können.

Auch der zweite große Rationalisierungsprozeß der Bundesbahn, die Elektrifizierung der Ruhr- und Rheinstrecke, wurde nicht zuletzt deswegen um zwei Jahre verzögert, weil der Bundesverkehrsminister zu lange die 50-Hertz-Partei unterstützte (wobei allerdings hier offenbleiben muß, welchen Anteil an dieser Verzögerung sein früherer Staatssekretär zu tragen hat). Ein Glück, daß die Regierung von Nordrhein-Westfalen ihren gesamten Einfluß als Finanzträger für die gesunde wirtschaftliche Lösung einsetzte.

Nach allen diesen Erfahrungen ist kaum anzunehmen, daß die Bundesbahn sich mit großem Vertrauen einer zukünftigen Führung durch den Bundesverkehrsminister unterstellen wird. Nicht weniger wichtig scheint aber die künftige Form der Bundesbahnführung zu sein. Der Bundesverkehrsminister ist der eifrigste Verfechter der gegenwärtig gültigen Kollegialverfassung des Vorstandes gewesen. Die Urteile über die damit gemachten Erfahrungen widersprechen sich stark. So viel kann aber bestimmt gesagt werden, daß die befürchteten Nachteile nicht in vollem Umfange eingetreten sind. Immerhin ist es gelungen, für alle wichtigen Fragen mindestens die Dreiviertelmehrheit der Mitglieder des Vorstandes zu erreichen, so daß das doppelte Stimmrecht des Vorsitzenden nicht die Entscheidungen brachte. Trotzdem sind im Bundestag starke Bestrebungen im Gange, durch eine Novelle zum Bundesbaugesetz wieder einen Generaldirektor an die Spitze zu stellen, wobei offensichtlich auch im Bundesverkehrsministerium heute diese Auffassung an Boden gewinnt. Wenn dem so ist, und der heutige Bundesverkehrsminister dann der zukünftige Generaldirektor sein soll, so muß heute schon die Frage aufgeworfen werden, ob er diese Bundesbahn als „Autokrat“ oder als „Flasche“ führen würde, denn ein Mittelding gibt es nach der von ihm selbst sehr lebhaft und wörtlich vertretenen Auffassung ja nicht...

Demnach liegt Veranlassung vor, bereits heute schwerste Bedenken dagegen anzumelden, daß der Bundesverkehrsminister in die Führung der Bundesbahn hinüberwechselt. Man muß dringend davor warnen, auch bei der nächsten Berufung des Vorstandes wieder in den gleichen Fehler wie bei der ersten Berufung zu verfallen: der Bundesbahn eine Führung von außen aufzwingen zu wollen. Jedes Wort über die Leistungen der Bundesbahn ist unter Fachleuten überflüssig. Der größte Fehler ist zweifellos darin zu sehen, daß die Verwaltung seit Jahrzehnten zu beamtenmäßig geschult wurde. Gewisse freizügige Entwicklungen zwischen den Weltkriegen sind leider in der Nachkriegszeit wieder zurückgedrängt worden. Deshalb hat die Bundesbahn es auch nicht verstanden, ihre Belange in der Öffentlichkeit zu vertreten und durchzusetzen. Vielleicht ist es aber der größte Gewinn nach der rechtlichen Neuregelung der Bundesbahnorganisation, daß im neuen Vorstand eine Persönlichkeit tätig ist, die diese Voraussetzungen erfüllt und sich gleichzeitig genügend mit der Problematik der Eisenbahn innerhalb der gesamten Verkehrsentwicklung vertraut gemacht hat. Für die zweite Besetzung des Vorstandes liegen damit die Verhältnisse wesentlich günstiger, als es bei der ersten Besetzung der Fall gewesen ist. Nunmehr können aus dem Personenkreis, dessen fachliche und persönliche Eignung aus der praktischen Arbeit der Bundesbahn zu beurteilen ist, die zukünftigen Vorstandsmitglieder ausgewählt werden. Dabei sind auch genügend Persönlichkeiten vorhanden, deren Lebensalter es gestattet, noch für mehrere Amtsperioden tätig zu sein, so daß auch auf lange Sicht wieder eine größere Stabilität geschaffen wird, ohne die nun einmal ein so großer Wirtschaftskomplex auf die Dauer nicht geführt werden kann. O. K.