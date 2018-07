Man darf nun wohl hoffen, daß zu den Olympischen „Sommerspielen“ in Melbourne, die Ende des kommenden Jahres (in unseren Wintermonaten also) stattfinden, eine gesamtdeutsche Mannschaft fahren wird. Im Westen hat man freundliches Entgegenkommen in mancherlei Dingen gezeigt, und in der Sowjetzone weiß man genau, daß, wenn nicht manche Forderung etwas zurückgesteckt wird, die mitteldeutschen Sportler auf den Ausflug nach Australien verzichten müßten.

Noch immer ist die Leichtathletik die führende Sportart bei den großen Weltspielen, und auf sie konzentriert sich auch stets das allgemeine Interesse. Mit besonderer Neugier beobachtete man daher nicht nur in Deutschland selbst, sondern auch im Ausland unsere Leichtathleten. Die Kämpfe in Australien werden uns zum erstenmal seit dem Kriege einen Überblick über die Stärke und die Zukunftsaussichten unserer Läufer, Springer und Werfer geben.

Das neue Jahr wird für den Sportler ein olympisches Jahr sein. Es ist zu hoffen, daß es zu einer Zusammenziehung der gesamtdeutschen Mannschaft nicht erst in letzter Minute kommt, sondern daß schon vorher gemeinsame Kämpfe und vor allen Dingen auch gemeinsame-Deutsche Meisterschaften ausgetragen werden.

Besonders gespannt sieht man natürlich auf die Vertreter der Sowjetzone, die im vergangenen Jahre mächtig nach vorn gestoßen und durch erstaunliche Leistungen aufgefallen sind. Christa Stubnick, die über 100 Meter 11,6 Sekunden und über die 200-Meter-Strecke 23,7 Sekunden herauslief, gehört unbestritten zur Weltklasse und hat die größte Aussicht, eine olympische Medaille zu gewinnen, ja, sie kann sogar mit einer Goldmedaille rechnen, wenn sie ihre Form hält. Wer sie schlagen will, muß Weltrekord laufen. Auch die Hürdenläuferin Köhler ist mit 10,9 Sekunden über 80 Meter eine ernst zu nehmende Konkurrentin für alle ihre Gegnerinnen. Man sagt von ihr, daß sie noch erheblich besser werden kann. Das gleiche gilt von den beiden Männern: dem 400-Meter-Läufer Mann, der immerhin mit einer so guten Zeit wie 47,5 Sekunden aufwartete, und dem 1500-Meter-Läufer Hermann‚ der mit 3:42,6 Minuten einen neuen deutschen Rekord aufstellte. Diese vier großen Könner dürften bestimmt zu den etwa zwanzig Leichtathleten gehören, die wir nach Australien schicken wollen.

In den Mannschaftswettbewerben könnte den deutschen Leichtathleten auch eine Goldmedaille zufallen: unsere 4mal-100-Meter-Frauenstaffel, die wir aus den Läuferinnen Stubnick, Fuhrmann, Köhler, Brüning und Butz, die alle im letzten Jahr unter 12 Sekunden liefen, zusammenstellen können, hat recht gute Aussichten auf einen Sieg und auf einen Weltrekord – wenn nur der Wechsel klappen wird, wenn der Stab nicht, wie 1936, zu Boden fällt. Die Männer werden es sehr viel schwerer haben, sich gegen die Amerikaner durchzusetzen, aber vier so glänzende Läufer wie Fütterer, Germar, Knörzer und Kaufmann sind durchaus in der Lage, etwa 40,2 Sekunden bei der 4mal-100-Meter-Staffel zu schaffen.

Von unseren Einzelkämpfern ragen neben Christa Stubnick natürlich die Sprinter Fütterer (Europa-Rekordinhaber) und der erst zwanzig Jahre alte Manfred Germar hervor, die man wohl im Endkampf sehen könnte. Herbert Schade der auf der 10 000-Meter-Strecke laufen will, könnte bei etwas Glück vielleicht in den Endlauf kommen, und das wäre schon ein sehr schöner Erfolg. Unseren übrigen Männern Steines (110 Meter Hürden), Haas (400 Meter) und Bonah (400 Meter Hürden) lassen sich keine großen Erfolgsaussichten einräumen, aber Genaueres wird man natürlich erst sagen können, wenn der Wettkampfbetrieb wieder eingesetzt hat. Mit Überraschungen muß man ja immer rechnen. Hält der Weitspringer Heinz Oberbeck seine Form, vermag er seine Bestleistung von 7,62 Meter noch zu verbessern, dann kann er sehr wohl in Melbourne in den Endkampf springen. Vielleicht gilt das auch für seinen Kameraden Krüger (7,55 Meter) und für den Stabhochspringer Peußger.

Hauptsache aber bleibt schließlich, daß wir dabei sind und anständig kämpfen. Leicht wird es diesmal keinem Leichtathleten werden, denn das Jahr 1955, in dem allein dreiunddreißig Weltrekorde verbessert wurden, hat eine derartige Leistungssteigerung gebracht, daß man sich fragt: Wohin denn jetzt? Wer in Melbourne bestehen will, muß schon eine Art Superathlet sein. So ist das heute.