Seit 135 Jahren erstattet der jeweilige Präses der Handelskammer Hamburg in einer Ansprache vor der „Versammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns zu Hamburg Bericht darüber, wie die Kammer und er die welt- und volkswirtschaftlichen Situationen und Entwicklungen beurteilen und welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind, und zwar sowohl für den einzelnen Kaufmann als für die gesamte Wirtschaftspolitik. Offiziell gab es die „Versammlung Eines Ehrbaren Kaufmann“ seit 1933 nicht mehr, doch hielt man bis heute in Hamburg an diesem altehrwürdigen Brauch fest. Nicht zuletzt dank der Persönlichkeit des gegenwärtigen Präses der Handelskammer in Hamburg, Albert Schäfer, der dieses Amt seit neun Jahren innehat und der nunmehr einem Jüngeren Platz machen will, haben die Reden, die jährlich am Altjahrsabend im Hamburger Rathaus gehalten werden, eine ständig steigende Beachtung – weit über Hamburgs Wirtschaft hinaus – gefunden. In Zukunft wird auch der „Ehrbare Kaufmann“ als Institution wieder bestehen, um Moral und Ansehen der Kaufmannschaft auf das früher gewohnte Niveau zu bringen: Die Mitglieder des „Ehrbaren Kaufmanns“ unterwerfen sich einer besonderen Ehrengerichtsbarkeit.

Albert Schäfer, zugleich AR-Vorsitzender der Phoenix Gummiwerke, Hamburg-Harburg, setzte sich in seiner Rede unter anderem auch mit der Restriktionspolitik der BdL auseinander. Dabei ist es bemerkenswert, daß sich ein Industrieller und auch die Hamburger Kammer für die BdL-Maßnahmen aussprachen. Sie hätten rechtzeitig daran erinnert, so sagte Schäfer, daß es ein wirksames Regulativ gegen Überhitzungserscheinungen in der Konjunktur gibt. Aus hamburgischer Sicht gesehen, hätten die Restriktionsmaßnahmen, denen bereits eine Zurücksetzung der Rediskontlinie vorausgegangen war, zwar die Grenze des Erträglichen erreicht, sie aber nicht überschritten. Eine Verschärfung der Kreditrestriktionen hält Schäfer allerdings für unangebracht. Solche Worte, von einer unabhängigen Persönlichkeit ausgesprochen, werden dem BdL-Präsidenten Vocke zum Jahresbeginn gut in den Ohren klingen...

Weniger gut kam die Ausgabenwirtschaft der öffentlichen Hand in der Schäfer-Rede weg. Hart war die Kritik auch an der Hortung von Steuergeldern, die nur so lange einen Sinn hat, wie Exportüberschüsse in dem bisherigen Umfange vorhanden waren und damit entsprechende Anspruchs an ausländische Volkswirtschaften. Mit dem Rückgang der Exportüberschüsse fällt aber das güterwirtschaftliche Äquivalent fort. Schäfer forderte in diesem Zusammenhang eine lineare Steuersenkung und ein Festhalten an der Politik, mit steuerlichen Vergünstigungen aufzuräumen. Politische Überlegungen dürften der Durchsetzung wirtschaftlicher Vernunft nicht im Wege stehen. -ndt