Von josef Müller-Marein

Eine Meldung: Dr. Günther Rennen, der Intendant der Hamburger Staatsoper, hat am 30. Dezember seinen laufenden Vertrag zum Ende der Spielzeit 1955/56 gekündigt.

Als Rennerts Rücktrittsgesuch bekanntwurde, geschah es, daß sogar sein schärfster Kritiker sozusagen mit verkniffenen Lippen ein Wort des Bedauerns aussprach. Also: Man hetzt sein Opfer, das ohnehin mehr abgehetzt war, als man dachte (dies in einer Sphäre, die niemanden etwas angeht), und wenn der Sieg gar so leicht war, dann sagt man statt „Hoppla“ ein mildes „Schade“. Freunde, das war in aller Aufregung um Günther Rennert nicht nur nicht fein; das war dumm! Denn wenn das Spiel, das hier mit einem Künstler und einem Menschen getrieben wird, schlecht ausgeht, so geht es nur schlecht aus für das Hamburger Publikum, das vielleicht mit einigem Ärger verzeichnen wird, daß es den besten deutschen Opernregisseur verloren hat, während dieser mit frischer Vitalität (und der dazugehörigen Aufregung) bereits anderswo große Ziele verwirklicht. Doch im Augenblick ist vielleicht noch einiges zu retten. Man muß sich nur klar darüber werden, daß hier Momente wirksam sind, die größere Bedeutung haben als ein Trubel lokaler Kulturpolitik.

Es sind fast zehn Jahre, seit Günther Rennert in der damaligen Trümmerstadt Hamburg erschien: der schlanke, nervöse Mann mit der schmalen, langen Nase des Witterers, der schnelldenkende Künstler, der seine Empfindsamkeit durch die (für manchen Tölpel ärgerliche) Eigenschaft verbarg, in humorvollen oder witzigen Kurzformen seine Ansichten und Anregungen zu äußern. Er wurde damals nicht mit Jubelrufen oder Freudentränen in Hamburg empfangen, wie zehn Jahre später Gustaf Gründgens; man nahm Anstoß daran, daß kulturbeflissene Leute der britischen Besatzungsbehörde ihn empfohlen hatten, und nicht jeder wußte, daß er den ratgebenden Engländern durch einen prominenten deutschen Künstler „eingeredet“ worden war. Und Rennert – ob er von diesen Zusammenhängen wußte oder nicht – betrat ein Trümmergrundstück in der Nähe jenes Gänsemarktes, an dem Jahrhunderte vorher die erste deutsche Bürgeroper gestanden hatte; vielleicht, daß er sich der kulturgeschichtlichen Weihe dieses Ortes bewußt war, vielleicht auch nicht. Jedenfalls: Als er gewisse Trümmer sah, aus denen die Mauern eines leidlich wohlerhaltenen Bühnenraumes hervorragten, meinte er: „Dies war ein Opernhaus? Dies ist ein Opernhaus!“ Eine Meinung, über die sich zu verwundern damals nur wenige Hamburger die rechte Zeit und Muße hatten.

Rennert zog Caspar Neher zu Rat, und die beiden beschlossen angesichts des unzerstörten großen Bühnenhauses, das von der Staatsoper übriggeblieben war, folgendes: Von den verschieden ein-> stellbaren ‚Ebenen‘ der Bühne lassen wir eine oder zwei in normaler Höhe, eine fahren wir tiefer: das ist dann der ‚Orchestergraben‘, eine andere ‚Ebene‘ stellen wir wieder etwas höher ein: die ersten Zuschauerplätze, die letzte soll noch ein bißchen mehr erhöht sein: die hinteren Gästereihen. – Ein Notbehelf, nichts weiter. Zuwenig Raum für das Orchester, und eine Akustik gab es: so gefährlich, daß mancher prominente Dirigent sich dort zunächst nicht ans Pult getraute, außer Dr. Hans Schmidt-Isserstedt, der im Geistig-Künstlerischen ein Zwillingsbruder Rennerts ist. Und dieser neue Ort in der Nähe des alten Gänsemarktes, dieses Provisorium ward eine echte Stätte der Kunst. Es lebte hier die Unruhe des Experiments, der nach Aufbau strebende Geist, der Wahrheit suchte und Repräsentation mied (wie wäre sie in solchen Räumen auch möglich gewesen!). Und gerade jene Kritiker, die heute dem Dr. Rennert am meisten am Zeuge flicken, sie waren damals und in vielen weiteren Jahren seine aufrichtigsten Bewunderer. Sahen sie doch – denn wer sah es nicht? –, daß Hamburg auf dem Gebiet einer neuen Musikdramatik für manchen Kunstfreund aus dem Inland und dem Ausland ein Ort künstlerischer Pilgerfahrt geworden war. Das war und bleibt Rennerts Verdienst, dem es gelang, ein treffliches Helfer Team für seine Sorgen und Ziele zu bilden. Die Kritiker sahen, daß ein solcher Ruhm, den Rennert bewirkte, das allgemein künstlerische Niveau hob, und so wurden auch sie, die unentwegt Beifall spendeten, in ihrem Niveau gehoben; und welcher kunstpolitisch Beteiligter möchte das nicht gern?

Die Städte der Bundesrepublik verloren ihre Trümmer; auch Hamburg verlor sie. Natürliche Wünsche nach Repräsentation (von Seiten der Repräsentanten des Staates, der Gesellschaft und eines genießenden, zahlenden Publikums) verbanden sich mit dem natürlichen Streben der Künstler nach Erweiterung der künstlerischen Möglichkeiten. Und schließlich erstand in Hamburg das neue Haus der Staatsoper, das so festlich unter der Anwesenheit des Bundespräsidenten und des diplomatischen Corps eingeweiht wurde. Und es ist doch wohl keine verblüffende Neuigkeit, wenn wir sagen, daß Rennert an den Plänen dieses Hauses und ihrem Gelingen innigst beteiligt war?

Es ist über den Neubau viel geschrieben worden, Zustimmendes und Kritisches und vieles nach der Manier des „Teils-teils“. Aber wenige haben es bemerkt, daß jener Bau grundsätzlich eine aus Stein, Stahl und Glas errichtete Absage ist: die gleiche Absage ans Übliche, die Rennert damals durch seine Arbeit im Provisorium manifestierte. Nur – damals schien es selbst den ärgsten Banausen als eine Notwendigkeit; heute ist es eine Entscheidung unter mehreren Möglichkeiten; und daß Rennert das Seine dazu tat, daß gerade diese Möglichkeit verwirklicht wurde, das ist der eigentliche Anlaß des falschen Trubels.