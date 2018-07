Für alle, die der Musik zugetan sind, ist dieses Buch geschrieben“ – so umreißt das Vorwort eines neuen Konzertführers, der jetzt im Safari-Verlag, Berlin, erschienen ist, seinen Leserkreis. Im einzelnen heißt es dann, die Rundfunkhörer und die Konzertbesucher seien gemeint. Der Verfasser übersieht, daß in Deutschland heute für viele Millionen Mark jährlich klassische Langspielplatten gekauft werden. Man könnte diese Übergehung einer ganzen Kategorie von Musikfreunden, die ihrer Liebe außerdem beträchtliche finanzielle Opfer bringen, auf sich beruhen lassen, kämen sie in dem Buch nicht regelrecht zu kurz. Denn der Verfasser behandelt manches Werk kursorisch oder läßt es ganz unbesprochen mit dem Hinweis, es werde ja doch kaum noch aufgeführt. Daß es aber, um einige Beispiele zu nennen, von Dvoraks stilistisch hochinteressanter D-Dur Symphonie zwei, von der in G-Dur gar fünf Schallplatten unter bedeutenden Dirigenten gibt, daß auch das Te Deum von Berlioz, eines der schönsten Werke des französischen Meisters, in einer ausgezeichneten Aufnahme vorliegt, spielt für den Autor keine Rolle. So läßt er sich große Chancen entgehen: eine bewußte Einstellung auch auf die Schallplatte hätte den Inhalt des Buches bereichern und die Basis seiner praktischen Brauchbarkeit wesentlich erweitern können:

Rudolf Bauer: „Das Konzert“. Safari-Verlag, Berlin. Gebunden 16,80 DM.

Nachdem ich auf diesen Mangel hingewiesen habe, möchte ich nun aber erklären, daß das Buch von Rudolf Bauer dennoch zu den erfreulichen Erscheinungen gehört, die in letzter Zeit auf dem heiklen Gebiet der Konzertführer herausgekommen sind, und zwar wegen der organischen, durchdachten Methode, nach der es verfährt. Was braucht der nicht fachlich gebildete oder nicht musikwissenschaftlich geschulte Laie, um sich zuverlässig über ein Musikstück unterrichten zu können? In erster Linie eine verständliche Stilanalyse, sodann eine Einordnung der individuellen Analysen in ihren allgemeinen stilgeschichtlichen Zusammenhang; vor allem aber sucht er auch eine Anleitung zum Verständnis des gedanklichen Inhalts der Werke, ohne daß ihm dabei doch eine bestimmte Deutung aufoktroiert würde. Die klar umrissenen Porträts, die der Verfasser in seinen kleinen Werkmonographien gibt, die prinzipiellen Einführungen in das Wesen und in die Probleme der Meister, die er der Einzelbehandlung ihrer Werke vorausgehen läßt, wachsen aus streng musikwissenschaftlichen Kenntnissen hervor; sie vermitteln aber nur deren Quintessenz in leicht verständlicher Form. Sie benutzen also den theoretischen und historischen Rahmen, ohne doch dem Leser das Fachliche als solches aufzubürden. Dafür sind sie mit um so lebendigerer Anschauungskraft geschrieben. Interessant ist in diesem Zusammenhang übrigens die Art, wie sich der Verfasser mit der Zwölftonmusik auseinandersetzt. Er widmet ihrer Deutung programmatisch und inhaltlich jede denkbare Behutsamkeit und Sorgfalt, er definiert ihre stilistischen Grundsätze so haargenau, daß man den Eindruck gewinnt, als wolle er gerade die Schärfe seiner Formulierung für sich wirken lassen. Und das genügt uns, solange noch nicht geklärt ist, auf welches musikalische Konto die Anstrengungen unserer modernen Noteningenieure letzten Endes zu buchen sein werden.

Wie wäre es, wenn der Verfasser der Neuauflage des Buches, die vermutlich nicht lange auf sich warten lassen wird, eine kleine Bibliographie der Standardliteratur über die wichtigsten Meister beifügen würde, um den tiefer interessierten Lesern damit auf die Sprünge zu helfen – ich denke hier an Werke wie Schweitzers Bachmonographie oder das Mussorgskybuch von Wolfurt.

Dieser neue Konzertführer liest sich spannend wie ein Roman, nicht nur, weil er. geistvoll geschrieben ist, sondern vor allen Dingen, weil man die eigene Besessenheit des Autors spürt, der seiner Aufgabe mit Haut und Haar verfallen ist. Chr.