Ein neugriechisches Scherzmärchen nacherzählt von Werner Helwig

Gott fuhr in einem Breitrog durch die Wolken. Er hatte ein batistenes Segel über einen Rechen gespannt und den Wind ins Heck gesetzt, daß er ihm ein wenig Fahrt mache. Er Selbst half nach, indem er auf der segelabgewandten Seite mit seinem Weltzepter ruderte, wobei er zugleich auch steuerte.

Als Bugspriet hatte er einen Besen eingelegt. Verknüpft war alles mit goldenen Seilen von feiner gesponnener Arbeit. Um den Mast war Perlenlitze gewunden. Das Innere des Breitrogs war mit Lapislazuli inkrustiert. Paradiesvogelfedern befiederten wehend die Bordwand. Gott hatte wiederholt gegen die Unart des Windes zu kämpfen, der ihm immer wieder seinen hohen grünen Plüschhut vom Kopf zu blasen versuchte. Gottes Schelten schien die Heiterkeit des jungen Windes zu erhöhen. So mußte Gott dauernd nach dem Hut haschen und konnte nicht auf das Ruder achtgeben. Jedesmal verlor er dabei ein paar Strich vom Kurs. Der Wind wurde, indem er sich drehte, allmählich zum warmen Süd, verwandelte sich dann in einen trockenen West, um schließlich als kalter Nord-Ost gegen die ursprüngliche Richtung zu stehen.

Ärgerlich drehte sich Gott um, hob aus der Tiefe des Troges eine Schlichtaxt und zeigte sie dem Wind; er sagte: Sieh sie dir gut an, ihre Schärfe ist jungfräulich. Soll ich sie an dir zuerst erproben?

Der Wind grinste, machte ein dummdreistes Gesicht und wartete, bis sich Gottes Zorn gelegt habe. Das Wetter verschlechterte sich indessen. Wolken wie schwarze kräuselige Bärenfelle trieben heran. Die Erde lag wie ein Stück Basalt in der Tiefe. Sie hatte eine prismatische Gestalt. Die Sonne versank, nicht größer als ein Zinnbecken. Die Planeten hingen wie Pfannen, Waagschalen, Bratenschüsseln und Eisenteller im Raum herum. Einzig der Mond leuchtete, aber er schien, quarzartig. Gott hatte Not, seinen Breitrog wieder in die alte Richtung zu bringen. Wolken nahmen ihn zwischen sich und mangelten ihn im Gegenzug durch, so daß ihm Hören und Sehen vergingen und er mit beiden Händen den dicken grünen Hut auf seinen flatternden Silberlocken festhalten mußte.

Habe ich dir nicht die Axt gezeigt, schrie er – warte: Dich will ich über alle Richtungen verteilen, wenn du mir die eine meine verwirrst.

Im Nu hatte er den Wind zweimal übers Kreuz gespalten. Entsetzt stob er in die vier Weltgegenden, setzte sich fauchend auf ihre Türme und schielte Gott böse an...