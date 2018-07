Inhalt Seite 1 — Heimweh nach Gestern Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Geschichte ihrer Jugend schrieben Georg von derVring und Martin Beheim-Schwarzbach

Der ideale Zweck einer Jugendbiographie wäre doch wohl, daß viele aus der Entwicklung eines einzelnen lernen, was es besser zu machen oder besser zu unterlassen gilt. Man könnte das sogar auf die Geschichte ausdehnen, falls man lange genug lebt. Man kann sich aber auch in der Bescheidung als Meister erweisen, wie es in dem Roman

„Die Wege tausend und ein“ von Georg von der Vring (Claassen-Verlag, Hamburg, 13,80 DM)

geschieht. Vring entdeckte das Schöne in der Einfachheit, und hat von „Soldat Suhren“ bis zum „Abendfalter“ ein beachtliches Pensum auf klarer Linie absolviert. Er stellt zuerst chronologischerbaulich seine Familie vor und entwickelt bisweilen eine Lust am Naiven, die vor dem Kriege ebenso gefördert worden wäre, wie sie nach dem Kriege überrascht. Man lese: „Kinder wissen es noch nicht, aber die Welt ist voller Streit“: Oder „das Schöne lieben, das ist leicht... aber die Welt lieben.... das ist furchtbar schwer... Auch sprachliche Unsauberkeiten, die man nun bei van de Vring wahrhaftig nicht erwartet hätte, stören: „meine Versuche, die Unsauberkeit, ohne die Eltern zu verletzen, zu bekämpfen“ (wie schlägt man zwei erweiterte Infinitive mit einer Klappe?) und: „nun aber mußt du dies überlegen: sowie du da hockst, kannst du nicht losstürmen“ (nun ja: sowie du schreibst, kannst du nicht nachdenken) oder „nach meinem Dafürhalten“. So erfährt man denn nach langem Dahinhalten, wie lächelnd ein Dorfschulmeister in der Kaiserzeit entsagen konnte, um sich die ersten Tiefenschichten der Kunst zu erschließen. Glaubten wir der Gleichung, daß seelischer Reichtum nur durch Leid erworben wird, wären fast alle Menschen begütert. Zu dieser Art Reichtum gehört aber noch die Unterwelt des konsequenten Zweifels, den auch der Verleger in diesem Fall hätte haben sollen. Nur die letzten Sätze versöhnen, falls man sich damit begnügt, ein Buch allein wegen des Unhappy-Ends zu lesen: „Der rote Zettel (Gestellungsbefehl) befahl mir, das Jemandsland zu verlassen und in das Niemandsland hinüberzugehen. Die Verantwortung dafür übernahm der Staat. Offenbar traute er sich das zu.“’

Ach, wie verschieden ist doch die Jugend der Menschen. Wem das Haus einer frühen Glückseligkeit so zerbrochen wurde, daß er fortan als ehrlicher, liebenswerter Vagabund leben mußte und sich in keinen Palast der Selbstsicherheit flüchten konnte, der braucht keinen Freund, um tiefer zu wandern. Der schreibt solch köstlich-kostbares Bekenntnis wie

„Die Insel Matupi“ von Martin Beheim-Schwarzbach (Paul List Verlag, München, 10,80 DM)

und bietet auf jener Ebene, auf der die Ironie zur Schwester des Humors wird, bescheiden Trost und Hoffnung dar. Schon der erste Satz könnte für sich stehen: „So weit geht meine Hoffnung nicht, diese Blätter möchten das Gefälle in die Ewigkeit auffangen, das schon in unseren frühen Kindheitserlebnissen vorgezeichnet ist.“