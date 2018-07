Inhalt Seite 1 — Hollywood Ende 1955 Seite 2 Auf einer Seite lesen

Hollywood, im Januar

Die gegenwärtige Situation in den Filmbetrieben Hollywoods wird am besten durch ein Zitat charakterisiert: „... und neues Leben blüht aus den Ruinen.“

Es ist höchstens drei Jahre her, da war die Filmkolonie wahrhaftig eine Geisterstadt, in der nichts anders umging als das Televisionsgespenst und damit die lähmende Angst, die es verbreitete Aus dieser Angst vor dem täglich prophezeiten endgültigen Untergang einer ehemals robust pulsierenden Industrie wurde die Rettung geboren. Man sagte sich – allerdings viel zu spät –, daß es mit dem Althergebrachten, das solange das allein seeligmachende Prinzip gewesen war – nicht mehr weiterginge. Man strengte sich aber nicht etwa an, um einmal die Qualität der Ware Film zu verbessern, vielmehr suchte man einen Köder, um den Boykott zu brechen, den die einstigen Kinobesucher verhängt hatten und die es jetzt vorzogen, bequem zu Hause vor ihren Fernsehapparaten zu sitzen.

Aus dieser brennenden Notwendigkeit wurde also der Breitwandfilm geschaffen, und zwar traten ungefähr gleichzeitig mehrere Systeme auf, von denen sich in USA jedoch nur zwei, Cinemascope und Cinemavista, durchsetzen konnten. Die Herstellung des Raumfilms – um ihn zu betrachten, wurde dem Besucher zugleich mit der Eintrittskarte die zweifarbige Brille verkauft – wurde nach kurzer Zeit wieder eingestellt, die jedoch genügte, den Erfinder zum Millionär zu machen. Die Zahl der Theater, die sich zu dem kostspieligen Umbau für Breitwandfilme und zur Anschaffung der neuen Apparatur entschlossen, wurde immer größer. Die sich es nicht leisten konnten, wandelten ihre Häuser in Garagen um, was sich ebenfalls als ein recht einträgliches Geschäft erwies.

Notwendigerweise mußten sich die Produzenten der Filme, die nun in Riesendimensionen gezeigt wurden, zu größeren Investitionen entschließen. Die Filme verlangten mehr Ausstattung. Infolgedessen wurden – und werden – nur mehr Millionenfilme hergestellt, und zwar nach dem Grundsatz, daß alles, was immer schon dagewesen war, nunmehr mit zehn oder gar hundert multipliziert werden mußte. Durch solche permanente Riesenanstrengung gelang es schließlich, die Televisionsanhänger loszureißen und sie über dem Kolossalen, das ihnen in den Kinos geboten wurde, die Miniaturen vergessen zu lassen, die zu Hause auf sie warteten.

Ein beklagenswerter Nachteil, um den das Publikum sich jedoch nicht kümmerte, entstand daraus, daß sich nur die großen Studios, wie Metro-Goldwyn und Twenties Century Fox, die Riesenbudgets leisten konnten, nicht aber die vielen „Unabhängigen“, die kleinen Produzenten, vor allem jene, die den Mut zum Experiment aufgebracht und vom Herkömmlichen abweichende Filme hergestellt hatten: Viele kamen unter die Räder – denn mit dem Experiment war es jetzt so gut wie vorbei. Das Gegenteil wurde vorherrschend. Die Studios erwarben ausschließlich Bestseller-Romane oder aber Theaterstücke, die vorher am Broadway anhaltende Erfolge zu verzeichnen hatten. Nur der Erfolg zählte. Nur was sicheren Erfolg versprach, wurde verfilmt. Was schon einmal gefallen hatte, mußte doch wieder Beifall finden ... Jedes Risiko wurde vermieden.

Den vehementen neuen Aufschwung verdankte der Film jedoch nicht ausschließlich dem aufgeblasenen Format: diese „Sensation“ hätte bestimmt ihren Reiz und ihre Anziehungskraft verloren, wenn nicht gleichzeitig und allmählich eine Television-Dämmerung eingesetzt hätte, die zwei voneinander unabhängige Ursachen hatte. Die jungen Leute lehnten es sehr bald ab, immer zu Hause zu bleiben und vor dem Fernsehkasten zu sitzen. Unter „jungen Leuten“ sind die Zwanzig- bis Vierzigjährigen zu verstehen – alle jene, die „nach getaner Arbeit“ ausgehen wollen, so daß als die wirklichen Getreuen nur die Alten, die Kranken und – leider – die Kinder zurückblieben. Die zweite, gleich verständliche Ursache der Fernseh-Dämmerung kam aus der immer ärger werdenden Monotonie der Programme. Die „Funny-Men“, die Lustigmacher, wiederholten endlos dieselben Späße, wurden immer trauriger oder exzessiver, die Verbrecher- und Detektivgeschichten nahmen immer mehr überhand und glichen einander wie ein Ei dem andern. Den eigentlichen Ausschlag aber gaben die immer rücksichtsloser werdenden Unterbrechungen durch die Geschäftsreklamen, die hier ja die Grundlage aller Fernsehprogramme bilden und für das Niveau verantwortlich sind.