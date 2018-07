Am Jahresschluß sind harte Worte über die Situation am Rentenmarkt gesprochen worden und man hat mit gegenseitigen Vorwürfen nicht gespart. Dabei kreiste die Diskussion in der Hauptsache um das Thema Kurspflege, von der bei den öffentlichen und auch bei vielen Industrieanleihen in den vergangenen Monaten bedenklich wenig zu spüren war.

Wie kann man in Zukunft auch die beiden anderen beiden großen Geldnehmer des festverzinslichen Marktes zwingen, eine aktive Kurspflege zu treiben? Diese Frage berührte das Vorstandsmitglied der Hamburger Kreditbank AG, Hans Rinn, in seiner traditionellen Jahresschlußrede in dem Börsenbüro seiner Bank. Er meinte, daß man – und „man“ sind die Banken – die Möglichkeit des Rückkaufes von Industrieobligationen zu unter pari liegenden Kursen ausdrücklich in den Anleihebedingungen untersagen müsse. Eine Anleihetilgung dürfe nur durch Auslösung zu pari möglich sein. Damit würden Spekulationen der Gesellschaften auf eigene Faust zu Lasten ihrer Obligationäre vermieden werden. Rinn ging aber noch einen Schritt weiter, denn er forderte, daß die emittierende Gesellschaft sich verpflichten müsse, einen Interventionsfonds zu unterhalten, mit dessen Hilfe eine Kurspflege vorgenommen werden kann.

Dadurch würden die Banken zweifellos weitgehend entlastet werden. Schwieriger wird es sein, die öffentliche Hand zu einer verantwortungsbewußten Kapitalmarktpolitik anzuhalten. W.