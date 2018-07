Moorbäder erfreuen sich in weiten Kreisen der Bevölkerung großer Beliebtheit. Sie sind eben ein viel handfesteres Therapeutikum als etwa Stahlbäder, bei denen sich das wirkende Prinzip verschleiert, so daß man sich selbst nie sicher ist, ob es sich nicht doch nur um pures Wasser handelt. Die dunkle Farbe der Moorbäder sieht man, ihre ausgiebige, langanhaltende Wärmeausstrahlung spürt man. Nase und Gaumen registrieren den eigenartigen Hautgout des Moores. Wenn man das Vertrauen des Kranken zu einem Heilmittel als notwendigen Wirkungsfaktor anerkennt, so ist das bei Mooranwendungen weit eher der Fall, als bei anderen Badebehandlungen.

Moor ist aus Pflanzensubstanzen entstanden, die unter Luftabschluß vermoderten. Es enthält also schlechthin Pflanzenbestandteile, organische und anorganische Stoffe: Zellulose, Hemizellulose, Lignin als Reste pflanzlicher Gerüstsubstanzen, Eiweiß, Zucker, Stärke, Fette, als Überbleibsel des Pflanzenstoffwechsels, Huminsäure, Fulvosäure, Ameisen-, Essig-, Oxalsäure, Schwefel- und Eisensalze aus dem Vermoderungsprozeß. Von den Generationsorganen der Pflanzen stammen zudem noch einige den Geschlechtshormonen nahestehenden Verbindungen. Dieser Mannigfaltigkeit der Inhaltstoffe entspricht auch die Breite der Wirkungsweise eines Moorbades. Wie bei jedem anderen Bad auch geht vom hydrostatischen Druck der Badesubstanz selbst eine kreislauffördernde Wirkung auf den zum Herzen führenden Teil des Gefäßsystems aus. Dadurch arbeiten Herz und Kreislauf rationeller. Über die Aufnahmefähigkeit und den Aufnahmequotienten der Haut für die Moorstoffe gehen die Meinungen noch hin und her. Die erhöhte Mineral- und Schlackenausscheidung nach einem Moorbad spricht jedoch für eine vermehrte Aufnahmetätigkeit der Haut. Fest steht auch, daß nach Moorbädern die Hormonausscheidung beim Menschen gesteigert ist. Ob allerdings diese in einer Reihe von Untersuchungen bestätigte Tatsache durch eine Resorption von Moorhormonen bewirkt wird, oder ob die neuerdings so viel diskutierte Stresswirkung des Moorbades daran schuld ist, kann noch nicht mit ausreichender Sicherheit gesagt werden.

Streß heißt Auslösung einer Alarmreaktion des Organismus, welcher die körpereigenen Abwehrkräfte anregt und optimale Anpassung der Widerstandsform gegenüber den bedrohlichen Schädichkeiten. Diese Wirkung, die heute also einem Moorbad zugeschrieben wird, ergänzt sich noch durch die kaum zu überschätzende Heilkraft langanhaltender gleichmäßiger Durchwärmung des Körpers. Infolge seiner sehr schlechten Wärmeleitfähigkeit gibt das Moor seine Wärme nur sehr langsam an den Körper ab. Dadurch werden Moorbäder von 60 Grad Wärme vom Organismus nicht nur über lange Zeit ohne jede schädliche Reaktion vertragen, sondern diese Temperatur wirkt sich heilend auf den menschlichen Körper aus. Ein so heißes Moorbad wirkt ähnlich wie die auch sonst gebräuchliche Heilfiebertherapie, das heißt umstimmend und die Abwehrkraft des Körpers mobilisierend. Nur ist die Moorbehandlung schonender.

Aus der Wirkungsweise eines Moorbades ergeben sich seine Heilanzeigen. In erster Linie werden es Krankheiten des rheumatischen und des chronisch-entzündlichen Formenkreises sein: also Muskel- und Gelenkrheumatismus, periphere Nervenkrankheiten (im Gegensatz zu den Erkrankungen des zentralen Nervensystems), Bewegungsstörungen, Gicht und entzündliche Veränderungen bei Frauenleiden (diese Frauenleiden sind oft das Hindernis einer Konzeption, daher auch der Ruf der Moorbäder, Fertilitätsbäder zu sein). Ein so ausgedehntes breites Indikationsgebiet wie für Mineralbäder gibt es bei Moorbädern nicht. Jedoch ist die allgemeine Stoffwechselentschlackung sicher nicht nur eine Nebenwirkung des Moorbades.

Gegenanzeigen für eine Moorbadekur sind alle frischen entzündlichen Veränderungen sowie schwerere Herz- und Kreislaufkrankheiten. Auch eine allgemeine nervöse Labilität kann ein Zustand sein, der es nicht ratsam erscheinen läßt, Moorbäder zu nehmen. Man darf deshalb auf jeden Fall nur auf ärztliche Anordnung Moorbäder nehmen. Sehr empfehlenswert ist die Badekur im Winter, da es in diesen Monaten leichter fällt, die notwendige Ruhe im Hause einzuschalten.

Dietrich Zekorn