Es ist vielleicht nicht sehr zeitgemäß, dies ausgerechnet jetzt zu erzählen; aber was hilft es, man kann so etwas nicht ewig mit sich herumtragen. Es war im Krieg; das heißt, der ging nun allmählich aufs Ende zu, wir wollten nach Hause. Meine Schuhe waren kaputt, ich scheffelte Schnee bei jedem Schritt, das gab einen Schnupfen, eine Erkältung, was Lungenentzündungähnliches, und als es dann nicht mehr ging, da ließ man mich liegen. Nicht irgendwo; nein, in einem Dorf, in Swakopolje. Das lag in der Ukraine, es bestand aus siebzehn Lehmkaten, etwa fünfzig Seelen, elf Hühnern und achtzehn Ikonen (der Starost hatte auch noch im Flur eine hängen). Die Leute dort waren, wie eigentlich überall, wo einen jener dümmste aller Kriege in diesem Lande hinverschlagen hatte, friedlich, schicksalsergeben und nett. Sie standen meist den ganzen Tag hinter den Fenstern, die mit hübschen, aus Prawdaseiten geschnittenen Gardinen verziert waren, kauten Sonnenblumenkerne und starrten hinaus.

Es war merkwürdiges Wetter, es roch nach Frühling, nach Rauch und nach Freiheit, und als ich das erstemal wieder zu mir kam, schmolz schon der Schnee auf der Dorfstraße, und wenn der Ziehbrunnenbalken bewegt wurde, so schwang da ein derart melodiöses Knarren mit, daß man Herzweh bekam. Ich fühlte mich elend, ich hatte schon seit Tagen nichts mehr gegessen; aber daß in Swakopölje nichts zu bekommen war, merkte ich gleich, dazu war nicht das Studium der Nationalökonomie nötig. Nur den Hühnern schien es ein wenig besser zu gehen, sie hatten wohl schon den Frühling im Blut, sie schlugen aufgeregt mit den Flügeln und rannten wie besessen und unmotiviert gackernd in der Märzsonne herum. Allerdings ging ihre Freude, wie die zahllosen Federhaufen im Dorfe und auf den Feldern bewiesen, auf Kosten eines: weiteren Dutzend, die ihr Leben den Resten der deutschen Wehrmacht zur Verfügung gestellt hatten; doch was kümmert die Hühner der Heldentod? Es war März, bald begannen sich auf den Feldern die Würmer zu regen, da sollte man als ukrainische Henne dem Trübsal verfallen? Ich als Mensch (aber war ich schon einer? Doch wohl noch nicht) – also: ich als verkrachter Soldat hatte es schwerer; mich reizte die Freude der-Hühner etwas, sie sollten nicht direkt traurig sein, aber auch wieder nicht so ausgelassen; ich fand, man mußte ihnen eine Lektion erteilen. Genauer gesprochen, ich versuchte, meinen Wunsch, eins von ihnen zu essen, ins Ethische zu verlagern. Ich hob auch, sozusagen probehalber, mal einen Stein auf und wog ihn unverfänglich in der Hand, aber dann sah ich wieder die gleichmütig Sonnenblumenkerne kauenden Gesichter hinter den Scheiben und malte mir aus, wie meine Vorgänger hier gehaust haben mochten, und wie jene Gesichter ihnen bestimmt genauso gleichmütig bei der Hühnerjagd zugesehen hatten. Da brachte ich es nicht fertig. Ich ließ den Stein fallen, tat, als hätte ich nur mit ihm gespielt, stieß noch mal verkrampft forsch mit der Fußspitze nach ihm und verkroch mich in eine der Katen.

Doch was nützt der Vorsatz, redlich zu bleiben, wenn die Umstände zur Unredlichkeit tendieren? Bis zum Abend konnte ich schlafen, dann weckte mich der Hunger. Wie nun, wenn man auf dem Tauschwege zu einem Huhn käme?

Ich tastete an mir herum, doch es gab keinen Tauschwert mehr an mir, allenfalls noch die Schuhe, aber so, warm war es nun auch wieder nicht. Da fiel mir der Photoapparat ein; das heißt, Photoapparat war übertrieben, es war nur noch die Hülle, der schwarze Kasten mit den verchromten Beschlägen/das Innere hatte ich entfernt, nachdem jener Zahlmeister, um besser rennen zu können, das Ding weggeworfen hatte. Ich hatte immer meinen Tabak drin aufbewahrt (als es noch welchen gab), und jetzt waren Schneckenhäuser und bunte Steine darin, denn ich hatte vorgesorgt, und wollte in der Gefangenschaft keine Langeweile bekommen. Ich holte den Kasten aus dem Brotbeutel und versuchte im Dunkeln zu erkennen, ob noch Staat zu machen wäre mit ihm. O ja, durchaus; sogar Sucher und Auslöser waren noch dran, wenn man das alles ein bißchen polierte, konnte ein Uneingeweihter ohne weiteres dem Irrtum verfallen, es hier mit einem vollwertigen Apparat zu tun zu haben. Nein, nein, ich wollte den Kasten nicht eintauschen, ich wollte die Leute überreden, ein Gruppenphoto von sich machen zu lassen und mir dafür von ihnen ein Huhn ausbitten. Dunkel ahnte ich zwar, daß das, da er voraussichtlich das ganze Dorf umfaßte, ein viel größerer Betrug sei, als wenn ich den Kasten einem einzelnen gegeben hätte, doch ich tröstete mich damit, daß nun, was die Leute betraf, auch nicht der mindeste Verdacht aufkommen konnte; und Betrug, der keinen Verdacht aufkommen läßt, hat ja schon immer den Betrüger beinahe wieder ehrlich gemacht.

Am kommenden Morgen begann ich also meine leere Apparathülle zu putzen, und trat dann mit ihr auf die Dorfstraße hinaus. Es hatte wieder ein wenig gefroren; das letzte, was meine Kameraden mir zurückgelassen hatten: ihre Nagelschuhspuren im Schlamm der Dorfstraße waren mit Lufteis gefüllt. Ich trat ein paar der kleinen Kratengebilde kaputt, es klirrte, als träte man Fenster entzwei, und das erinnerte mich wieder an meinen Plan. Ich sah unauffällig zu den Katenfenstern hinüber; sie waren alle besetzt, überall standen die Leute dahinter und starrten sonnenblumenkernkauend hinaus. Ich mußte tief Luft holen, ehe ich mit meinen anpreisenden Hantierungen begann: die Sonne sich in den verchromten Beschlägen des Apparatkastens spiegeln ließ; mich, ein Auge zukneifend, über ihn beugte; die Hand vor den Sucher hielt und sinnlos den Auslöser betätigte. Wirklich dauerte es auch gar nicht sehr lange, da kamen die ersten Neugierigen herüber und beobachteten mich interessiert. Versuchsweise richtete ich den Apparat mal gegen eine der Frauen; und.siehe da, sie wurde rot und begann, sich am Kopftuch zu zerren. „Nix gutes Kleid“, sagte sie heiser. Ich hatte gewonnen.

Doch sie sollten selber darauf kommen, mich um ein Gruppenphoto zu bitten, ich wollte vor mir die Entschuldigung haben, ich hätte deshalb nicht nein sagen können, weil ich es nicht hätte übers Herz bringen können, sie zu enttäuschen. Am Mittag, war nun zwar fast das ganze Dorf um mich versammelt, und ich mußte immer wieder den Kreis der Sonnenblumenkernkauer zerteilen, weil er mir die Sicht auf ein neues Pseudo-Objekt verstellte, aber daran, mich von sich aus um ein Photo zu bitten, schien niemand zu denken. Schweren Herzens beschloß ich, auf meine Entschuldigung zu verzichten und fragte sie, wie es denn wäre, wenn ich sie alle zusammen mal aufnähme. Der Erfolg war erstaunlich, Schnatternd und gestikulierend scharten sie sich um den Starost; die Frauen strichen sich über die Röcke, die Babkas zupften an ihren Steppjacken herum, die Männer strähnten sich verlegen lächelnd die Bärte. Nur der Starost blieb skeptisch. Er schob sich die Fellmütze noch etwas tiefer über die Augen, hob, um dennoch unter ihr hervorsehen zu können, ein wenig den Kopf und fragte mißtrauisch: „Umsonst –?“ Aha, er hatte begriffen. Ich räusperte mich. „Nicht direkt“, sagte ich heiser. – „Sto –?“ – „Ich meine“, sagte ich und nahm allen Mut zusammen, „ihr könntet mir vielleicht ein Huhn dafür –“ Meine Stimme erstarb, bei dem Wort Huhn senkten die Umstehenden die Blicke, die gestikulierenden Arme sanken langsam herab, und einen Augenblick lang war es so still, daß man fern wieder deutlich das Motordröhnen der russischen Panzer erkannte. Merkwürdigerweise war aber offenbar gerade der Starost am meisten, von meinem Projekt angetan. „Hm“, machte er. „Und wann kriegen die Bilder?“ Ja, daran hatte ich auch gerade gedacht. „Njemjezki Armia kaput“, sagte ich; „nach Hause, dann schicken.“ Er beriet sich mit einigen Alten. – „Karosch“, sagte er schließlich, „wir kochen dir eins.“

Jetzt lebte das Geschnatter von neuem auf; sie wollten wissen, ob ich sie gleich photographierte. Ich nickte; je eher das hinter mir lag, desto besser. Doch wenn ich gedacht hatte, sie stellten sich nun auf, erwies sich das als grundlegender Irrtum; eigentlich hätte mich ja schon die Antwort jener Frau stutzig machen müssen, aber wer denkt bei so was an Psychologie? Ich hatte noch nicht mal, um einen geeigneten Platz anzupeilen, meinen Apparat vor die Brust – gehoben, da stürmten sie los und verschwanden in ihren Katen. Beunruhigt trat ich an eines der Fenster und starrte hinein. Drinnen sah es aus wie auf einem geplünderten Marktstand. Leinenballen, Stiefel, Kleidungsstücke, Schmuck – borten, Ikonenkästen, Sonnenblumenbeutelchen – all das lag wahllos auf dem Lehmboden verstreut. Über die aufgeklappte Truhe stand rotgesichtig die Matka gebeugt und förderte immer neue Schätze zutage. Endlich hatte sie, was sie suchte: eine brettsteif gestärkte Leinenbluse. In den übrigen Räten die gleiche Aufregung, überall standen die Männer vor den Eimern, bliesen sich aus prallen Backen Wasser über die Hände und wuschen sich prustend, flochten die Babkas sich fiebernd ihre grauen Rattenschwanzzöpfe, probierten die Mädchen Kopftücher, aus und kramten die Frauen in den Truhen herum; es war plötzlich Sonntag in Swakopolje. Und, ich, der das angestellt hatte, ich stand jetzt da auf der Dorfstraße herum und kam mir ausgestoßener und verlorener vor denn je. Jetzt war es für Skrupel zu spät, der Starost trat aus seiner Tür. Er hatte seine speckige Fellmütze, die ihm ausgezeichnet gestanden hatte, mit einer deutschen Soldatenmütze vertauscht, die ihm gar nicht stand, und er ging steif und würdig von Kate zu Kate und bat alle höflich hinaus.