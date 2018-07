Die Stuttgarter Paul Kübler & Co. GmbH, die mit ihren 1500 Beschäftigten zu den führenden Werken der westdeutschen Strickwaren-Industrie zählt, konnte auch im vergangenen Jahr ihre Aufwärtsentwicklung fortsetzen. An Aufträgen, die eine Vollbeschäftigung bis weit in die Frühjahrsmonate sicherstellen, besteht kein Mangel. Da aber der Textileinzelhandel der Bundesrepublik und Westberlins in den rückliegenden Monaten noch sehr vorsichtigdisponien hat, macht dem Unternehmen das Schritthalten zwischen Auftragseingang und Auslieferung einige Schwierigkeiten. Ihnen sucht die takräftige Werksleitung durch die Einführung des Zwei-Schichten-Systems zu begegnen.

Das Werk, das 1952 sein 50jähriges Bestehen feiern konnte, hat die Kriegsschäden jetzt nahezu überwunden, es war zu 40 v. H. zerstört worden. Heute verfügt es wieder über modernste Produktionseinrichtungen, die ihm – gepaart mit unternehmerischer Initiative und der Tatkraft der vielen Mitarbeiter – auch in dem ausgebrochenen harten Konkurrenzkampf eine Spitzenstellung innerhalb der Strickwarenindustrie sichern. Besondere Anerkennung verdient das ausgezeichnete Betriebsklima, das seinen Ursprung nicht allein in dem vorbildlichen Sozialwerk, sondern vor allem in der trefflichen Pflege der menschlichen Beziehungen hat.

Das Produktionsprogramm der Paul Kübler & Co. GmbH umfaßt modische Damen-Oberbekleidung, Wäsche, Herren- und Damenwesten, Pullover, Kinderkleidung und Berufskleidung. Wie umfangreich die Kollektion des Unternehmens ist, geht allein schon daraus hervor, daß Herrenwesten in 30 verschiedenen Arten hergestellt werden und das gesamte Programm 16 000 verschiedene Liefermöglichkeiten von Kühler-Erzeugnissen nach Form, Farbe und Größe aufweist. Als ein hervorragender Verkaufsschlager hat sich der Schlüpfer „Hanna“ entwickelt. Aber auch die Exporterfolge sind nicht zu verachten: Während die Ausfuhr in der Vorkriegszeit nur 3 v. H. der Produktion ausmachte, ist sie jetzt auf 10 v. H. gestiegen und konzentriert sich vor allem auf Norwegen, Holland und Österreich. we.