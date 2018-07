W., Addis-Abeba, im Januar

Auf der Internationalen Wirtschafts- und Kulturausstellung, die anläßlich des silbernen Regierungsjubiläums des äthiopischen Kaisers in Addis-Abeba stattfand, sahen bei vierwöchiger Dauer rund 400 000 Besucher aus vielen afrikanischen Ländern Erzeugnisse der Industrie und des Handwerks aus 30 Nationen. Wie die westdeutschen Aussteller nahezu übereinstimmend berichten, konnten zwar nennenswerte wirtschaftliche Erfolge infolge des beschränkten Abnehmerkreises in Äthiopien noch nicht verzeichnet werden, die Ausstellung habe aber zweifellos manche Impulse für die künftige Entwicklung des Landes geben können und das große Interesse dargetan, das Deutschland an der Weiterentwicklung des Kaiserreiches Äthiopien nimmt.