Obgjeidb man schon in den nächsten zehn Jähren mit dem Auftreten unbemannter Erdsatelliten rechnen darf, wird der erste bemannte Vorstoß in den Raum noch längere Zeit auf sich warten lassen. Ausschlaggebend für die längere Entwicklungsfrist sind die zusätzlichen Schwierigkeiten, die einer sicheren Rückkehr bemannter Raumfahrzeuge auf die Erde entgegenstehen. Ehe nämlich die ersten menschlichen Raumfahrer ihren "Heimatplaneten" verlassen können, müssen vor allem die technischen und physiologischen Probleme des Fluges mit der sogenannter Überschallgeschwindigkeit in der Strato- und Ionosphäre gelöst sein. Das "Programm" der Raumfahrt weist zunächst vier Entwicklungsstufen auf: 1. Aussendung bemannter "Satellitenfahrzeuge"; 2. Bau einer ständig die Erde umkreisenden Außenstation"; 3. Expeditionen zum Mond; 4. Interplanetare Reisen.

Hiervon können die bemannten "Satellitenfahrzeuge", die sich nuf verhältnismäßig kurze Zeit an den äußeren Grenzen der Erdatmosphäre aufzuhalten brauchen, größtenteils aus den heutigen Entwürfen für Fernlenkwaffen und Forschungsflugzeuge abgeleitet werden Ähnliches gilt für ihre "Vorspann Raketen" (Boosters), die entweder unbemannt oder bemannt auszuführen sind und im letzteren Fall mit Flügeln (für die Landung) zu versehen wären. Automatisch gesteuerte Mehrstufenraketen dürften im Laufe der nächsten Jahre einerseits zu interkontinentalen Raumwaffen "perfektioniert" werden, andererseits jedoch zu unbemannten "Robot Satelliten" führen. Bemannte Satellitenfahrzeuge würden folgen.

Diese bemannten Satellitenfahrzeuge würden sodann zu "JZubringerraketen" (ErdoberflächeSatellit) weiterentwickelt werden und schließlich den Bau einer permanenten "Außenstation" unserer Erde auf einer Kreisbahn — weit außerhalb der höchsten Atmosphärenschichten — ermöglichen, das heißt den Schlußpunkt der "zweiten Phase" setzen.

Die "dritte Phase" — Expeditionen zum Mond — könnte mit Rundreisen um unser Nachtgestirn beginnen und mit Landungen auf seiner Oberfläche sowie anschließender Rückkehr zur Erde enden. Hierfür wären einige organisatorisch technische Vorfragen zu lösen, beispielsweise durch Anlage; von Treibstoffdepots im Raum (in Form unbe i mannter Satelliten) oder durch Schaffung zusätzlicher bemannter Außenstationen. Aber auch die Lösung der technischen Hauptfragen, wie etwa die Entwicklung von Mond Landeschiffen, Raum , schifführung und Navigation zwischen Erde und Mond durfte noch einiges Kopfzerbrechen bereiten. Erst nach Abschluß dieser dritten Phase wird man jedoch von Raumfahrt im eigentlichen Sinn sprechen dürfen und an interplanetare Reisen (vierte Phase) denken können.

Die ersten Versuche, den außerirdischen Raum mit bemannten Fahrzeugen zu bereisen, dürften aller Voraussicht nach mit mehrstufigen "Satellitenraketen" mit geflügelter Endstufe (für die, 1K üdkkehr zur Erdoberfläche) unternommen werien. Schraubt man hierbei die Energieforderung luf das Äußerste zurück, so stellen 220 km etwa iie minimale Zirkulationshöhe für ein solches "embryonales" Raumfahrzeug dar.

Was nun die Entwicklung neuartiger Antriebssysteme anlangt, das Kernproblem der Energieversorgung der Raumfahrzeuge, so verspricht zunächst die Verwendung von Atommeilern zur thermischen Aufheizung der Treibstoffe (bei den sogenannten "thermischen Atomraketen") eine oraktisch unbegrenzte Energielieferung. Eine endgültige Lösung des Antriebsproblems dürfte jedoch erst die atomare Strahlungsrakete bringen. Die heutigen spezifischen Inipulse ließen sich auf diese Weise mehr als vertausendfachen, so daß interplanetare Reisen auf Basis dieses Antriebssystems eines Tages tatsächlich zur bloßen "Routineangelegenheit" werden könnten. Ist der bemannte Vorstoß in den Raum und die sichere Rückkehr der Raumfahrzeuge zur Erde Tmöglich, so kann zur nächsten Entwicklungsstufe l — dem Bau einer ständig die Erde umkreisenden Außenstation — geschritten werden. j Bemannte Satelliten dürften — je nach Verjwendungszweck — in folgende Kategorien unterteilt werden: Dauernd kreisende Observationsatelliten; vorübergehend angelegte Hilfssatelliten jfür Montage und Treibstoffversorgung von ab(reisenden Raumschiffen; Ankunftsstationen (weit außerhalb der Erde) für den Empfang rückkeh render Raumschiffe; Umladestationen, zum Bei"fipiel für Treibstoffbetankung.

i Für die Erstausstattung jeder "Außenstation" sind sehr umfangreiche MateriaStransporte auf Kreisbahnhöhe (und geschwindigkeit) binnen relativ kurzer Zeit erforderlich; für die Aufrechtcrhaltüng des Betriebes reichen hingegen gelegentliche Nachschublieferungen mit kleineren Raketenfahrzeugen aus. Eine weitere (dritte) Transportmittel Kategorie wäre schließlich für den Personen Zubringerdienst vorzubereiten. Als Bauform für permanente Außenstationen wird häufig ein radartiges, um seine Achse rotierendes Gebilde vorgeschlagen. Indessen dürfte sich Dieses Prinzip nur für große Satelliten eignen. Bei kleineren Stationen, zum Beispiel solchen für drei bis fünf Mann Besatzung, verliert die Idee des "Riesenrades" ihre Werbekraft, weil die Rotationsgeschwindigkeit zur Erzeugung eines ausreichenden Fliehkrafteffektes (als Ersatz für die l ehlende Körperschwere) in diesem Fall viel zu "groß wäre. Man wird daher solche Kleinsatelliten voraussichtlich anders gestalten. Die schweren Massen (Energiezentrale, Klimaanlage, Teile der Meßausrüstung und so weiter) werden im Zentrum konzentriert, während die Besatzungsräume im Ende zweier rund 60 Meter langer rotierender Ausleger angeordnet sind.