Die Schultheiss-Brauerei AG, Berlin, hat 1954/55 (30. 9.) die Konsolidierung der schweren Kriegsschäden fortgesetzt und die Liquidität erheblich verbessert. Nach Mitteilung von Generaldir. Hans Sixtus hat der Umsatz, vom Wetter begünstigt, bei der gesamten Schultheiss-Gruppe 700 000 hl gegenüber 545000 i. V. erreicht. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, daß der Anteil der Löwen-Brauerei Böhmisches Brauhaus AG, Berlin, zum ersten Male mitgezählt wurde, da etwa über 80 v. H. des AK von 1,8 Mill. DM erst zu Beginn desGeschäftsjahres erworben worden waren. An dem Gesamtumsatz waren die Tochtergesellschaften Aktienbrauerei Feldschlößchen, Minden, mit 42 000 hl und die Dortmunder Bergmann-Brauerei AG mit 27 000 hl beteiligt. Ein Fünftel der Berliner Schultheiss-Produktion von 600 000 hl entfiel auf das westdeutsche Geschäft. Zusammen mit der durch Freundschaftsvertrag verbundenen Engelhardt-Groterjan-Gruppe, deren Berliner Marktanteil bei rd. 14 v. H. lag, war Schultheiss zu etwa zwei Dritteln am gesamten Berliner Bierausstoß beteiligt (Das restliche Drittel entfällt auf die Gruppe der Berliner Kindl-Brauerei AG, zu der auch die Berliner Schloßbrauerei AG zählt).

Die ehemals 4,5 Mill. DM Vorzugsaktien sind bis auf einen Rest von 2,34 Mill. DM in Stammaktien umgetauscht worden; die nächste HV soll auch deren Umwandlung in Stammaktien beschließen. Inzwischen ist durch höchstinstanzliches Urteil die strittige Dividende für die Zeit zwischen Kriegsende und Währungsreform den Vorzugsaktionären zugesprochen worden und wird in Kürze verteilt werden. Durch höhere Steuervorauszahlungen ermäßigten sich die Rückstellungen auf 2,3 (3,0). Dagegen wurden den Wohlfahrtseinrichtungen und der Pensionskasse weitere 1,6 Mill. DM zugeführt, wodurch sich der Gesamtbestand auf 4,1 erhöht. Die bessere Liquidität kommt bei den Verbindlichkeiten besonders deutlich zum Ausdruck, wo die Akzepte von 2,5 auf 1,3 zurückgingen (die inzwischen ebenfalls eingelöst sind) und die i. V. noch mit 0,5 ausgewiesenen Bankkredite getilgt wurden. Der Rohertrag hat 27,8 (25,6) erreicht. Es besteht die Absicht, eine Dividende von 7 v. H. zu verteilen, die auch für die Zukunft als Mindestdividende beibehalten werden soll. Der bisherige Verlauf des neuen Geschäftsjahres wird als weiterhin durchaus günstig bezeichnet. G.