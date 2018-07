Inhalt Seite 1 — Stempel machen noch nicht selig ... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wir leben im Zeitalter der Schlagworte. Kaum ist irgendein Ereignis da – oder irgendeine Entwicklung erkennbar –, ist auch das dazu passende Schlagwort geboren. Es wirkt um so besser, je gröber es ist, das heißt: je mehr es die Dinge verallgemeinert oder übertreibt, desto schneller ist das Wort in aller Munde. Und je häufiger und geräuschvoller es einhergeht, desto sicherer entzieht es sich der Definition des wägenden Verstandes, um statt dessen die Phantasie so gründlich zu beschäftigen, daß sich alsbald niemand mehr etwas Genaues darunter vorstellen kann. So vollzieht sich der Wandel des Schlagwortes zu einer Art mystischer Heilsbotschaft. Dafür aber hat der brave deutsche Bürger eine unausrottbare Schwäche.

Zu solch einem Schlagwort ist in jüngster Zeit die Handelsklassenverordnung für Obst und Gemüse geworden – just in dem Augenblick, in dem diese Verordnung (tatsächlich ist es eine lange Reihe von Verordnungen) im Kampf gegen häufig ungerechtfertigte Preisentwicklungen vieler Lebensmittel eine Rolle zu spielen hatte. Wo immer von steigenden Preisen die Rede ist, jongliert man mit dem Begriff „Handelsklassen“ vor den Augen der staunenden und ratlosen Hausfrauen. Da nun die Hausfrau die größte Last steigender Lebensmittelpreise trägt, ist es schließlich kein Wunder, daß sie skeptisch zu werden beginnt. Aber diese Skepsis wird alsbald in Verärgerung oder Gleichgültigkeit umschlagen, wenn die Hausfrau über kurz oder lang erkennen muß, daß die vielberufenen Handelsverordnungen zwar etliche ihr nützliche Erscheinungen im Gefolge haben werden – auf lange Sicht, versteht sich –, daß sie aber keineswegs eine Wunderwaffe für die Abwehr überhöhter Preise darstellen können. Wenn unsere Hausfrauen nicht enttäuscht werden sollen, ist es an der Zeit, ihr die realen Möglichkeiten und Grenzen der Handelsklassifizierungen deutlich zu machen.

Das Beispiel ihrer Entstehung zeigt uns am besten, in welchem Umfange und in welcher Richtung Handelsklassenverordnungen positiv und zum Nutzen der Allgemeinheit zu wirken vermögen. Die ersten Verordnungen solcher Art wurden vor etwa fünfzig Jahren erlassen: mit dem ganz eindeutigen Zweck der Förderung und Regulierung des Weltweizenmarktes. Damals herrschte ein heute unvorstellbares Durcheinander von ungezählten und unkontrollierbaren Weizensorten; und hur ganz wenige Sorten waren von wirklich guter Qualität. Als allein. beabsichtigte Folge der entsprechenden, mittlerweile hochbetagten Verordnungen werden heute in der gesamten Welt etwa nur noch ein Dutzend verschiedener Sorten guten und besten Weizens angebaut. Wo immer dieser Weizen in den Acker gesät, ver- und gekauft, termingehandelt und last not least finanziert wird, weiß jeder, woran er mit der jeweiligen Sorte ist, welche effektive Qualität dieser Weizen tatsächlich hat.

Um es ganz deutlich zu sagen: Handelsklassenverordnungen sind dazu da, Qualitäten und Sortierungen (und gegebenenfalls auch Fragen der geeigneten Warenverpackungen) möglichst einheitlich und übersichtlich zu ordnen. Wenn das unseren heutigen Verordnungen für Obst, Gemüse und einige andere deutsche Produkte im Laufe der Zeit gelingt – und das ist kaum anzuzweifeln –, dann hat eine solche Ordnung auch ganz automatisch eine wesentliche Verbesserung der Warenqualitäten zur Folge. Wenn das erreicht ist, wird die umsichtig vor dem Einkauf prüfende Hausfrau den tatsächlich spürbaren Nutzen solcher Verordnungen feststellen können.

Bundeswirtschaftsminister Prof. Erhard hat die Hausfrau als die „Vollstreckerin der Handelsklassenverordnungen“ tituliert. Damit hat er ihre gegenwärtige Aufgabe haargenau fixiert. Niemand als die Hausfrau selbst kann wirksam überwachen, daß die Verordnungen in den Einzelhandelsgeschäften exakt befolgt werden. Kein mit Gesetzestext und Zentimetermaß bewaffneter Polizist kann ihr diese Aufgabe abnehmen. Die Hausfrau vermag ihren sicheren Blick für die Qualitätsunterschiede der einzelnen Güteklassen sehr schnell so weit zu schärfen, daß sie zu unfehlbarer Beurteilung der ihr angebotenen gütegesiegelten Waren gelangt. Überdies wäre vielleicht ein amerikanisches Beispiel der Nachahmung wert: da gibt es in den Geschäften richtige Modelle, zum Beispiel von Äpfeln, die dem Auge demonstrieren, wie eine Frucht der Auslese-, der A- und B-Klasse einer bestimmten Sorte auszusehen hat.

Allgemeine Maßstäbe für Käufer und Verkäufer als Grundlage der Qualitätsbeurteilung eines Produktes im Verhältnis zu seinem Verkaufspreis zu schaffen, ist Sinn und Zweck jeder Güteklassenfestsetzung. Wenn dies erreicht wird, ist damit unseren Hausfrauen ein ausgezeichneter Dienst erwiesen.

Natürlich gibt es bei uns Produzenten und Händler, die ein großes Wehklagen über diese Verordnungen hören lassen. Niemand braucht das tragisch zu nehmen; Wenn von dieser Seite gegen die Standardisierung von Warenqualitäten und entsprechender Kennzeichnung so polemisiert wird, daß das ein „Eingriff in die Freiheit des Handels“ sei, so wirkt das kaum überzeugender als jener absonderliche Freiheitsheld, der in Einbahnstraßen und Zebrastreifen einen Eingriff in die Freiheit des Verkehrs erblicken wollte. Gegen die Qualitätsordnung gewisser wichtiger Verbrauchsgüter wird man auf die Dauer genausowenig Sturm laufen können, wie etwa gegen die einheitliche Festsetzung unserer Maße und Gewichte, deren Mißachtung bekanntlich strafbar ist... Daß die Kalkulation der Preise für Standardqualitäten leichter nachprüfbar ist, daß sie nicht nur für den Verbraucher den Vorteil einer genaueren Marktberichterstattung haben, mag heute noch manchem Produzenten und Händler unbequem erscheinen. Er wird aber gut daran tun, die Ratschläge seiner Verbände zu befolgen und sich rechtzeitig auf die neue Situation einzustellen, wenn er nicht das Vertrauen seiner Kundschaft strapazieren will.