Das größte Nahverkehrsunternehmen der Bundesrepublik, die Rheinische Bahngesellschaft AG, Düsseldorf, überraschte zum Jahresende mit einer Mitteilung, die erheiternd wirken: könnte, wenn sie nicht so traurig wäre. Während sich allerorts die Verkehrsexperten darüber den Kopf zerbrechen, wie man mit den Ungetümen der Landstraße fertig werden könnte und Bestimmungen über deren äußerste Länge und Höchsttragfähigkeit ausklügelt, setzen sich die kommunalen Verkehrspolitiker lustig über all das hinweg. Nun gehört Düsseldorf auch zu den Städten, wo die Verkehrsdisziplin ohnehin schon schlecht genug ist. Die Verstopfung der Straßen zu den Hauptverkehrszeiten wird immer beängstigender. Seit fast zwei Jahrzehnten bemühen sich moderne Städte, zur Auflockerung des Cityverkehrs die Straßenbahnen abzuschaffen und durch O-Busse zu ersetzen, weil die sich schmiegsamer dem Verkehrsfluß anpassen können.

Allen diesen Erfahrungen und Bestrebungen zum Trotz hat die Rheinbahn aber 25 Großraum-Sechsachser bestellt, von denen jeder eine Länge von 19 Metern haben wird, ein Zugpaar also fast 40 Meter. Diese Ungetüme im innerstädtischen Verkehr sind auch besonders „liebevoll“ eingerichtet. Für die Düsseldorfer hat man in jedem Wagen 28 Sitzplätze und 166 Stehplätze vorgesehen. Die Herren, die diese Wagen bauen ließen, fahren in eigenen Chauffeur-Limousinen. Für die Bevölkerung aber werden praktisch Großraum-Viehwagen gebaut. Deutlicher kann der Vorstand eines Monopolbetriebes, dessen Aktien „volkseigen“ sind (denn, sie gehören zum städtischen Vermögen), die Uninteressiertheit an seinen Fahr „gästen“ nicht zum Ausdruck bringen. Schon die bisher laufenden Vierachser-Großraumwagen gehörten zum technischen Panoptikum. Man hatte bei ihnen die Entlüftung vergessen. Sie waren das, was Kaiser Wilhelm II. bei der Einweihung der Berliner U-Bahn „Bazillenkutschen“ nannte. Die neuen Sechsachser gehören schon jetzt in ein Museum für verkehrspolitische Verirrungen.