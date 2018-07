Noch ziehen allabendlich die „Barrings“ über irgendeine Kinoleinwand. Aber der Buchhändler, der den Ostpreußen-Roman Williams von Simpson (des 1945 verstorbenen Landstallmeisters) nicht vorsorglich „gehortet“ hatte, mußte kurz vor Weihnachten erklären: jetzt, zum Film, sei das begehrte Buch leider nicht mehr lieferbar. Erst ein paar Wochen vor Ostern werde es druckfrisch von neuem zu haben sein.

Dabei beziffert sich heute die Gesamtauflage der „Barrings“ auf nahezu anderthalb Millionen! Und mehr als eine Million davon – hier liegt das Symptomatische und „Phänomenale“ des Falles – fand erst nach der Währungsreform ihre Käufer. Ganz überwiegend in Westdeutschland, und zumal in den an der „Saturierung“ beteiligten Flüchtlingskreisen. Auch braucht sich kein Interessent darum zu sorgen, daß der Fortsetzungsband „Der Enkel“ (dessen Verfilmung uns im kommenden Kinojahr nachgereicht werden soll) mit den „Barrings“ etwa nicht recht „mitziehe“. Er nähert sich seinerseits, bei gleichbleibender Nachfrage, der Millionenauflage.

Superlative mögen fragwürdig sein: doch wo hätte, sieht man von den standardisierten Erfolgen gewisser „Fachbücher“ ab, der bundesrepublikanische Siegeszug der „Barrings“ auf dem Buchmarkt seinesgleichen? Bringt man selbst die Buchgemeinschafts- und Lizenzausgaben (mit etwa 400 000 Exemplaren) in Abzug, bleiben 600 000 „Barrings“ zu verzeichnen, die zumeist erst seit 1951 über den Ladentisch wanderten. Seit diesem Jahr hat sich die „frei“ verkaufte Auflage der zuerst 1937 erschienenen Familiengeschichte aus den Tagen des Kaiserreichs so gut wie verdoppelt, während selbst C. W. Cerams „Götter, Gräber und Gelehrte“, dieses Musterbeispiel eines sensationellen Welterfolgs, auf dem innerdeutschen Buchmarkt nicht mehr mitkam. Und während gleichzeitig ...

Ja, während gleichzeitig etliche mutige westdeutsche Verleger die Erfahrung einzustecken hatten, daß sich vom Erstlingsroman eines von der anspruchsvollen Kritik einhellig gelobten, nur eben „kommerziell“ nicht „akkreditierten“ jungen Autors ganze fünf- oder vierhundert Stück an den Mann bringen ließen, ja erheblich weniger – und das bei unbestreitbar packenden, erzählerischen „Leistungen“ aus deutscher Feder! Kurz, Büchern, die Prüfsteine dafür abgeben, inwieweit Verfasser und Leser innerlich jung sind und darum die Spannung bewältigen, die zwischen Gelesenem und Gelebtem heutzutage zumeist so gefährlich weit ist.

Denn die „Barrings“ – nun, sie verkörpern ja ganz und gar die Welt von gestern (eine Welt, die der unseren sicherlich manches voraushatte und die wir deshalb durchaus nicht verachten wollen). Trotzdem beherrschen sie gemeinsam mit zahllosen anderen, ebenfalls „eingeführten“ und hartnäckig nachgeforderten und nachbestellten „Reprisen“ aus entschwundenen Jahrzehnten unseren Büchermarkt. Eines eher nahen als fernen Tages indessen, wenn sie keine breite Resonanz mehr wecken, werden die „Barrings“ und ihr „Enkel“, deren derzeitigem und einstweiligem Neuerfolg fast der Charakter eines Naturreignisses eignet, auch keine mühelos „absetzbaren“ Objekte mehr darstellen; ein Schicksal, das, wie gesagt, sie keineswegs allein: treffen dürfte. Was dann? Was, wenn die „Barrings“ und ihre Geistesverwandten endgültig „passé“ sind, lieber Buchhändler? Sollte, wer mit ihnen im Augenblick noch sein Glück macht, nicht die verehrliche Kundschaft allmählich zu anderen Stationen leiten? Wer die Weiche stets für die ach so lieben ausgefahrenen Geleise stellt, gelangt schließlich an einen Prellbock. Wer nicht rechtzeitig anhält, hat die letzte „Drehscheibe“ unversehens verpaßt... hg. m.