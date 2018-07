Französische Wahlen: Bei den Wahlen in Frankreich behauptete sich die gemäßigte Rechte unter Ministerpräsident Faure mit knapper Mehrheit. Von den 544 Sitzen des französischen Mutterlandes gewann die Regierungskoalition (Faure-Pinay) 180 bis 200; die Republikanische Front (Mendes-France) 125 bis 150 Sitze (die genauen Ziffern stehen noch nicht fest, da einige Abgeordnete sich noch nicht entschieden haben, ob sie Faure oder Mendès France unterstützen sollen. Die Kommunisten gewannen über 50 neue Sitze und ziehen mit rund 150 Abgeordneten in die Kammer. Die Poujadisten erhielten 49, die früheren Gaullisten behielten von den 118 Sitzen des Jahres 1951 nur 18 Sitze.

*

Saar-Regierung: Nach langwierigen und mühevollen Verhandlungen gelang es dem Fraktionsvorsitzenden der CDU, Dr. Hubert Ney, im Saargebiet eine Koalitionsregierung zu bilden, die sich aus Vertretern der drei im Deutschen Heimatbund vereinigten Parteien (CDU, DPS, SPD) zusammensetzt. Der Führer der DPS, Dr. Schneider, wurde Präsident des Landtages. Dies ist die erste wirklich frei gewählte demokratische Regierung in der Geschichte des heutigen Saarlandes.

Sudan: Premierminister Ismail el Azhari verkündete die nationale Unabhängigkeit des seit 1899 von Großbritannien und Ägypten gemeinsam verwalteten Sudan. Die Ägypter halten sich lange Zeit Hoffnungen gemacht, daß die Sudanesen für einen Zusammenschluß mit Egypten stimmen würden und schrieben ihrem Ex-Sudan-Minister Salah Salem die Schuld zu, als diese Spekulation fehlschlug. Unabhängigkeit haben jetzt im Sudan freilich nur die Araber im Norden des Landes, denen die Negerstämme im Süden hilflos ausgeliefert sind.

Bulganins Neujahrsbotschaft: Aus dem Neujahrs-nterview, das der sowjetische Ministerpräsident Bulganin dem Leiter einer amerikanischen Nachrichtenagentur gab, klang nicht nur jener gedämpfte Optimismus, wie er in den Neujahrsbotschaften der Staatsoberhäupter allenthalben üblich ist. Bulganin sagte, daß eine neue Konferenz der „Großen Vier“ auf höchster Ebene keineswegs aussichtslos sei. Die Sowjets haben erfahren, daß die Rolle des „Friedensstifters“ großen Eindruck macht vor allem in Asien, und sind erschlossen, um jeden Preis so zu tun, als ob sie diese Rolle spielten und alle Tatsachen, die dagegen sprechen, einfach zu ignorieren.

Bauernstreik: Als Protest gegen die Landwirtschaftspolitik der Bundesregierung sind jetzt die niedersächsischen Bauern in einen Käuferstreik getreten. Sie haben ein Sofortprogramm aufgestellt, das vier Forderungen umfaßt: 1. Milchpreiserhöhungen, 2. Umsatzsteuersenkung, 3. Dieselzollstreichung, 4. Freigabe der Werkswohnungen. Die große industrielle Konjunktur hat, nicht nur in Deutschland, die Landwirtschaft weit hinten gelassen. Andererseits liegt in Zeiten einer industriellen Krise der Lebensstandard der Landbevölkerung immer über dem Lebensstandard der Industrie-Stadf-Bevölkerung.

Englands Tank-Skandal: 200 ausgediente englische Panzer haben, von englischen Privatfirmen nach Belgien verkauft, von dort den Weg nach Ägypten gefunden, wo sie instand gesetzt und möglicherweise schon bald an die Palästina-Grenze geschickt werden. Alfred Robens, führender außenpolitischer Sachverständiger der Labour-Partei, ist zu einer politischen Rundreise nach Kairo und Jerusalem und Amman gestartet, um die Lage zu studieren und eventuell Material gegen die Regierungspolitik im Nahen Osten zu sammeln. Aber während die Waffenaffäre auch von englischen Konservativen als Skandal bezeichnet wird, steht die Labour-Partei allein mit ihrer Forderung, England solle „die Sowjetunion auffordern, an der Aufrechterhaltung des Friedens im Nahen Osten mitzuarbeiten“.