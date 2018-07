Es muß auf den ersten Blick paradox wirken, daß Premierminister Sir Anthony Eden — einst ein hervorragender Orientalist und später ein mindestens überdurchschnittlicher Außenminister — gerade über Fragen, die den Nahen Osten betreffen, in jene "Krise" geriet, von der in den letzten Tagen so viel die Rede war.

Von einem kritischen Versagen der britischen Außenpolitik unter Eden sprechen und dabei wohl sogar an eine Palastrevolution im konservativen Lager denken, heißt aber, auf der einen Seite zu weit gehen und auf der anderen nicht weit genug. Richtig ist zweifellos, daß ein Realpolitiker vom Format Churchills der heutigen weltpolitischen Situation sehr viel eher gewachsen wäre. Richtig ist vielleicht auch, daß Eden, von des Gedankens Blässe angekränkelt, auf Hamlet Manier dazu neigt, zu viel zu erwägen und zu wenig zu tun. Die erstaunliche Aktivität, die er nach dem Scheitern der EVG für die Pariser Verträge bei der Schaffung einer Westeuropäischen Union entfaltete, ist wahrscheinlich vorwiegend dadurch zu erklären, daß sein Europabild — eindeutig undvon differenzierenden Nuancen kaum getrübt — wenig Spielraum für andere Erwägungen ließ. Im arabisch jüdischen Konflikt gilt das Gegenteil.

Gerade Edens intime Kenntnis der unheilvoll verworrenen und verwirrenden Situation lahmt seinen Entschluß zum Handeln und läßt ihn an Patentlösungen zweifeln.

Offenbar konnte Eden zunächst gar nicht begreifen, wie es den geschickten Manövern des jungen Oppositionsführers Gäitskell gelingen konnte; aus den englischen Tanks, die nach Ägypten verschifft worden sind, eine Haupt- und Staatsaktion zu machen. Störung des Gleichgewichts im Nahen Osten durch 50 oder 100, zum Teil veraltete Tanks? Als ob nicht die ganze ägyptische Armee mit britischen Waffen ausgerüstet wäre! Als ob nicht in Jordanien die Möglichkeit sich drohend abzuzeichnen begänne, daß die von Engländern ausgebildete, ausgerüstete, finanzierte Und geführte "Arabische Legion" als erste zum "Befreiungskampf" gegen Israel marschierte, wenn sie sich einmal ihres englischen Stabschefs entledigen sollte! Es gibt im konservativen Lager eine Gruppe, die aus Opposition gegen den "Eton Klüngel" im Kabinett einen echten Mann des Mittelstandes wie Ex Schatzkanzler Butler gern als Parteiführer und Premierminister sähe. Aber nur wenige sind kühn genug, Butler für die stärkere Persönlichkeit, für den würdigeren Nachfolger Churchills zu halten. Daß die Labour Opposition sich bemüht, ein Gegenstück zur Spaltung in den eigenen Reihen (Gaitskell Bevan) auch im konservativen Lager anzuregen, ist so verständlich, daß man daraus keine allzuweit gehenden Folgerungen ziehen sollte Wenn wirklich von einer "Krise" die Rede sein kann, dann geht es dabei um sehr viel mehr als um die Persönlichkeit Edens. Innenpolitisch stehen die Prinzipien des "Wohlfahrtsstaates" auf dem Spiel. Wenn die Regierung Eden einmal gestürzt werden sollte, dann nicht, weil sie bei der Lösung des Nahost Konfliktes versagt hätte — der Masse der Wähler ist der Nahe Osten im Grunde herzlich gleichgültig —, sondern weil es ihr nicht gelungen ist, den Wohlfahrtsstaat aufrechtzuerhalten oder — was am Ende auf das gleiche herauskäme — das dauernde Ansteigen der Lebenshaltungskosten zum Stehen zu bringen. Wenn die Kritik an Eden in der britischen Öffentlichkeit ein Echo fand, so vor allem deswegen, weil auch seiner konservativen Regierung die Stabilisierung der wirtschaftlichen Lage, die man von ihr erwartet hatte, bisher nicht gelungen ist. Ex Schatzkanzler Butler ist dafür freilich unmittelbarer verantwortlich als Premierminister Eden, von dem auf innenpolitischem und gar auf wirtschaftlichem Gebiet auch seine begeistertsten Anhänger keine Wunder erwartet hatten. In der Außenpolitik hatte Großbritannien eine dem britischen Alltag entlehnte Verhaltensweise zur hohen Kunst der Diplomatie entwickelt: den Kompromiß. Den meisten Situationen ließ sich auf diese Weise beikommen; in den wenigen Fällen, wo ein Kompromiß ausgeschlossen war, mußte Krieg geführt werden. Das scheint jetzt alles anders geworden zu sein. Weder in Palästina, noch in Ägypten, noch in Zypern, noch in Deutschland — nirgendwo lassen sich die erstarrten Fronten nach dem bewährten, englischen Rezept auf locken. Wenn man an das Selbstbestimmungsrecht der Völker glaubt (wie es liberale Engländer tun), dann ist das Recht der griechischen Zyprioten auf "Wiedervereinigung" gar nicht zu bestreiten. Wenn man den Interessen der Griechen die sicher ebenso schwerwiegenden Interessen der westlichen Welt gegenüberstellt, kann ein so wichtiger Stützpunk nicht aufgegeben werden (Ein warnendes Beispiel waren die Positionen am Suezkanal). Alle Versuchs einer Kompromißlösung sind bisher fehlgeschlagen. Soll der Verantwortliche jetzt ein paar Schlachikreuzer nach Zypern in Marsch setzen (wie es eine konservative Regierung noch vor 50 Jahren getaa hatte)? Soll er sagen: was geht uns Zypern an, und sich zurückziehen (wie es gelegentlich aus den Reihen der Labour Party empfohlen wird)? Zögernd hat Sir Anthony bisher die eine wie die andere Lösung verworfen.

Die Kunst des außenpolitischen Kompromisses war — und damit kommen wir zum Kern der britischen Krise — an die Macht des "Schiedsrichters" gebunden. Großbritannien hat heute diese Macht nicht mehr. Es hat auch den schier unerschöpflichen Reichtum nicht mehr, den die englischen Sozialisten immer wieder von neuem "gerecht verteilen" wollen. Vielleicht bedeutet auch die "Krise Eden" nichts anderes, als daß Großbritannien dabei ist, jene schmerzliche Umstellung zu vollziehen, die nach dem Verlust seiner unbestrittenen Wekmachtsteilung notwendig wird. Während des Krieges hatte man sich in England an manche Aspekte einer solchen Umstellung schon gewöhnt. Auf innenpolitischem Gebiet bedeutete das unter anderem die Bereitschaft, eine Senkung des Lebensstandards in Kauf zu nehmen, um dem nationalen Bankrott zu entgehen. Auf außenpolitischem Gebiet gehört dazu die Notwendigkeit, englische Maßnahmen so weit wie möglich auf amerikanische Wünsche abzustimmen. Damals nahm Churchill in seinem Arbeitszimmer nur den Telephonhörer ab und sprach, über eine direkte Privatleitung, oft stundenlang mit dem amerikanischen Präsidenten. Heute begibt sich Eden nach Amerika, nicht etwa mit dem Flugzeug, sondern mit dem Schiff. Er tut auch diesen Schritt also "zögernd". Und auch in diesem Fall ist sein Zögern nicht unverständlich.