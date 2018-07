May, die früher Maria hieß, ließ mich in einem Präsent blättern, das ihr nach Jahresanbruch zugegangen war. Als ich genug gesehen hatte, hing sie es an die Wand – ein dolles Ding. Aber May freut sich daran, zwölf Monate lang, denn es ist ein Kalender, und nur das Umschlagblatt hat sie mir schließlich geschenkt. Da sehe ich einen „genialen“, offenbar mit einem Pinsel gezogenen Namenszug: Michael Jary, und auf der anderen Seite ist zu lesen: „Gestaltung: Walter Haas und Christian Törsleff.“ Über May ist noch nachzutragen, daß sie, als sie Maria hieß, in einem Kirchenchor sang; seit sie May heißt, singt sie jedoch Schlager. Sie sagt: „Die Kirchenmusik, besonders die gregorianische, hat mich enttäuscht.“ Armer Papst Gregor, Maria kennt dich nicht mehr! Dafür kennt sie Michael Jary, und weil ich ihre neugewonnene Ansicht über die Kirchenmusik verlachte, zeigte sie mir einen Satz aus ihrem bunten Neujahrspräsent: Jary sei ein Fanatiker der leichten Muse geworden – so hieß es da –, weil die ernste Musik ihn enttäuschte. Wer danach noch keine Vorstellung davon hat, wer Michael Jary ist, der soll’s hier zu wissen kriegen: Er ist der erfolgreichste deutsche Schlagerkomponist von heute.

Armer Beethoven, armer Bach, armer Mozart im Jubiläumsjahr – euch ist nicht zu helfen, denn Michael Jary ist von euch enttäuscht, hinweg mit euch, ihr seid Klamotte! Und so gibt es statt eines Mozart-Kalenders jetzt einen Jary-Kalender 1956, weil er selbst, der große Mann, ihn anregte sowie „gestalten“ und in der eigenen „Produktion“ drucken und „mit allen guten Wünschen“ an die große Gemeinde seiner Anhänger verschicken ließ, an die sehr große Gemeinde derer, die „von der ernsten Musik enttäuscht“ und daher „Fanatiker der leichten Muse“ wurden.

Schon im Januar hat der im Jary-Jahr lebende Fanatiker einen eigenartigen Genuß. Denn der Kalender zeigt in Rot, Gelb, Violett und Schwarz das Konterfei eines mondänen Herrn im Schal, darstellend jenen Komponisten, dessen einträgliche Tätigkeit darin besteht, hergebrachte tänzerische Melodien und Musikformen zu versimpeln, so daß sie den Massen leicht ins Ohr gehen, dergestalt, daß sie im Hirn des Musikunverständigen – auch in seinen Beinen, wenn er jung ist – ein angenehmes Kitzeln hervorrufen. Es lebt also der Schlagerkomponist à la Jary von dem, was seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten als Abfall jener Meißelarbeit, welche die wirklichen Komponisten geleistet haben, auf dem Werkstattboden der Musikgeschichte herumliegt. Diesen Abfall kratzt er – tief enttäuscht vom Kunstwerk der Meister – auf und pappt daraus jene Erzeugnisse der leichten Muse zusammen, der er fanatisch dient, weil sie Geld einbringt. Übrigens: Das schauerlich schlechte, doch angeberische Jary-Porträt, gültig für Januar, hat ein Musensohn ähnlicher Art gezeichnet: der aus dem Fälscherprozeß um den Lübecker Mariendom bekannte Lothar Malskat. War es nicht Wilhelm v. Scholz, der einmal von der „Anziehungskraft des Bezüglichen“ sprach?

Im Februar, März, April zeigt das Jary-Jahr niedliche Kinderbilder des Kalenderhelden: Baby kleidchen, Schülermütze, Spieluniform mit Helm und Säbel, Ministrantenkleid und dann die Kerze zum Tag der ersten Kommunion. Alles Klein-Jary und dazu eine Beschreibung dessen, wie Groß-Jary heute lebt: „Auf dem Chippendaleklavier ein Vogelbauer, im Eisschrank ein paar gute Getränke, vor der Tür ein glasgrüner Cadillac, im Schrank ein kaffeebrauner Smoking, im Keller eine Druckmaschine, durch die auch dieser Kalender lief...“

Der Mai läßt Jarys Notenhandschrift sehen, der Juni und Juli wieder zwei Jary-Porträts von Malskat, der August und September stellt Jary beim Dirigieren, Telephonieren, Komponieren und Einpacken von Schuhen dar. Im Oktober, November, Dezember: Jary en face, teils von Malskat, teils von der Photoplatte, teils schwarz-weiß, teils farbig; im Weihnachtsmonat sieht man ihn bedeutsam über ein halbgefülltes Weinglas blicken. Jary ... Jary ... Jary ...

Ich fragte May: „Was glauben Sie: Würde Mozart ins Armengrab gekommen sein, hätte er rechtzeitig einen Mozart-Kalender drucken lassen? Oder: Hat er den Fehler gemacht, ernste Musik zu schreiben – vielleicht, weil die leichte Musik ihn enttäuschte?“ Und ich bat sie: „Bitte, liebe May, schenken Sie mir den Kalender!“ – „Nee“, lächelte May, „Sie wollen bloß was Gemeines drüber schreiben. Wo doch Jary Millionen und abermals Millionen in der ganzen Welt, von Hamburg bis Rio, durch seine Kunst erfreut.“

„Heil Jary“, sagte ich zum Abschied. – Heil!“ M.-M.