Die Menschen unserer Zeit haben die Angewohnheit, für ihr eigenes Versagen Institutionen verantwortlich zu machen. Sie sagen: „Der Völkerbund hat versagt“ oder: „Die UNO erfüllt nicht unsere Erwartungen“ oder: „Das Verhältniswahlrecht hat Hitler zur Macht verholfen.“

Also, ein Wahlsystem soll es gewesen sein, auf dessen Schuldkonto die Konzentrationslager, die Gaskammern, der zweite Weltkrieg und die Teilung Deutschlands zu setzen sind? – Gerade eben haben in Frankreich erschreckende Wahlen stattgefunden, Wahlen, die es dem Radikalismus von rechts und links – ganz wie im Weimarer Reichstag – ermöglichen, die Demokratie unter Kreuzfeuer zu nehmen. Und wer ist an diesem Wahlergebnis schuld? Die Unvernunft der französischen Wähler, die auf die Parolen Moskaus und auf Poujades Tiraden scharenweise hereinfielen? Nein, davon hört man nichts. Das Verhältniswahlrecht soll die Schuld tragen.

Vergessen die Tatsache, daß in der Schweiz und in vielen anderen Ländern mit dem Verhältniswahlrecht ganz andere und sehr gute Ergebnisse erzielt werden; vergessen auch, daß es kaum ein Wahlrecht gibt, daß die Franzosen im Laufe ihrer parlamentarischen Geschichte nicht schon einmal erprobt und verworfen hätten. Institutionen sind so bequeme Sündenböcke. Man kann sie prügeln wie Xerxes den Hellespont, ohne daß sie sich wehren. Was täten wir, wenn es sie nicht gäbe? Wir wären am Ende gar gezwungen, zuzugeben, daß wir selbst versagt haben ...

Noch eine andere menschliche Schwäche enthüllt die gegenwärtige Wahlrechtsdiskussion: unsere Neigung, einen schon einmal begangenen Fehler so gründlich zu vermeiden, daß wir einen neuen Fehler machen. Das Wahlsystem von Weimar hatte ganz gewiß seine Schwächen und das gegenwärtige französische ebenfalls. Damit ist aber nicht gesagt, daß unsere Rettung im genauen Gegenteil dieser Systeme liegt. So einfach liegen die Dinge leider nicht. DIE ZEIT hat in ihren Nummern 45, 47 und 49 ein Wahlrecht propagiert, das die beiden „feindlichen“ Wahlsysteme Verhältniswahl und Mehrheitswahl zu versöhnen trachtet. Der ZEIT-Entwurf war gewiß keine Patentlösung und sollte es auch nicht sein. Denn nichts ist gefährlicher als der Glaube an Patentlösungen, gerade auf dem Gebiet des Wahlrechts. Es gibt nämlich kein Wahlsystem, bei dem der Bürger sich die Schlafmütze überziehen und die Demokratie sich selbst überlassen kann. Und es gibt keine demokratische Institution, deren „Versagen“ nicht in Wahrheit unser Versagen wäre.

Wenn wir dennoch einem gemäßigten Verhältniswahlrecht den Vorzug vor anderen Systemen geben, so wollen wir damit etwas nachholen, was die Wahlrechtsexperten in Bonn unserer Ansicht nach versäumt haben: nämlich darauf hinzuweisen, daß es neben den von den Parteien eingebrachten Entwürfen auch andere Möglichkeiten gibt, von denen der Bundestag wenigstens Kenntnis nehmen sollte.

Auch Bundeskanzler Dr. Adenauer ist kein Anhänger einseitiger oder extremer Wahlrechtslösungen: Als es um die Verankerung der Pariser Verträge im Grundgesetz ging, versprach er der FDP ein „faires Wahlgesetz“; über das System, nach dem gewählt werden sollte, verlor er kein Wort. Gäbe es die Möglichkeit, Adenauer als Sachverständigen und nicht als Parteichef und Bundeskanzler nach seiner Meinung über das beste Wahlrecht zu fragen, so würde er sich wahrscheinlich für eine Verhältniswahl mit starker Betonung des persönlichen Elements entscheiden. Und ganz ähnliche Ansichten äußerte Professor Heuss, als er noch nicht Bundespräsident, sondern Sachverständiger seiner Partei, der FDP, in Wahlrechtsfragen war.

Wie kommt es dann, daß ein Wahlsystem, das die Inhaber der beiden höchsten Ämter im Staate und mit ihnen eine große Zahl von parteipolitisch neutralen Fachleuten für das beste halten, dem Bundestag nicht einmal vorgelegt wurde?