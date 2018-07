Hier ist endlich wieder die kleine Kostbarkeit von Franz Blei, dem unübertroffenen Meister der galanten Literatur“ – so beginnt der Klappentext zu:

Franz Blei: „Lehrbüchlein der Liebe.“ Perlen-Verlag, Marbach am Neckar, 1955, 95 S., mit Illustrationen von Lilo Rasch-Nägele, 6,80 DM.

Mit einem leisen Lächeln erinnert man sich des verspäteten Pseudo-Abbe aus den erträumten Salons des Dix-huitieme, der als Schüler im Kloster Melk die würdige Brevierhälfte seiner geistigen Garderobe und bei Isidore Liseux in Paris die galante Hälfte erstanden hatte. Isidore Liseux war während der 70er und 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts ein kleines, kurioses Männchen, Buchhändler und Verleger, und besessen vom Entdeckerdrang nach den Curiosis und Eroticis der Weltliteratur, nach ungehobenen Schätzen von mehr oder weniger Goldgehalt. Tag für Tag durchschnüffelte er unermüdlich die Bibliotheque nationale, übersetzte selbst aus dem Lateinischen und ließ übersetzen aus dem Indischen, dem Tamulischen, Chinesischen und Arabischen und gab in kleinen Auflagen seine Funde heraus, gut gedruckt auf Bütten: „imprime pour Isidore Liseux et ses Amis“. Von Henri Estiennes altem Bericht über die Frankfurter Messe und Poggios Brief über die Bäder von Baden, dem amüsantesten, in Deutschland niemals herausgegebenen Werkchen über mittelalterliches Badeleben, bis zum „Jardin parfumé du Cheikh Nefgaoui“, einer Erotologie arabe, und der „Fleur lascive Orientale“, die er an die fiktive Bibliomaniac Society Oxford weitergab – es ist eine bunte Reihe und wurde für Franz Blei nach dem Tode der galanten Wühlmaus von Paris zur Quelle nahrhafter Weisheiten. Der Vorrat aus der Rue Scribe war immerhin so groß, daß der angehende Meister in Galanteriewaren einige Jahre an den Knöchelchen des fleißigen Isidore zu nagen hatte. Als er seine „Liebesgeschichten des Orients“ aus allen möglichen Sprachen Asiens erscheinen ließ, schrieb er zwar eine hübsche Einleitung dazu, aber den Namen des Nährvaters Liseux suchte man vergebens.

An all das wird man erinnert, wenn man – ein bißchen kopfschüttelnd – im „Lehrbüchlein der Liebe“ blättert. Abgesehen davon, daß mit wenigen Worten so viel Unfug und Mißbrauch getrieben wird wie mit dem Wort Liebe, ist nun gar ein Lehrbüchlein auf diesem Gebiet ein sehr kümmerliches Vehikel für erotisch Gehbehinderte und traurige Narren. Und für ein richtiges weibliches Wesen sind Lehrbücher der Liebe sowieso überflüssig. e. a. g.