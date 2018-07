Alle Geschichte ist Legende, sagte Egon Friedell. Diese Legende jedoch ist wandelbar. Sie wird meist durch die Interpretation eines bedeutenden Historikers verbindlich — zumindest für die Generation, aus der er stammt. Für uns ist immer noch in groben Umrissen das Bild der Renaissance in Italien gültig, das Burckhardt entwarf. Er machte sie als einen Zeitabschnitt verständlich, in dem sich Erwachen und Herrschaft des Individuums ereigneten. Dieser Einstellung schließt sich der Roman an: Hella S. Haasse: "Die scharlachrote Stadt S. Fischer Verlag 321 Seiten, 15 80 DM. Die in Holland durch den in den Tropen spielenden Roman "Oeroeg" bekanntgewordene Autorin interessiert nicht so sehr das Problem der Auseinandersetzung zwischen Papst und Kaiser um die Stellung Italiens im Raum des Abendlandes, sondern die Geschehnisse in Italien selbst, in Rom, in Florenz. Es fasziniert sie das Spiel der vielfältigen Machtgruppen: Städte, legitime Fürsten oder Gewaltherrscher, in denen sich der europäische Staatsgeist in seinen noch fessellosen und oft willkürlichen Ausprägungen regt. Verworren und von Leidenschaften bestimmt wie diese Zeit ist das Schicksal des jungen Giovanni. Er ist nicht der Prototyp des Renaissancemenschen, vielmehr fast krankhaft gehemmt und unsicher durch das Geheimnis seiner Geburt. Ist er ein Sohn der Lucrezia Borgia? Und wenn ja: wer ist sein Vater? Oder ist er ein Bastard von Lucrezias Vater, des berüchtigten Papst Alexander? Giovanni sucht mit finsterer Energie den Makel der Namenlosigkeit zu tilgen. Die Suche des Helden nach seinem Ursprung gibt der Autorin Gelegenheit, in glänzend angelegten und psychologisch glaubwürdig fundierten Charakterstudien die berühmten Gestalten der Zeit: Vittoria Colonna, Machiavell, Aretino, die Borgias, Pescara, Michelangelo und andere lebendig werden zu lassen. Sie verflicht ihre Schicksale untereinander und mit dem des Giovanni, stellt sie kontrapunktisch gegeneinander. Eine mit allen Vorzügen des historischen Romans geschriebene kluge Arbeit, die jedoch dem konventionellen Bild jener Epoche keine neuen Züge hinzufügt. Sy.

Über das Print-Archiv Über das Print-Archiv Dieser Text ist Teil des viele hunderttausend Artikel umfassenden ZEIT-Archivs seit 1946. Um die Inhalte des Archivs, die in den frühen Jahrgängen als gedrucktes Papier vorliegen, in eine digitalisierte Fassung zu übertragen, wurde eine automatische Texterkennung ("OCR") eingesetzt. Nur so ist es möglich, die enormen Textmengen zu verarbeiten. Auch eine ausgereifte Technik kann jedoch an ihre Grenzen stoßen: Je älter die Originalvorlage, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass der automatisierte Lesevorgang bei einzelnen Wörtern auf Probleme stößt. Deswegen kommt es vor, dass die digitalisierten Archivinhalte punktuell noch Fehler enthalten. Wir arbeiten intensiv daran, auch diese Unvollkommenheiten zu beseitigen. Die Nutzung ist ausschließlich in den Grenzen des §53 Urhg zum privaten Gebrauch durch eine natürliche Person zulässig. Zu den Möglichkeiten einer Lizenzierung von Nutzungsrechten, finden Sie hier weitere Informationen.