D. A., Hamburg

Am 7. Oktober 1955 sagte Frau Schröder morgens zu ihrem Mann, der durch eine umstrittene Gerichtsentscheidung seine Existenz verloren hatte und so mitgenommen war, daß er in wenigen Wochen fünfundzwanzig Pfund Gewicht verlor: „Nimm dein Gewehr und fahr zur Jagd, damit du mal auf andere Gedanken kommst.“ Schröder hatte nach dem Aufstehen zur Schnapsflasche gegriffen, um seiner Verzweiflung Herr zu werden. Die Jagd lag eine Bahnstunde von Hamburg entfernt, und der passionierte Jäger Schröder zog sich jagdgerecht an, hing sich sein Gewehr um und wollte gerade das Haus verlassen, als ein Justizbeamter – es mochte gegen 10.45 Uhr sein – die Klageschrift des gegnerischen Anwalts Dr. Gerson zusammen mit einer Terminladung überbrachte. Diese Anklage warf ihm „Sabotage“ vor, und das empörte den ehemaligen Offizier aufs tiefste: „Saboteure sind Verbrecher“, rief er, „ich habe nur mein Eigentum verteidigt.“

Auf Drängen seiner Frau ging er dann doch zum Dammtorbahnhof. Auf dem Weg dorthin regte er sich über das Vorgehen seiner Gegner immer mehr auf. Dabei fiel dem mehrfach verwundeten Frontsoldaten ein, daß am Jägerstammtisch einmal über Dr. Gerson gesprochen worden war. Ein Mitrekrut des gegnerischen Anwalts aus dem ersten Weltkrieg hatte erzählt, Dr. Gerson habe einmal beim „Pumpen“ (Kniebeugen mit vorgestrecktem Karabiner) wie ein Kind zu weinen begonnen. „Er ist doch selber sehr empfindlich“, sagte sich Schröder, „um so gemeiner die Quälerei eines bereits Ruinierten Er wollte ihm seine ganze Verachtung zeigen; und da er wußte, daß gegen 12 Uhr über eine einstweilige Verfügung verhandelt wurde, erschien er im Gerichtssaal, um dem Anwalt sein Gewehr in die Hand zu drücken und ihn mit dem am Stammtisch gehörten Vorfall bloßzustellen. Natürlich wurde er überwältigt und festgenommen. Bei einer Blutprobe, wurden zwei Promille Alkohol festgestellt. Schröder erhielt zwei Monate Gefängnis wegen Volltrunkenheit.

Der Anfang der Geschichte fällt in das Jahr 1952. Damals trat der Eigentümer des Hauses Mittelweg 173, Sikorski, wegen eines Baukostenzuschusses von 5000 Mark an den Obst- und Gemüsehändler Wilhelm Schröder heran, der schon seit fast fünfzig Jahren Geschäft (1908 von seinem Vater gegründet) und Wohnung in diesem Haus hatte. Nach etwa einem Jahr wurde Schröder gekündigt, obwohl er sich bereit gefunden hatte, den Baukostenzuschuß, auf die Miete umgelegt, zu bezahlen. Es kam zur Räumungsklage, und am 10. März 1955 sprach Gerichtsassessor Teichert vom Amtsgericht Hamburg das Urteil, daß Schröder Laden und Ladennebenräume abzugeben habe, nicht aber die dahinterliegende Wohnung.

In der Urteilsbegründung hieß es: Wenn den Beklagten (Ehepaar Schröder) aus finanziellen Gründen die Neuübernahme des umgebauten Ladens nicht möglich sein sollte, besteht für sie die Möglichkeit, ohne große Aufwendungen und Schwierigkeiten an anderer Stelle ein Gemüsegeschäft wieder zu eröffnen ... Für die Übergangszeit könnten sie im ambulanten Handel irgendwo ein Obst- und Gemüsegeschäft eröffnen. – Assessor Teichert hatte bei seinem wohlgemeinten Rat übersehen, daß so ein altes Geschäft von seinen festen Kunden lebt.

Das damalige Mieterschutzgesetz, das erst später abgeändert wurde, sah vor, daß der Mieter, wenn die zum Laden gehörende Wohnung ein Drittel des Gesamtmietwertes übersteigt, aus dem Laden nicht herausgesetzt werden kann. Das, errechneten die Sachverständigen, traf im Falle Schröder nicht zu. Die Gesamtjahresmiete wurde mit 3088,80 DM vom Gericht festgestellt, wovon die Wohnungsmiete mit 1004,80 DM das notwendige Drittel nicht erreichte. Dem Gericht unterlief dabei ein bis heute unbemerkter Rechenfehler: Es hatte den Privatkeller mit 12,5 qm eingesetzt und dafür 62,50 DM Jahresmiete errechnet. Dieser Keller ist jedoch 25 qm groß. Richtig gerechnet, käme die Wohnungsmiete auf 1067,30 DM und läge um fast 40 DM über dem erforderlichen Drittel. Schröder hätte also der Mieterschutz zugestanden, und der Hauswirt hätte ihm dann nicht kündigen können. Statt dessen also verlor Schröder seine Existenz, seine Nerven und schließlich auch seine Wohnung.

Am 7. 12. 1955 beschloß eine andere Kammer des Amtsgerichts Hamburg: „Mit Rücksicht auf die Schwere der erheblichen Belästigung, deren sich Schröder nach den Feststellungen des Urteils schuldig gemacht hat, ist dem Gläubiger (Hauswirt Sikorski) ein auch nur kurzfristiger Räumungsaufschub nicht zuzumuten. Dies würde für ihn nochmals eine unzumutbare Härte bedeuten...“