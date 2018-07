Inhalt Seite 1 — In den USA: Prämien auf brachgelegtes Land Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Ernst Krüger

Mit dem jetzt aufgestellten neuen Landwirtschaftsplan, der in den Mittelpunkt des innenpolitischen Programms der USA gestellt werden soll, wollen die Republikaner den Demokraten zuvorkommen, die ihre wahlpolitischen Hoffnungen in erster Linie auf die Auswertung der Unzufriedenheit vieler Farmer infolge des Preisrückgangs landwirtschaftlicher Erzeugnisse gesetzt haben. Der Plan sieht eine direkte Belohnung der Farmer für die Brachlegung ihres Landes durch staatliche Subventionen vor. Die Regierung will damit das Problem der Überschüsse an der Wurzel anpacken.

Der wirtschaftliche Aufschwung in den Vereinigten Staaten hat nach einem Bericht des amerikanischen Handelsministeriums mit einem Brutto-National-Produkt von 391,5 Mrd. $ für 1955 eine Rekordhöhe erreicht. An dieser in der amerikanischen Wirtschaft beispiellosen Prosperität hat die Landwirtschaft keinen Anteil. Seit dem Höhepunkt der Agrarkonjunktur im Februar 1951 sind die Preise für landwirtschaftliche Produkte um 25 v. H. und das Farmereinkommen um 34 v. H. gesunken. Diese Entwicklung ist darauf zurückzuführen, daß die Landwirtschaft der USA einen technischen Höhepunkt erreicht hat, der dazu führte, daß weit mehr produziert wird, als die Nation verbrauchen oder exportieren kann.

Die Anbaufläche von etwa 350 Mill. acres (1 acre = 4047 Quadratmeter) hat sich seit 1920 kaum verändert. Mit ihrer Bearbeitung waren damals 11,45 Millionen Menschen beschäftigt, die 15 Mill. Pferde besaßen. Heute sind in der Landwirtschaft etwas mehr als sechs Millionen Farmer und Landarbeiter tätig. Die Zahl ihrer Pferde war bis 1945 auf 3,4 Mill. gesunken. Dafür stieg die der Traktoren von 246 000 in 1920 auf 4,5 Mill. in 1954.

Die Motorisierung der Landwirtschaft brachte es mit sich, daß die Arbeitsleistung des einzelnen erheblich anstieg. 1920 brachte ein Landarbeiter mit seinen Maschinen die Ernte von 31,6 acres ein, 1950 waren es bereits 46,8 acres, und bis 1960 glaubt man die Leistung des einzelnen auf die Ernte von 56 acres steigern zu können. Während also durch die Technik eine erhebliche Steigerung der Arbeitsleistung erreicht wurde, sorgten Wissenschaftler und Chemiker durch Samenzüchtung, Kunstdünger und verbesserte Anbaumethoden für eine Steigerung des Ertrags je acre um mehr als 60 v. H. Eine nicht absetzbare Überproduktion mit überfüllten Lagerhäusern ist die Folge. Die Preise fallen, und das Einkommen der Farmer sinkt.

Mit der Frage, wie denn die Farmer gegen die Folgen einer Überproduktion geschützt werden können, beschäftigen sich demokratische und republikanische Regierungen seit mehr als 25 Jahren. Anfang der dreißiger Jahre war eine staatliche Versicherung vorgesehen, die den Farmer gegen die Folgen eines durch Rekordernten hervorgerufenen ruinösen Preissturzes schützen sollte. Daraus entwickelte sich ein gesetzlich verankertes Preisstützungssystem, das auf die sechs „Basis-Produkte“ angewendet wird: auf Weizen, Mais, Baumwolle, Reis, Erdnüsse und Tabak. Nach diesem System kann ein Farmer, sobald er die Aussaat vorgenommen hat, von der Regierung eine Anleihe zu einem von ihr festgesetzten Stützungspreis erhalten. Wenn nun nach dem Einbringen der Ernte der freie Marktpreis über dem Stützungspreis liegt, kann der Farmer die Ernte am freien Markt verkaufen und die Anleihe zurückzahlen. Liegt der Marktpreis dagegen unter dem Stützungspreis, so nimmt die Regierung dem Farmer die Ernte für den Anleihebetrag ab, es sei denn, er wünscht, die Ernte an eigene Rechnung einzulagern, in der Hoffnung auf anziehende Preise auf dem freien Markt.

Die Regierung ging bei der Festsetzung des Stützungspreises von der „Parität“ aus: das ist ein errechneter theoretischer Preis, der den Farmern ein Entgelt sichert, der in einem fairen Verhältnis zu den Kosten für solche Gegenstände steht, die er kaufen muß. Der tatsächlich gezahlte Stützungspreis liegt stets unter der „Parität“. Er bewegt sich bei den Basisprodukten zwischen 75 v. H. und 90 v. H. der Parität. Seine Höhe muß jeweils vom Kongreß festgelegt werden. Um diesen Prozentsatz sind daher auch im Kongreß heftige Kämpfe geführt worden. Unter der Regierung Roosevelt wurde der bis dahin bewegliche Stützungspreis fixiert. Er sollte stets 90 v. H. der „Parität“ betragen. Nach dem Kriege und nach dem Korea-Boom kam es schließlich dazu, daß die Regierung Ende 1954 landwirtschaftliche Produkte im Wert von 4,23 Mrd. $ übernommen und eingelagert hatte, wofür sie täglich 700 000 $ Lagerkosten zahlen mußte. Außerdem standen drei Mrd. $ in Anleihen aus, so daß also mehr als sieben Mrd. $ öffentliche Gelder im Farmer-Investitionsprogramm investiert waren. An diesem Subventionsprogramm war Ende 1954 jeder Amerikaner mit 44,50 $ beteiligt. Inzwischen haben sich die Zahlen weiter erhöht. Die sehr gute diesjährige Ernte hat aufs neue große Überschüsse gebracht, so daß die vom Kongreß bewilligten zehn Mrd. $ zum Ankauf landwirtschaftlichen Produkte voll in Anspruch genommen werden dürften. Die täglichen Lagerkosten haben sich schon auf 900 000 $ erhöht.