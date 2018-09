Auf der vorjährigen Automobilausstellung in Frankfurt konnte eine bemerkenswerte Feststellung gemacht werden: obwohl in einer der Messehallen die Modelle von Porsche, Alfa Romeo, Rootes und u. a. Jaguar immer von einem dichten Schwarm von Betrachtern umringt waren, mußten sich die Besucher (vor allem an den billigen Tagen) in der direkt danebenliegenden Halle der kleinen Fahrzeuge mit größter Mühe einen Weg zu den Ständen von Messerschmitt, Kleinschnittger, Maico, Brütsch, dem „Kunststoffspatz“, dem Goggomobil und dem Fuldamobil bahnen. Der Personenkreis war erstaunlich vielseitig. Er umfaßte alle Altersklassen zwischen 15 und 75 und so ziemlich sämtliche Schichten des Mittelstandes.

An kaum einem Stand und in kaum einer Halle wurde ein so konkretes und fundiertes Kaufinteresse bezeugt, wie gerade hier. Und wenn nicht alles täuscht, so haben die Hersteller dieser Kleinstfahrzeuge, deren Erzeugnisse jetzt mehr und mehr auf den Markt kommen, eine Bedarfslücke aufgespürt, die größer ist, als sie es zunächst selbst annahmen. Der Hauptgrund für die Beliebtheit der Kleinstwagen – ob sie sich nun Mobil, Kabinenroller, Motocoupé oder sonstwie nennen – ist das „Dach über dem Kopf und die Tatsache, daß in der Bundesrepublik die Kosten selbst für einen Kleinwagen meist noch weit über das hinausgehen, was der normale bundesrepublikanische Familienetat dafür zuläßt. Wenn aber ein Kleinstfahrzeug die Möglichkeit bietet, auch Kinder mitzunehmen, und wenn durch seinen kleinvolumigen Motor die fixen Kosten niedrig gehalten werden, dann sprechen diese Konstruktionen nicht nur den (bisherigen) Motorradfahrer an, sondern finden außerdem in der großen Schicht der Angestellten und Facharbeiter, die wegen des fehlenden Wetterschutzes auf ein Motorrad verzichten, ein fast unerschöpfliches Käuferreservoir.

Die Ausstattung der deutschen „Minicars“ hat den Zeitpunkt der spartanischen Einfachheit längst überwunden. Sie ist bei einem relativ hohen Komfort angelangt: Elektrischer Scheibenwischer und Anlasser sind selbstverständlich; hinzu kommen einwandfreie Sitze, ausreichender Fußraum und eine gute Rundsicht – womit bewiesen ist, daß Kleinstmobile keinesfalls nur einfache Fahrmaschinen sein dürfen. Ohne ein Mindestmaß an Fahrkomfort hätte die Gruppe der Rollermobile keine Chancen auf dem deutschen Markt – vom Export ganz zu schweigen. Ob sich alle heute auf dem Markt oder noch in Vorbereitung befindlichen Modelle in dem scharfen Wettbewerb behaupten können, muß allerdings bezweifelt werden, zumal bei einigen Herstellern die Kapitalbasis recht knapp ist und die Vielzahl der Typen nicht so ganz in unsere Zeit der Rationalisierung paßt. Auf jeden Fall wird sich aber bei der „Motorisierung des kleinen Mannes“ nur das Kleinstfahrzeug durchsetzen, das im Zuge der beständig steigenden Verkehrsdichte mit seiner Fahrleistung keine Störung im Verkehrsfluß bedeutet.

*

Einen besonders beachtenswerten und wertvollen Beitrag zur Erfüllung des Wunschtraumes vom Auto für breiteste Käuferschichten hat die Isaria-Maschinenfabrik Hans Glas GmbH in Dingolfing (Bayern) geleistet: ihr „Goggomobil“, das eindeutig zum Vierrad-Kleinwagen tendiert, hat sich in Jahresfrist einen ungewöhnlich hohen Marktanteil erobern können. Zweifellos spricht bei diesem Erfolg die Tatsache mit, daß sich das Unternehmen in der Konstruktion kompromislos von der Vorstellung gelöst hat, ein billiges Kleinstfahrzeug müsse unbedingt ein dreirädriger Kabinenroller sein. Und was war das Ergebnis dieser Kompromißlosigkeit: ein vollwertiges Kleinstfahrzeug!

Das Werk war von Maurus Glas 1860 in Freising als (übrigens erste bayerische) Landmaschinenfabrik gegründet und später nach Dingolfing verlegt worden. 1951 konnte die Herstellung der 200 000. „Isaria“-Drillmaschine gefeiert werden. Damals schon beschäftigte Hans Glas 750 Mitarbeiter. Diese Zahl ging sprunghaft nach oben, als im gleichen Jahr die Roller-Produktion aufgenommen wurde. Bald überflügelte der Rollerbau die Landmaschinenherstellung. Anfang des vergangenen Jahres wurde dann die Serienfertigung des Goggomobils“ gestartet. Wieder mußten neue Arbeitsplätze besetzt werden. Das war nicht ganz einfach: in Niederbayern sind industrielle Facharbeiter schon lange eine ausgesprochene Mangelware. Man half sich mit der Umschulung aus anderen Berufen. Heute ist die Belegschaft auf über 2000 angewachsen; von ihnen sind rund 90 v. H. in der „Goggomobil“-Produktion tätig. Sie arbeiten in einem Betriebsklima, das Süddeutsche, Norddeutsche und Heimatvertriebene schnell zu einer Gemeinschaft werden ließ. Hans Glas baute Wohnungen und Sportplatzanlagen! außerdem aber gehen seine Arbeiter mit Lohntüten nach Hause, die sich in jeder Großstadt sehen lassen können.

Im rückliegenden Jahr wurden in der 3500 qm großen Montagehalle mit Hilfe modernster Fließbänder 10 000 „Goggomobile“ produziert. Doch auch die Fertigung von 80 Fahrzeugen je Tag reicht bei weitem nicht aus, um alle Bestellungen, die für diesen Kleinstwagen aus dem In- und Ausland eingehen, auszuführen. Das Unternehmen hat sich jetzt zu einer erneuten Betriebserweiterung entschlossen und zu diesem Zweck die bisherige Roller- und Traktorenfabrik Röhr in Landshut erworben und wird dort – ebenso wie in Pilsting bei Landau (Isar) – ein Zweigwerk zur Teileproduktion einrichten. Schon heute werden rund 20 v. H. der Produktion ausgeführt. Hauptabnehmer sind Österreich, Belgien, die Niederlande und die skandinavischen Länder. Auch in Italien besteht am „Goggomobil“ starkes Interesse, desgleichen in Übersee vor allem als Zweitfahrzeug.

Nun zum Wagen selbst. Das „Goggomobil“ hat eine mittragende Ganzstahlkarosserie, wird als Limousine und auch mit Rolldach geliefert und bietet Platz für zwei Erwachsene und zwei Kinder. Motor, Getriebe und Differential sind in einem Block als Heckaggregat vereinigt. Der niedere Schwerpunkt gibt dem Wagen eine treffliche Straßenlage, die sich – gepaart mit dem robusten Glas-Motor und der hohen Geschwindigkeit – auf vielen Alpenstraßen-Wettbewerben bereits trefflich bewährt hat. Selbstverständlich besitzt der Wagen neben vier Vorwärtsgängen auch einen Rückwärtsgang: auf den elektrischen Anlasser und auf die serienmäßig eingebaute Warmluftheizung wurde ebenfalls nicht verzichtet. Als besonders erfreulich hat sich im Stadtverkehr das hervorragende Beschleunigungsvermögen und der enge Wendekreis erwiesen. Mit dem 245-ccm-Zweizylinder-Zweitaktmotör (14,1 PS) hat das „Goggomobil“ eine Höchstgeschwindigkeit von 85 km/h. Der 293-ccm-Motor (14,8 PS) steigert sie jedoch schon auf 95 km/h, was für einen Kleinstwagen als völlig ausreichend bezeichnet werden muß. Störend wird am Lenkrad – bei Nachtfahrten – das sehr helle Licht der an sich praktischen Blinker und der Blinkerkontroll-Lampe empfunden, weil für den Fahrer eine zu starke Blendung eintritt. Hier wird aber sicher schnell eine bessere Lösung gefunden werden können. Trotzdem ist das „Goggomobil“ des kleinen Mannes Kleinmobil im besten Sinne des Wortes, vor allem auch deshalb, weil Steuer und Versicherung mit 37 Pfennig je Tag etwa nur vier Zigaretten kosten... ww.