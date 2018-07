Fehldispositionen im Beschaffungswesen

Das ist nicht wohlgetan, mein Feldherr, das muß uns schaden bei den Gutgesinnten!

Nicht der Feldherr Wallenstein wird hier apostrophiert, wie in Schillers Piccolomini, sondern Herr Blank. Es geht auch nicht um die „kaiserlichen Adler auf den Fahnen“, sondern um das leidige Beschaffungswesen, das offenbar den Minister nicht genügend interessiert – sonst würden sich auf diesem Gebiet die Pannen ja wohl nicht so, wie geschehen, häufen. In frischer Erinnerung ist noch, wie im Moment, als die ersten Einberufungen ergingen, alle guten Vorsätze und alle Vereinbarungen – in Sachen öffentliche Ausschreibungen des Bedarfs für die Truppe – einfach über Bord geworfen wurden; es war eben brandeilig, und da man versäumt hatte, hinreichend vorzusorgen, wurde schnell „freihändig“ eingekauft, ohne jede Ausschreibung. Aber auch bei den weiteren Einkäufen, die sich nun, wie vorgesehen, über Ausschreibungen abwickeln sollen, haben sich die einschlägigen Abteilungen des Ministeriums Blank mehr als nur ungeschickt angestellt. Wir zitieren hierzu einen sachkundigen Zeugen, nämlich die Industrie- und Handelskammer Koblenz, die in ihrem Jahresbericht 1955 – einer wahren Fundgrube wirtschaftspolitischer Fakten und Hinweise – folgendes sagt:

„Obwohl man aus den Erfahrungen bei der Beschaffung des Stationierungsbedarfs für die ausländischen Truppen gelernt haben sollte, zeigen sich ... Mängel auch bei den beginnenden Beschaffungen für die deutschen Streitkräfte. An einer Lieferung von Schränken im Rahmen des sogenannten 6000-Mann-Programms, die freihändig vergeben wurde, konnten sich z. B. zwei namhafte Möbelfirmen unseres Bezirks nicht beteiligen, weil die Lieferung innerhalb eines Zeitraumes von 14 Tagen verlangt wurde ... Es mag sein, daß diese kurzen Fristen z. T. ihre Ursache in der aus politischen Gründen verzögerten Aufstellung der ersten 6000 Mann hatten; es sind aber nicht immer derartige politische Gründe, die zu solch kurzen Terminen führen. Meist liegt es daran, daß die Mittel für die Beschaffungen zu spät bereitgestellt werden. Solange eine Beschaffungsstelle nicht weiß, ob und wieviel Geld für ihre Beschaffungen zur Verfügung steht, kann sie die Beschaffung nicht in die Wege leiten. Deshalb sollte man für die Zukunft auch insoweit Vorsorge treffen, damit nicht etwa, wie es im Bausektor vorgekommen ist, Ende der Woche Aufträge ausgeschrieben werden, bei denen man erwartet, daß die Angebote zu Anfang der kommenden Woche bereits wieder vorliegen. In so wenigen Tagen ... ist es einer Firma unmöglich, ernst zu nehmende Angebote vorzulegen

Soweit die Kammer Koblenz. Von uns aus wäre noch hinzuzufügen, daß bei einer derartigen Vergebungspraxis, bei der Angebote für „spätestens gestern“ eingefordert werden, zwangsläufig der Verdacht eines Mißbrauchs der öffentlichen Ausschreibung entsteht, als ob irgendwelchen Firmen, die schon vorher „unter der Hand“ informiert worden sind, die Aufträge zugeschanzt werden sollten – unter Ausschaltung aller übrigen Konkurrenten, die mit den geforderten Unterlagen einfach nicht rechtzeitig „überkommen“ können. Die Rechnungshöfe werden gut daran tun, ihre Prüfungen auch auf diese Frage, also die Frage der angemessenen Ausschreibungsfristen, auszudehnen. Überhaupt besteht ja der Eindruck, als ob manche Firmen schon „vorsorglich“ über die Ausschreibungsunterlagen informiert worden seien, um ihnen einen Vorsprung vor der Konkurrenz zu sichern; zum mindesten ist die Geschichte verbürgt, daß in einer der größten süddeutschen Schuhfabriken erhebliche Bestände an Militärschuhwerk lagern, und daß der Inhaber des Werkes in einer (begründeten!) Besorgnis, die Vorräte könnten „verrotten“, alle seine politischen Beziehungen angespannt hat, damit die Aufstellung der Streitkräfte nicht noch weiter hinausgeschoben werde ... Woher aber weiß der Mann, daß er bei der Vergabe der Aufträge mit von der Partie sein wird?!

Das sind also recht unerfreuliche Dinge; es sind aber nicht die einzigen Nachrichten dieser Art. Eine andere Quelle besagt, die Aufträge aus dem Blank-Ministerium für die ersten 12 000 Lkw seien so spät (nämlich erst im Dezember) und mit solch kurzen Lieferfristen herausgegangen, daß sie von den deutschen Automobilwerken nicht mehr voll in ihr Produktionsprogramm „eingeplant“ werden konnten; deshalb denke man jetzt daran, einen Teil der Lkw in Belgien – freilich teurer, weil die Fahrzeuge u. a. anders gespritzt werden müssen – zu beschaffen. Eine ähnliche Panne soll bei der Bestellung von Ferngläsern passiert sein; „irrtümlich“ seien 400 statt 4000 Stück ausgeschrieben worden, und nun sei die Beschaffung des vollen Bedarfs aus der laufenden Produktion innerhalb der gestellten Fristen unmöglich, wenn nicht Ferngläser, die für den zivilen Bedarf bestimmt waren, umgearbeitet werden, was natürlich wieder zusätzlich kostet... Minister Blank wird sich also noch einige Mühe geben müssen, um seinen Beschaffungsapparat funktionsfähig zu machen. Erwin Topf