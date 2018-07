Inhalt Seite 1 — Teufel Alkohol und die Renten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Im Rausch verunglückt, und keine Hilfe für die Hinterbliebenen

Von Werner G. Kleffel

Der 3. Senat des Landessozialgerichts Celle hat in mehreren Entscheidungen Hinterbliebenenrente versagt, weil die verunglückten Ehemänner und Väter durch Alkoholgenuß fahruntüchtig geworden waren und zur Zeit des Verkehrsunfalls nicht mehr unter dem Schutz der Unfallversicherung standen. Diese Entscheidungen haben in der Öffentlichkeit und insbesondere unter den Kraftfahrern Aufsehen und – wie wohl angenommen werden kann – auch Schrecken erregt. Zu diesen Entscheidungen nimmt Oberstaatsanwalt Werner G. Kleffel Stellung.

Wie weit die Urteile des Celler Sozialgerichtes sich auch auf die Rechtsprechung der ordentlichen Gerichte zum Beispiel hinsichtlich etwaiger Versicherungsansprüche – eine Frage, die reichlich umstritten ist – auswirken werden, mag vorerst dahingestellt bleiben. Von welcher Tragweite diese Rechtsprechung ist, das ist jedoch klar. Es handelt sich um die unzweideutige Feststellung, daß jeder, der sich trunken, angetrunken oder auch nur angeheitert an das Steuer eines Kraftwagens setzt, die Folgen dieses sonderlich charakterlichen Mangels selbst zu tragen hat.

In allen drei uns zur Zeit vorliegenden Urteilen handelte es sich um Kaufleute, die sich auf Geschäftsfahrten befanden und sich nach Abschluß ihrer Arbeit dem Alkoholgenuß hingegeben hatten und auf dem Heimweg tödlich verunglückten.

In zwei Fällen handelte es sich jeweils um eine Blutalkohol-Konzentration, die zur Zeit der Unfälle 1,54 Promille und 1,57 Promille betrug; in dem anderen Falle war nicht mehr festzustellen, in welchem Grade der Verunglückte im Augenblick des Unfalls unter Alkoholeinwirkung stand, weil es einem Arzt nicht mehr gelungen war, dem Verunglückten eine Blutprobe zu entnehmen.

Das Landessozialgericht in Celle berief sich insbesondere auch auf das Gutachten des Präsidenten des Bundesgesundheitsamtes vom 1. März 1955 und stellte fest, daß ein Kraftfahrer mit einer Blutalkohol-Konzentration von 1,5 Promille „unwiderleglich“ fahruntüchtig sei. Das Landessozialgericht entschied aber zugleich auch – und das ist das juristisch Wesentliche und Entscheidende –, daß sich ein Kraftfahrer mit einer solchen Blutalkohol-Konzentration spätestens dann von seiner Berufstätigkeit löst, in dem er sich ans Steuer setzt.