Lö., Sulzbach-Rosenberg

Völligen Mangel an menschlichem Verständnis“ und – indirekt – den Tod seiner Mutter wirft ein Spätheimkehrer den bayerischen Behörden vor.

Noch in den letzten Kriegstagen geriet Emil Glasel an der Ostfront in russische Gefangenschaft. Seine Eltern wurden bei Kriegsende von Haus und Hof gejagt, weil die Benesch-Regierung in der Tschechoslowakei die Austreibung der Sudetendeutschen zum Gesetz erhoben hatte. Bei einem Bauern im Frankenwald fanden Mutter und Tochter Unterschlupf. Der alte Vater war den Strapazen der Flucht nicht gewachsen gewesen und unterwegs gestorben.

Lange, bange Ungewißheit bedrückte Mutter Glasel wegen ihres Sohnes, bis sie endlich 1947 ein Lebenszeichen, eine Postkarte aus Rußland bekam. Sie meldete daraufhin ihren Jungen, damit er nach der Entlassung zu ihr kommen könnte, beim Bürgermeister des Ortes an. Außerdem beantragte sie sofort die Zuzugsgenehmigung beim bayerischen Landeszuzugsamt; denn das war damals – im Oktober 1948 – noch erforderlich.

Der Zuzug wurde genehmigt, und die Mutter hoffte nun, wie viele Mütter, auf die Heimkehr ihres Jungen. Sie war eine einfache Frau und glaubte, daß mit der erteilten Zuzugsgenehmigung der letzte Hinderungsgrund für dessen Rückkehr aus der russischen Gefangenschaft beseitigt war. Als die Zuzugsgenehmigung ablief, beantragte sie sofort bei dem Flüchtlingsamt Sulzbach/Rosenberg eine Verlängerung. Der Antrag wurde abgelehnt. Das Amt berief sich dabei auf eine Verfügung des bayerischen Innenministeriums, wonach vor Genehmigung des Zuzugs eine geeignete Unterbringungsmöglichkeit nachgewiesen werden mußte. Verzweifelt wandte sich Mutter Glasel wieder an das bayerische Landeszuzugsamt, das ihr ja schon einmal den Zuzug des Sohnes genehmigt hatte. Immer noch glaubte sie fest daran, daß die Zuzugsgenehmigung und die Rückkehr ihres Sohnes eng zusammenhingen. Was für die Behörde Routineablehnung eines Antrages gewesen war, bedeutete für die alte Frau Verweigerung der Rückkehr ihres Sohnes. Einen Tag vor Eintreffen der Antwort des bayerischen Landeszuzugsamtes (das den Antrag ebenfalls ablehnte) war Mutter Glasel an gebrochenem Herzen gestorben, wodurch „geeignete Unterkunftsmöglichkeit für den Heimkehrer Glasel entstanden ist“. So begründete Regierungsrat Georg E. vom bayerischen Landeszuzugsamt schließlich seinen Genehmigungsbescheid vom 13. Juni 1950. Er soll das gar nicht zynisch gemeint haben.