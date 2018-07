td., Hannover

Steueramtmann Heinz Meyer ist seit vierzig Jahren Finanzbeamter, und er war zuletzt stellvertretender Leiter des Finanzamts Verden. Zu seinem Dienstjubiläum bescheinigten ihm die Heimatzeitungen, daß er als Mensch und Beamter hochgeschätzt sei. Im Sommer vergangenen Jahres – der Vorsteher des Finanzamts war in Urlaub – hörte Amtmann Meyer, daß Beamte der Veranlagungsstelle und der Betriebsprüfungsstelle beim Finanzamt Verden Dienstreisen ansetzten, die überhaupt nicht oder nicht in dem angegebenen Umfange durchgeführt waren. Bei den Verhandlungen vor dem Landesverwaltungsgericht in Hannover wurde deutlich, daß vier Beamte des Verdener Finanzamts inkorrekt gehandelt hatten und einer sich des Betruges schuldig gemacht hatte. Alle sind offenbar disziplinarisch bestraft worden, und einer wurde aus dem Beamtenverhältnis entlassen.

Als erster aber ist der Mann versetzt worden, der diese Dinge aufgedeckt hatte, nämlich Amtmann Meyer. Nicht etwa, daß auch ihm in diesem Zusammenhang Verfehlungen zur Last gelegt werden konnten. Nein, ihm wird vorgeworfen, er habe durch seine Ermittlungen gegen die betrügerischen Beamten den „Betriebsfrieden“ des Amtes Verden gestört. Noch schlimmer: er habe bei „verwaltungsfremden Personen“ Ermittlungen angestellt und dadurch das Ansehen der Verwaltung geschädigt. Der einzige Vorwurf, der ihn wirklich treffen könnte, ist anscheinend der, daß er die Untersuchungen drei Monate lang geführt habe, ohne seinen Amtsvorsteher davon zu unterrichten. Amtmann Meyer sagt, er habe gute Gründe gehabt, erst dann Meldung zu machen, als er sich auf Tatsachen stützen konnte.

Das Grundsätzliche liegt nun in der dem unbefangenen Bürger merkwürdig erscheinenden Auffassung der betroffenen Behörden, der Betriebsfrieden sei durch den Amtmann Meyer gestört worden. Meyer hat vorm Verwaltungsgericht gegen seine Versetzung protestiert. Sein Anwalt erklärte: „Die Finanzverwaltung erkennt ausdrücklich an, daß die Untersuchungen des Klägers (Amtmann Meyer) gegen die betrügerischen Beamten durchaus richtig und dankenswert gewesen seien. Demnach ist also die Handlungsweise des Klägers korrekt und der Haß seiner Kollegen tadelnswert. Man müßte also erwarten, daß die Finanzverwaltung den Kläger schützen würde. Sie opfert ihn jedoch unter dem fadenscheinigen Vorwand, er habe den Betriebsfrieden gestört. Aber nicht der Kläger hat den Betriebsfrieden gestört, sondern die betrügerischen Beamten und ihre Kollegen, die sich gegen das berechtigte Vorgehen des Klägers auf ihre Seite stellten. Wenn aber nun die Finanzverwaltung Beamte maßregelt, die gegen Unredlichkeiten vorgehen, verstößt sie gegen das Recht. Wenn die Beamten berechtigte Untersuchungen gegen sich oder ihre Kollegen als Störung des Betriebsfriedens ansehen, erwarten sie offenbar, daß solche Untersuchungen unterbleiben ...“

Bemerkenswert ist der Vorwurf der Finanzverwaltung, Amtmann Meyer habe bei „verwaltungsfremden Personen“ Untersuchungen angestellt und dadurch das Ansehen der Finanzverwaltung geschädigt. In einem Aktenvermerk beim Finanzamt Verden heißt es, die Oberfinanzdirektion. in Hannover spreche sich gegen die Heranziehung von Steuerpflichtigen für die Untersuchung aus; der Amtsvorsteher solle den beteiligten Beamten untersagen, mit Steuerpflichtigen in dieser Sache Verbindung aufzunehmen. Gerade das Gegenteil würde dem Ansehen einer Behörde dienen. Die Steuerpflichtigen könnten an rücksichtslos geführten Ermittlungen erkennen, daß die Finanzverwaltung streng darauf bedacht ist, Ordnung und Sauberkeit auch in ihren eigenen Reihen zu halten. Läßt nicht jedes Geheimhalten bei Außenstehenden den Verdacht aufkommen, hier solle etwas vertuscht werden? In dem Fall des Amtmanns Meyer erklärte der Anwalt zu Recht, daß es gar keine andere Möglichkeit gebe, um die Dauer einer Betriebsprüfung bei einem Steuerpflichtigen zu kontrollieren, als die, den Steuerpflichtigen selber zu befragen, an welchen Tagen und wieviel Stunden der Betriebsprüfer bei ihm war.

Von Seiten der Finanzverwaltung wurde gesagt, es sei unsinnig, wenn Amtmann Meyer seine Versetzung als eine Strafversetzung empfinde. Das Gericht hat für Amtmann Meyer durchaus Sympathie gezeigt. Es machte einen Vergleichsvorschlag: Der Finanzminister solle die Versetzung wieder rückgängig machen, und der Amtmann Meyer könne dann auf Grund seines schlechten Gesundheitszustandes im nächsten Jahr um seine Pensionierung bitten. Die Parteien haben noch Zeit bis zum 31. Januar. Die Finanzverwaltung sollte nicht übersehen, daß der Fall Meyer längst mehr als nur ein kleines und der Finanzverwaltung unangenehmes Ereignis geworden ist. Dem Amtmann Meyer ist schriftlich und mündlich von vielen Seiten Anerkennung ausgesprochen worden für seine Zivilcourage. Der Fall könnte Schule machen.