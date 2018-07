Wir kennen die Spitzenleistungen der Literatur der Sowjetzone und wissen, welcher Rang den führenden Autoren Brecht, Seghers, Zweig, Renn, Welk, Becher, Hermlin im Rahmen einer gesamtdeutschen Wertung zukommt. Und wie sieht man drüben jenseits der Zonengrenze die Literatur Westdeutschlands? Die „Neue Deutsche Literatur“, das Organ der sowjetzonalen Schriftsteller, hat es anläßlich der Vorbereitung des bereits fünfmal verschobenen Schriftstellerkongresses für seine Aufgabe erachtet, einen Überblick über das zeitgenössische literarische Schaffen in der Bundesrepublik zu geben. Diese literarische Gegenwartsbilanz stammt augenscheinlich aus der Feder eines Westdeutschen, der indes seine Bewunderung für den sowjetzonalen Literaturbetrieb nicht verbirgt.

Sehen wir also, welches Bild der westdeutschen Literatur das Schriftstellerverbandsorgan der Ostzone, das doch auch die obengenannten prominenten Autoren lesen dürften, der literaturinteressierten Öffentlichkeit Mitteldeutschlands zu vermitteln sich bemüht. Zunächst einmal werden die westdeutschen Autoren in drei Kategorien eingeteilt: die Pessimisten, die Kritiker und die „deutlichen Demokraten“, ein Schema, das einigermaßen kurios anmutet. Die Gruppe der Pessimisten wird durch die Namen Benn, R. A. Schröder, Jünger, Kasack und Andres charakterisiert. Von diesen Autoren heißt es: „Sie halten alles, was ist, für fest gefügt, und wollen es daher vor Erschütterungen bewahren. Jede Veränderung des Heutigen kommt diesen Autoren dem Untergang der Menschheit gleich.“ Benn und Jünger also versteinte Konservative?

Wesentlich günstiger werden die Schriftsteller der zweiten Kategorie betrachtet, denen man das Etikett „Die Kritiker“ aufgepappt hat. Hier werden leider nur drei Namen genannt: Roland Schacht, Wolfgang Koppen und Hans Helmut Kirst. Über sie heißt es: „Sie haben, anstatt der vernünftigen Überzeugung, wenigstens noch ein bißchen Hoffnung, daß es noch vollkommenere Möglichkeiten als die westdeutsche gibt, eine Gesellschaftsordnung zu realisieren ...“ Bei Koppen wird rühmend vermerkt, daß er das Abdrucksrecht seines Romans „Der Tod in Rom“ auch an die Hamburger „Andere Zeitung“ vergab, womit er anscheinend als ideologisch festgelegt angesehen wird, eine doch recht vage Spekulation.

Und nun kommt als Clou und Abschluß der dritte Zirkel der westdeutschen Schriftsteller, die „deutlichen Demokraten“. Zählen zu ihnen Zuckmayer und Edschmid, Böll und Jens, Ina Seidel und Bergengruen?

Keiner von ihnen ist erwähnt. Es muß sich hier um eine ganz geheimnisvolle Gruppe handeln, um eine Art literarischen Untergrund, dem der Weg ans Tageslicht verwehrt wird. Da heißt es: „Es ist heute gar nicht daran zu denken, daß ein westdeutscher Verleger einen deutlich demokratischen Schriftsteller in sein Verlagsprogramm mit aufnimmt oder nur zur Fertigstellung seines Manuskripts ermuntert...“ Als einziger „aufrechter Demokrat“ wird Johannes Tralow anerkannt, aber bestimmt nicht wegen seines dichterischen Werkes, mit dem in Ostberlin keine ideologischen Geschäfte zu machen sind, sondern weil er Leiter eines PEN-Splitters ist, in den die sowjetzonale Schriftstellerprominenz eingeschleust werden konnte.

So soll sich also nach dem Willen der Ostberliner Autorenzeitschrift in den Köpfen der mitteldeutschen Intellektuellen das Bild der westdeutschen Gegenwartsliteratur malen. Ein selbst für sowjetzonale Verhältnisse erstaunlich primitives Schema, das sich Bechers Schriftsteller-Verbandsorgan da von einem westdeutschen Gesinnungsgenossen auf Bestellung hat austüfteln lassen. pe. m.