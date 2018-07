Inhalt Seite 1 — Wiener Watschen rechts und links Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wien, im Januar

Unter einem Watschenmann versteht man im Wiener Prater eine jener grotesken Puppen, denen die Besucher des Vergnügungsparks eine Ohrfeige versetzen dürfen. Ein Gradmesser zeigt dann die Kraft der „Watschen“ an. Der Praterbesucher aber zieht im Vollgefühl seiner Kraftleistung erleichtert davon.

Eine der populärsten und amüsantesten Sendungen des kleinen amerikanischen Senders Rot-Weiß-Rot hieß „Watschenmann“. Jeden Sonntagmorgen wurden da allerlei Mißstände angeprangert, der verschlafene Bürokratismus oder die Blüten des Proporz aufs Korn genommen. War schon ein solches „Watschenausteilen“ an sich nach dem Geschmack des österreichischen Publikums, so sicherte die geistvolle, amüsante Art, in der die Pointen serviert wurden, der Sendung erst recht eine echte Popularität. Da traten etwa regelmäßig zwei Teuferln auf, die einander haarsträubende Übelstände fröhlich kichernd erzählten und mit der stereotypen Wendung schlossen: „Da wird sich der Chef aber freuen!“

Es kam der Staatsvertrag, es kam der Abzug der Besatzung und schließlich das Ende des Rot-Weiß-Rot-Senders. Das kleine, aber einfallsreiche Mitarbeiterteam, das den Koloß des staatlichen österreichischen Rundfunks um die Zuneigung der Hörer gebracht hatte, sollte zuerst einfach auf die Straße gesetzt werden. Schon damals reagierte die öffentliche Meinung sehr heftig und erzwang die Zusicherung, daß die populäreren Programme des abtretenden Senders (darunter auch der Watschenmann) samt ihren Schöpfern „zunächst bis Jahresende“ übernommen werden sollten.

Goliath übte bittere Rache an David. Die Leute, die nun das Brot ihrer Konkurrenten essen mußten, bekamen dies deutlich zu fühlen. Besonders schlimm erging es dem Watschenmann. Sooft er irgendwo auf politische Empfindlichkeiten stieß, traf die Ohrfeige letzten Endes diejenigen, die sie ausgeteilt hatten. Dadurch wurde die Sendung, die zeitweilig ein wertvolles politisches Ventil gewesen war, immer zahmer und farbloser. Und mit dem Neujahrstag schien der Zeitpunkt gekommen, zu dem man den zahnlos gewordenen Watschenmann in aller Stille beisetzen wollte. „Wir sind heute so zahm wie die Engerln“, erklärten die Watschenmann-Leute, „und fliegen werden wir auch bald.“

Aber da hatten die Direktoren des Zweiparteien-Rundfunks in ein Wespennest gestochen. Ein Proteststurm brach los. Die „Watschen“ hatten die Wiener allzusehr amüsiert. Ein Wiener Mittagsblatt, dessen Besitzer seinerzeit gern das Erbe von Rot-Weiß-Rot angetreten und in Form eines Werbesenders weitergeführt hätte, blies nun kräftig in die Flammen. In Wiener Cafés, aber auch in den Betrieben wurden Protestlisten herumgereicht, und bald hatte die Redaktion über 100 000 Unterschriften beisammen.

Die beiden Regierungsparteien, denen bisher die Beseitigung des unbequemsten Kritikers eher angenehm gewesen war, standen verblüfft vor dieser lebhaften Publikumsreaktion. Sowohl Bundeskanzler Raab als auch das sozialistische Parteiorgan fanden plötzlich freundliche Worte für die abgesetzte Rundfunksendung. Wahlen stehen (bevor, und der Anschein, man mißachte die öffentliche Meinung, ist unter diesen Umständen gefährlich. Fast wäre es dem die Kampagne anführenden Mittagsblatt möglich gewesen, mit Hilfe der zahlreichen Unterschriften die in der Verfassung vorgesehene Volksabstimmung zu erzwingen. Rechtzeitig konnte man darauf hinweisen, daß zu dem Volksbefragungsparagraphen der Verfassung niemals Durchführungsbestimmungen erlassen worden waren: man hatte die direkte Demokratie „vergessen“ und sich die „Scherereien erspart“.