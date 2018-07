Das größte Zechenunternehmen der Bundesrepublik, die (aus den Vereinigten Stahlwerken entflochtene) Gelsenkirchener Bergwerks AG, Essen, hat mit dem 1. Januar ein zweijähriges Investitionsprogramm begonnen, das, ingesamt rund 215 Mill. DM erfordert. Dieses Programm weist in jene Richtung, in der „die Steinkohle“ ihre Möglichkeiten sieht: nämlich den Wettbewerb am Energiemarkt ertragswirtschaftlich bestehen zu können. Von der Gesamtsumme werden 109 Mill. DM unmittelbar in die Schächte gesteckt. Weitere 33 Mill. kommen der Kohlenwertstoff- und der Benzolproduktion zugute; 52 Mill. DM sind dem Ausbau der Kraftwirtschaft, also des Steinkohlenstroms, vorbehalten; 36 Mill. DM erfordert der Chemiebereich der Gruppe, und weitere 21 Mill. DM werden zur Rationalisierung und Verbesserung der Absatzorganisation aufgewandt. Es verbleiben noch 24 Millionen, die für den Werkswohnungsbau vorgesehen sind.

Von der Gesamtsumme (275 Mill. DM) wird das Unternehmen durch Abschreibungen in zwei ahren etwa 180 Mill. DM selbst aufbringen. Zur Deckung des weiteren Bedarfs wird auf Antrag Von Aktionärseite einer aoHV am 2. Februar vorgeschlagen, das AK im Verhältnis 1:4 um 97 Auf 475 Mill. DM zu erhöhen und die neuen Aktien mit Gewinnberechtigung ab 1. Januar 1956 den Aktionären zum Kurse von 125 v. H. (Börsenkurs zur Zeit rund 160) anzubieten. Für das abgelaufene Geschäftsjahr 1955 rechnet die Verwaltung mit einer Dividende von wieder 6 v. H.

Auf einer Pressekonferenz, auf der dies mitgeteilt wurde, nahm die Verwaltung auch Stellung zu den Manipulationen ihres größten Aktionärs, des Bremer Holzkaufmannes Hermann D. Krages. Am 22. Dezember war das Angebot von Krages, die Verwaltung möge ihm sein GBAG-Paket von 90 Mill. DM zum Kurse von 220,5 v. H. abkaufen – mithin ihm einen „steuerfreien Gewinn“ (über den Tageskurs hinaus) von insgesamt 54,45 Mill. DM auf den Tisch zu legen – einstimmig abgelehnt worden. Die Forderung von Krages, die Verwaltung möge ihm – anstatt Bargeld – zwei Perlen aus dem GBAG-Kranz vermachen – nämlich das über hundertjährige Handelsunternehmen Raab-Karcher und die Gelsenberg-Benzin AG – was alle übrigen Aktionäre um lebenswichtige Teile ihres Besitzes und seiner Rentabilität geschädigt hätte, zeigt ja schon, daß hier nicht wirtschaftlich, sondern nur besitz-egoistisch gedacht wird. Obwohl die deutschen Banken finanzkapitalistisch zu denken verstehen und insoweit bestimmt keine Waisenknaben sind, so hat sich auf einer der letzten AR-Sitzungen der GBAG das AR-Mitglied Hermann J. Abs nicht zurückhalten können, den Fall Krages als eine Sumpfblüte des Kapitalismus zu titulieren. Hierfür erntete er Beifall zumal von den Arbeitnehmervertretern im GBAG-AR.

In der Pressekonferenz gab die GBAG-Verwaltung eine sehr detaillierte Erklärung ab. Daraus ging hervor, wie recht Krages in gewissen Kreisen den Spitznamen „Cirka-Krages“ erhält, da offensichtlich alle seine schriftlichen Vertragspunkte, wenn es sich um Zahlen handelt, später bei der Realisierung nicht stimmen und er dann zu erklären pflegt: „Ich meinte nur zirka soundsoviel.“ So hatte sich Krages am 29. August 1955 in einer schriftlichen Vereinbarung verpflichtet, bis spätestens Mitte September 1955 an die GBAG 5,5 Mill. DM Aktien der Erin Bergbau AG zum Kurse von 500 v. H. zu liefern. GBAG versprach ihm seine Zuwahl in den AR der Holding. Außerdem gab Krages die schriftliche Erklärung ab, ein freundschaftliches Verhältnis zur GBAG herzustellen und nicht die Absicht zu haben, eine qualifizierte Minderheit bei der GBAG zu erwerben. Außerdem versprach Krages, größere Aktienbewegungen seiner GBAG-Aktien vorher mit der GBAG abzustimmen, gleichgültig, ob es Käufe oder Verkäufe seien. Dafür zog GBAG die Absicht zurück, das AK um 80 Mill. DM zu erhöhen.

Jedoch habe Krages, so heißt es in der Erklärung, praktisch keine der übernommenen Verpflichtungen gehalten. Er konnte tatsächlich nur 4,3 Mill. DM Erin-Aktien liefern, hatte also mehr verkauft, als er überhaupt besessen hatte. Seine Behauptung, er besäße eine Sperrminorität des Erin-Kapitals und könnte die Re-Entflechtung verhindern, habe sich als offene Unwahrheit herausgestellt. Bereits während des Abschlusses seiner Vereinbarung und der Zusicherung einer vertrauensvollen Zusammenarbeit war sich Krages darüber klar, daß er seine Zusagen nicht würde halten können. Der GBAG-Verwaltung gegenüber erklärte er, daß es sich nach seiner Meinung nur um eine „belanglose“ Differenz handle, die in seinem Sinne „handelsüblich“ sei.

Drei Monate später, etwa Mitte November, überraschte Krages die GBAG-Verwaltung mit der Mitteilung, 75 Mill. DM GBAG-Aktien ins Ausland verkaufen zu wollen. Am 7. Dezember 1955 habe Krages diese Absicht der GBAG-Verwaltung noch einmal bestätigt. Am 16. Dezember kam Krages dann mit seinem bekannten Angebot, nominell 90 Mill. DM, mithin 23,2 v. H. vom GBAG-AK, zu insgesamt 220,5 v. H. Kurspreis per 1. September 1956, also neun Monate später, zu liefern – ein Termingeschäft, dessen spekulative Einmaligkeit in die Finanzgeschichte – Kapitel Berufsspekulation – eingehen wird! Gleichzeitig verlangte Krages, daß die GBAG ihm über ein Bankenkonsortium innerhalb von 15 Wochen einen Lombardkredit von 90 v. H. des Endpreises von 198,45 Mill. DM einräume. Mit anderen Worten: Krages wollte sich einen Teil der angebotenen 90 Mill. DM GBAG-Aktien, die er noch gar nicht besaß, vom Käufer bevorschussen lassen, um sie bis zum Liefertermin zwischenzeitlich zu niedrigeren Börsenkursen (etwa 160) einkaufen und die gleiche Aktie zum erheblich höheren Preis dem gleichen Käufer wieder verkaufen zu können, der dieses Geschäft finanziert hat!

Diese „Offerte“ zusammen mit dem Ansinnen, ihm das lukrative Handelsunternehmen Raab-Karcher und Gelsenberg Benzin auszuliefern, nennt die Verwaltung „so destruktiv, daß darüber kein Wort zu verlieren ist“. Anstatt als Großaktionär und künftiges Aufsichtsratmitglied aktiv und positiv mitzuarbeiten, habe Krages der GBAG „bisher nicht einen einzigen konkreten Vorschlag zur Geschäftspolitik der Gesellschaft gemacht“. Die Darstellung der GBAG-Verwaltung bestätigt aufs neue, daß dem „Pakethändler“ Krages eben das Gefühl dafür abgeht, wo die Spekulation ihre Grenze findet, wenn sie volkswirtschaftlich sinnvolle Impulse und privatwirtschaftlich zu rechtfertigende Aktionen auslösen will. Rlt.