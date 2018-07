Wir leben im Mozart-Jahr, und zu einem Gedenkjahr gehört eine Flut der Veröffentlichungen. Was aber, wenn – wie heute – die echten Mozart-Sänger rar sind? Sie müssen unter Umständen „ausgeborgt“ werden oder gar zu mehreren konkurrierenden Aufnahmen zugleich mitwirken. Es drängt sich daher die Frage auf, ob nicht rechtzeitige Verständigung unter den großen Schallplattenfirmen über ein nach rein musikalischen Gesichtspunkten gesteuertes Produktionsprogramm für das Mozart-Jahr von Nutzen gewesen wäre; so wäre ins vielleicht die in jedem Sinne des Wortes einmalige Wiedergabe des „Don Giovanni“ .geschenkt worden, statt zweier sehr guter.

Mozart: Don Giovanni. 1) Hilde Zadek, Sena Jurinac, Graziella Scuitti, George London, Leopold Simoneau, Ludwig Weber, Walter Berry, Eberhard Wächter. Wiener Symphonie-Orchester / Rudolf Moralt (PHILIPS-ABL 3069–71). 2) Suzanne Danco, Lisa della Casa, Hilde Güden, Cesare Siepi, Anton Dermota, Kurt Boehm, Fernando Corena, Walter Berry. Wiener Philharmoniker / Josef Krips (DECCA-LXT 5103-6).

Nach unserer eingehenden Besprechung von Electrolas Glyndbourne-Aufnahme vor etwa einem Jahr versteht man, wenn wir diese großartige Leistung auch heute noch für nicht überholt erachten. In der Tat wird die Darstellung von Fritz Busch, was rhythmische Geschlossenheit, dramatische Wucht und Atmosphäre angeht, von keiner der beiden neuen erreicht – ähnlich, wie auch die alte „Entführung aus dem Serail“ bei Decca trotz der Errungenschaften späterer Aufnahmetechnik in künstlerischer Hinsicht schwer zu übertreffen sein wird. Rudolf Moralt zeigt hier nicht die geradezu nachtwandlerische Sicherheit Buschs in der Abwägung der dynamischen Proportionen dieser bestkonstruierten aller Mozart-Opern; und Josef Krips, der sonst schon oft bewiesen hat, daß er die Fähigkeit zu intensiver dramatischer Gestaltung in hohem Maße besitzt, scheint dieses Mal allzusehr Sklave der Idee einer luxuriösen Verteilung des Werkes auf volle acht Plattenseiten zu sein, als daß er sich hätte frei entfalten können. Indessen – wer einmal den Glanz der modernen Klangtechnik lieben gelernt hat, gibt sich nur ungern mit weniger zufrieden, und hier lassen die beiden neuen Aufnahmen nichts zu wünschen übrig.

Mozart hat viele seiner Opernrollen unmittelbar auf bestimmte Künstler zugeschnitten, deren spezifische Qualitäten er kannte und zur Geltung bringen wollte. Daher sind bestimmte Rollen mit besonderen Schwierigkeiten gespickt und stellen an Sänger, auf deren Eigenart sie nicht zufällig passen, ungewöhnliche Anforderungen. Auch ist das Problem der Charakterisierung bei Mozart besonders heikel. Er sublimiert seine Charaktere durch formvollendete Stilisierung ihrer Ausdrucksformen in solchem Ausmaß, daß sie zur Allgemeingültigkeit erhoben werden, ohne darum doch ihre lebendige, ja leidenschaftliche Unmittelbarkeit zu verlieren. Nicht viele Sänger besitzen die erforderliche Korrektheit der Technik und die stimmschauspielerische Oberzeugungskraft, wie wir sie in diesen beiden Aufnahmen mehrfach finden.

Sena Jurinac ist eine aristokratische Elvira; sie meistert nicht nur alle gesanglichen Klippen, sondern bringt die in diesem Prototyp der verlassenen Frau tobenden Gefühlskontraste mit einer Verve heraus, die den Hörer packt. Weiterhin denken wir an Suzanne Dancos hochherzige, vorbildlich phrasierende Donna Anna; vor allem aber ist die bezaubernde Zerline Hilde Güdens unerreicht. Unter den Männern bewundern wir die begreiflicherweise überlegen deklamierenden beiden Italiener: den imposanten Cesare Siepi als Don Giovanni und Fernando Corenas polternden Leporello. Der Komtur Ludwig Webers besitzt mit seinem mächtigen Organ die besonders im Finale gebotene Autorität. Eine Entdeckung aber bedeutet uns der junge Leopold Simoneau; dieser stilsichere Mozartsänger verleiht dem Ottavio jene verständige, ritterliche Persönlichkeit, die dieser zum mindestens gerne sein möchte, und er singt die exponierte Partie mit einem Wohllaut, einem Ebenmaß und einer Eleganz, die ein Exempel bleiben werden. Chr.