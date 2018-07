Die Bundesstraße 77, der als Europastraße 3 besondere Bedeutung im Transitverkehr nach den skandinavischen Ländern zukommt, führt bei Rendsburg über den Nord-Ostsee-Kanal. Die dortigen Verkehrsverhältnisse sind wegen der vielen unvermeidlichen Öffnungsseiten der vorhandenen Drehbrücke für die Straßenbenutzer katastrophal. Seit längerer Zeit plant deshalb das Bundesverkehrsministerium eine neue Kreuzung der Straße mit dem Kanal. Zuständig für den Bau ist die Wasserstraßenverwaltung, deren Experten dieses Objekt gern als Tunnelbau ausführen möchten.

Der Bau eines zweispurigen Tunnels wäre aber doch wohl eine schwerwiegende Fehlentscheidung. Würde man einen Wettbewerb ausschreiben, um Entwürfe und Kostenanschläge für Hochbrücken in Stahl oder Beton und für einen Tunnel vorzulegen, so würde sich in großen Zügen ein ähnliches Bild wie in Köln ergeben. Hier wurde ein Wettbewerb für eine Rheinüberquerung durch Brücke und Tunnel ausgeschrieben. Ergebnis: Der billigste in Frage kommende Tunnel war mehr als doppelt so teuer wie die kostspieligste Brückenlösung. Für Betriebs- und Unterhaltungskosten des Tunnels je Jahr wurden Zahlen bis 800 000 DM genannt (der Rotterdamer Maas-Tunnel verschlingt rund 900 000 DM jährlich.) Die entsprechenden Kosten für eine Brücke würden sich auf noch nicht 100 000 DM belaufen.

Für die Rendsburger Verhältnisse, wo allerdings der Bau einer solch hohen Brücke die Differenz der Baukosten zwischen Brücke und Tunnel vermindert, würde sich nach den bisherigen Feststellungen noch immer folgendes herausstellen: Die Baukosten eines zweispurigen Tunnels liegen mit rund 5 Mill. DM rund 25 v. H. über den Baukosten einer zweispurigen Stahlbrücke mit Rampen, Fundamenten, Pfeilern und Aufzügen in den Kanalpfeilern. Eine sofort vierspurig gebaute Stahlbrücke könnte man zunächst schmal, d. h. zweispurig, bauen und sie später nach Bedarf (ohne große Kosten) verbreitern. Einen Tunnel aber kann man nicht mehr verbreitern. Darf man unter diesen Umständen überhaupt einen zweispurigen Tunnel planen?

Ein international anerkannter Verkehrsfachmann hat erklärt, daß bei dem ständig steigenden Straßenverkehr gleich nach Fertigstellung eines solchen Tunnels dieser mit seinem Überholverbot den Anforderungen nicht mehr genüge. Die jetzt in Rendsburg bekannten Autoschlangen werden sich dann also vor dem Tunnel gleich wieder zeigen; das jeweils langsamste Fahrzeug in dem rund 700 m langen Tunnel diktiert die Geschwindigkeit, und gegenüber dem jetzigen Zustand wäre nichts gewonnen.

Diese Bedenken kennt natürlich auch die Wasserstraßenbehörde. Dennoch will sie den Tunnelbau – aus vorerst nur ihr bekannten Gründen – unter allen Umständen erzwingen. Da man aber bisher nicht den Mut hatte, der Öffentlichkeit zu bekennen, daß ein an sich notwendiger vierspuriger Tunnel 20 bis 30 Mill. DM mehr kosten würde als eine vierspurige Brücke, wird vorerst nur von einem billigeren zweispurigen Tunnel gesprochen, wobei man weiterhin die außerdem laufend anfallenden Mehrkosten für die Betriebs- und Unterhaltungskosten bisher verschweigt. Und ein oder zwei Jahre später würde dann von der Notwendigkeit eines zweiten Stranges geredet werden, und der Steuerzahler darf nochmals rund 30 Mill. DM für einen zweiten Tunnel opfern – Kosten, die bei einer gleich vierspurig gebauten Brücke gar nicht erst anfielen und für andere Zwecke des Straßenbaues verwandt werden könnten...

Ein offener Wettbewerb würde – wie in Köln – hier sofort Klarheit bringen und die aufzuwenden öffentlichen Mittel in die richtigen Bahnen leiten. Warum wird ein solcher Wettbewerb nicht veranstaltet? – ki.