D. L., London, im Januar

Als der frühere Schatzkanzler Butler im Oktober sein Herbstbudget verkündete, fanden sich in allen Lagern Kritiker, die die Ausgewogenheit seiner konsumeinengenden Maßnahmen bezweifelten. Tatsächlich kann man nach dreimonatigen Erfahrungen sagen, daß die Mehrzahl seiner Maßnahmen bisher nicht nur keine positiven Resultate zeitigten, daß vielmehr die weitere Heraufsetzung der Verkaufssteuer zu einer Marktlähmung führte.

Zusammen mit einem Rückgang des Kraftwagenexports und des saisonbedingten Verkaufsabfalls, hat die Erhöhung der Purchase Tax den Inlandsabsatz von Automobilen so weit zum Stocken gebracht, daß bereits zwei der großen Herstellerkonzerne, nämlich die Rootes- und die Nuffield-Gruppe, zur Viertagewoche übergehen und Personaleinschränkungen vornehmen mußten, was seit der Vorkriegszeit nicht mehr vorgekommen war. Die britischen Ford-Werke, bisher nur geringfügig betroffen, hoffen durch die Einführung von zwei neuen Modellen, die den „Consul“ und „Zephyr“ ersetzen sollen, ihren Markt wenigstens vorläufig halten zu können, während die Standard-Werke, von den gleichen Schwierigkeiten bedrängt, gegenwärtig verzweifelt die Gewerkschaften von ihren erhobenen Lohnforderungen für ihre 11 000 Arbeiter abzubringen versuchen ...

Die britische Automobilindustrie sieht die gegenwärtige Situation keineswegs als vorübergehend an und betont, daß die Geamtentlassungen von etwa 5000 Arbeitern lediglich mit der Entwicklung, die sich auch erst im Anfangsstadium befinde, parallel laufen. Weitere Kürzungen werden notwendig sein, wenn sich der Exportmarkt nicht belebt, was jedoch unwahrscheinlich ist, oder wenn nicht der Inlandmarkt durch Senkung der Verkaufssteuer für eine breitere Käuferschicht geöffnet wird. Gleichzeitig aber hat die Automobilindustrie eine weitere Sorge: Durch die Entlassungen verliert sie wertvolle Arbeitskräfte, die (da in England Arbeitslosigkeit unbekannt ist) in andere Industrien, besonders in die staatlich subventionierte gutzahlende Flugzeugindustrie gehen und bei einer Erholung der Absatzlage kaum zurückgewonnen werden körnten.

Diese Krise belastet die Industrie und auch die Regierung. Schatzkanzler Macmillan, dem der Nachlaß seines Vorgängers wie ein Mühlstein um den Hals liegt, ist in den letzten Tagen öfter als üblich zur Downing Street gegangen; denn die übernommenen Butlerschen Maßnahmen sind über das Ziel hinausgeschossen. Statt einer Konsumbeschränkung ist eine Konsumsperre erreicht worder, und Macmillan wird die Dosierung des Anti-Infationsrezepts revidieren müssen, zumal sich durch die Heraufsetzung der Verkaufssteuer auch in anderen Branchen, vornehmlich bei der Radio- und Fernsehindustrie, Absatzstauungen abzeichnen.