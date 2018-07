Inhalt Seite 1 — Geliebtes Wort Vaterland Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Indro Montanelii

Rom, im Januar

Als Giuseppe Pella, der vorletzte italienische Regierungschef, kürzlich im Dal Verme Theater in Rom eine Rede hielt, war der Zulauf so groß, daß es mir Zuspätkommenden nicht mehr gelang, in das Innere des Saales zu dringen. So blieb ich denn im Vorraum stehen, um mit den anderen armen Ausgeschlossenen der Rede durch den Lautsprecher zu lauschen.

Persönlich hatte ich Pella noch nie zu Gesicht bekommen, aber auch wenn ich keine der tausend von ihm zirkulierenden Bilder zu Gesicht bekommen hätte, so wäre es mir trotzdem nicht schwergefallen, mir seine Gesichtszüge vorzustellen, während ich seiner Rede zuhörte. Man verstand gut, daß der Mund, der diese ruhigen und wohldurchdachten Worte formte, voll und nicht streng sein konnte, in einem breitflächigen Gesicht, dessen Kopf auf imposanten Schultern ruhte und zu einer etwas zur Fülle neigenden Gestalt gehörte. Sein Redefluß ist so, daß man sich dazu keine unterstreichenden Handbewegungen vorzustellen vermochte. Wie die japanischen Redner, denen die Etikette vorschreibt, die Hände auf dem Rücken zu halten, hatte Pella die seinen wahrscheinlich in der Tasche oder ineinandergelegt, um nur manchmal die eine langsam zu erheben und einen Kreis in der Luft zu beschreiben, um sie dann wieder lange Zeit unbeschäftigt zu lassen.

In dem Vorraum, wo wir der Rede, die entfernt einer freundlichen und liebenswürdigen Vorlesung ähnelte, zuhörten, waren wir aus allerlei Ständen und Berufen zusammengewürfelt, alte und junge Menschen. Meine Aufmerksamkeit zog besonders einen Herrn in den Fünfzigern auf sich, der, mager und bescheiden angezogen, am Knopfloch seine zusammengefaßte Biographie trug: das Abzeichen des Reserveoffiziers, das Schwerverwundetenabzeichen und die zwei blauen Schleifchen der Tapferkeitsmedaille. Er konnte ebenso ein Bankbeamter wie ein Gymnasialprofessor, ein Amtsrichter oder ein Notar sein. Auf alle Fälle war es jemand, dem es nicht leicht gefallen war, sich in die Nachkriegszeiten zu finden und dem es anscheinend nicht allzugut gegangen war. Man sah es aus seinem hageren Gesicht, daß es ein harter Kampf ums Dasein war und daß viele Wünsche zurückgestellt werden mußten, um das Dekor eines sauberen, wenn auch am Kragen etwas geflickten, weißen Hemdes, tadellos gebügelter, wenn auch schon etwas alter Hosen und blankgeputzter, wenn auch nicht mehr neuer Schuhe aufrechtzuerhalten. Zwei goldene Manschettenknöpfe und eine schmale Nadel mit einem Rubin, die die Krawatte hielt, und wer weiß wie dem Leihhaus entgangen war, ließ früheren Wohlstand ahnen und ließ mich an so viele von dem Krieg entzweigeschlagene Existenzen denken, die einst mit guten Gehältern, einem eingerichteten Haus und einer sicheren Zukunft, durch Staatspapiere auf der Bank, begonnen hatten und nun nach der Katastrophe, nach den vielen Jahren an der Front, von vorn anfangen mußten, mit oft nur wenigen geretteten Möbeln und der Wiedereinstellung in den Beruf nach der Entnazifizierung.

Sein Kopf war am Anfang der Konferenz geneigt gewesen, doch als der Redner zum erstenmal von dem Italien „der verantwortungsvollen Bürger“ sprach, „die den Staat als Ausdruck ihres Willens, als Regler ihrer Pflichten und als Schützer ihrer Rechte ansehen hob er ihn um, einige Zentimeter und seine Augen, die auf den Boden geruht hatten, hefteten sich – ich weiß es noch genau – auf die Knöpfe meiner Jacke, wie um sich an etwas festzuhalten, um nicht mehr in die Tiefe sinken zu müssen.

Mit abwesendem, aber aufmerksamem Ausdruck hörte er der Rede Pellas zu, der weiter von diesem Staate sprach und von einem gewissen Land, Italien, das er unser Vaterland nannte. Bei der Nennung, dieses so überholten und staubbedeckten Wortes, welches unser Lautsprecher, vielleicht wegen eines technischen Defekts mit einem leichten Zittern wiedergab, hob sich der Kopf meines Gegenübers mit Entschiedenheit, und seine Augen ließen den Knopf meiner Jacke fahren und begannen furchtlos den Blick weiter hinaufzurichten, während er resolut den Schirm vom Arm nahm und sich seitlich darauf stützte.