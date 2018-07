Zu den hervorstechenden Eigenschaften der Bürokratie gehört ihr unbezähmbares Ausdehnungsbedürfnis. Das gilt sowohl für ihr Personal wie für den Raum, den es beansprucht. Es wäre sicher einmal der Mühe wert, festzustellen, wie viele Rathäuser nach dem Kriege neu errichtet oder ausgebaut worden sind – nicht etwa, weil ihre Vorgänger den Bomben zum Opfer gefallen waren, sondern weil ihre Benutzer trotz des Abbaues der Rationierung (und der Kriegswirtschaft überhaupt) mit dem bisherigen Raum nicht mehr auskamen. Diesen Hang zur Expansion der Bürokratie kennt man auch in Berlin, wo man den städtischen Behörden sogar noch zugestehen muß, daß sie einen großen Teil der Aufgaben übernehmen mußten, die bis Kriegsende von Behörden des Reiches und des Landes Preußen wahrgenommen worden waren. So paradox es zunächst klingen mag, so zutreffend ist es dennoch: der Verlust der Hauptstadtfunktion war durchaus nicht immer gleichbedeutend mit geringerer Verwaltungstätigkeit.

Wenn diese zusätzlichen Aufgaben auch im wesentlichen der zentralen Verwaltung Westberlins zugefallen sind, so haben sie in der Praxis auch auf die zwölf Westberliner Bezirke ausgestrahlt. Grund genug für (fast ausnahmslos) die zwölf Bezirksverwaltungen, sehr besorgt um den Neubau, mindestens aber den Ausbau ihrer Rathäuser besorgt zu sein... So ist die Baukonjunktur der letzten Jahre nicht selten auch den bezirklichen „Beamtensilos“ zugute gekommen, und der zunächst gestillte Hunger des einen Bezirks hat den Appetit der anderen nur noch größer werden lassen. Es fehlen zwar noch überall andere wichtige Neubauten wie etwa Schulen, Turnhallen oder Altersheime, wie aber sollte man sie errichten, wenn die dafür erforderliche Verwaltung nicht genügend Platz hat?

Solche Überlegungen sind nicht auf Berlin beschränkt. Aber der Hauptausschuß des Berliner Abgeordnetenhauses, der dieser Tage die gerade mit Rathausbauten reichlich gespickte „Vorlage über einmalige Ausgaben für Baumaßnahmen im Rechnungsjahr 1956“ zu behandeln hatte, zeigte sich – im Gegensatz zu vielen anderen parlamentarischen Institutionen – von einer erfreulichen Aufsässigkeit. Mehrere Abgeordnete waren nämlich der Auffassung, angesichts dringender Notstände auf anderen Gebieten sollten Bürodienstgebäude nur dann bewilligt werden, wenn der Bau unbedingt notwendig erscheint. Damit noch nicht genug, behielt sich der Ausschuß sogar vor, in einer zweiten Lesung der Vorlage bereits bewilligte Vorhaben noch zu streichen oder zu kürzen, wenn sich im Laufe der Beratungen dringlichere Aufgaben ergeben sollten. gns.