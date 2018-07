Inhalt Seite 1 — In der Mitbestimmung steckt ein Denkfehler Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von w.-O. Reieheit

Auf dem Programm des Bundestages steht in Kürze die gesetzliche Regelung des Mitbestimmungsrechtes für die Holdinggesellschaften der Montanindustrie. Die Ausdehnung der Mitbestimmung auf die Holdingunternehmen der Montaiwirtschaft in analoger Übertragung des bisherigen Gesetzes auf den neuen Bereich bedeutet zunächst einmal die Ausdehnung des (50:50) Einflusses der Arbeitnehmerseite (und der betriebsfremden Funktionäre) auf große Teile des Maschinenbaues, der Chemie, des Verkehrswesens, des Handels, des Grundstücksmarktes u. a. m. Dabei wird unter Mitbestimmung bei dem Großteil der betriebsfremden Funktionäre nur eine Übergangslösung zur Vollsozialisierung verstanden. Die wortgetreue Übertragung des alten Gesetzes auf die Holdings bedeutet daher die Einfiltrierung eines umstrittenen Gesetzes in weiteste Teile der Wirtschaft.

Langsam beginnt sich das Vorgeplänkel für die künftigen Bundestagsdebatten abzuzeichnen. Diese Debatten werden sich per Saldo voraussichtlich auf die Frage konzentrieren: Hat sich die Mitbestimmung bewährt oder nicht? Auf diese Frage wird mit ja, wird mit nein und mit weder–noch geantwortet. Auf der Ja-Seite stehen ebenso wie an der Nein-Seite Eigentümerkreise, Verwaltungen, Betriebsräte, Industriegewerkschaften und der DGB. Es wäre also zu klären, was man unter Bewährung verstehen will; es wäre weiterhin zu klären, unter welchem Interessenaspekt diese Frage gestellt oder beantwortet wird.

Nach vielen Gesprächen, die wir in den letzten Wochen zu dieser Frage geführt haben, läßt sich folgendes sagen:

Der DGB sagt ja, weil das Mitbestimmungsgesetz vom Frühjahr 1951 den breiten Einbruch in wichtigste Führungspositionen der produzierenden Wirtschaft gebracht hatte und die gewerkschaftliche Macht in der Wirtschaft gefestigt hat. Es wäre irreal, glauben zu wollen, daß die Gewerkschaften diesen Erfolg, der bereits in den Gesprächen mit der britischen Labour-Besatzungsmacht vorbereitet worden war, jemals wieder herausgeben würden. Das kann auch niemand verlangen.

Die Betriebsräte sagen ja und nein. Sie sagen ja, weil ihnen durch das Mitbestimmungsgesetz der Zahl und dem Inhalt nach ein größerer Einblick und eine stärkere Einflußnahme gewährleistet ist. Sie sagen nein, weil ihnen vielfach das Übergewicht der betriebsfremden Funktionäre ein Dorn im Auge ist, und sie in ihren Entschlüssen allzuoft politischen Gesichtspunkten statt betrieblichen Notwendigkeiten Folge leisten müssen. Es geht ihnen daher schlechter als den Kollegen, die nach dem Betriebsverfassungsgesetz ihr Mandat erhalten haben.

Die Eigentümer sagen ja aus der (jedoch nicht ganz vollständigen) Überlegung heraus, daß die Mitbestimmung bisher im großen und ganzen den Arbeitsfrieden erhalten habe. Sie sagen nein, weil sie sich in der Vollmacht ihrer Rechte und ihrer Pflichten unrechtmäßig beschnitten fühlen.