Dd., Frankfurt

Eine Große Strafkammer des Frankfurter Landgerichts verurteilte in der vergangenen Woche den 28jährigen Feintäschner Heinrich Heiliger wegen 33 schwerer und zehn einfacher Diebstähle zu dreieinhalb Jahren Gefängnis; seinem in den meisten Fällen mitbeteiligten Bruder wurden zwölf Monate, dem Komplicen Werner Meißner zweieinhalb Jahre zudiktiert.

Als Heiliger vor einem Jahr festgenommen wurde, fand die Polizei in seiner Wohnung Diebesgut im Werte von etwa 20 000 Mark. Drei Briefmarkensammlungen, die zusammen auf 80 000 Mark taxiert waren, hatte die Ehefrau des Diebes in den Ofen gesteckt, als die Gesetzeshüter über die Schwelle des Hauses traten, dessen Türen und Fenster übrigens gleichfalls gestohlen waren. Man aß bei Heiligers von gestohlenen Tellern, hängte gestohlene Kleider in gestohlene Schränke und schlief in gestohlenen Betten.

Als Heinrich und sein Bruder in einer Winternacht auf einem Schlitten Bretter und Türen eines Wochenendhauses abtransportierten, folgte die Polizei der Schlittenspur in das Diebesnest.