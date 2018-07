In allen mitteldeutschen Bezirken wurden sogenannte Jagdgebietsverantwortliche eingesetzt, die an Stelle der entlassenen, verhafteten oder zur Flucht getriebenen Förster die Reviere verwalten. Sie haben darauf zu achten, daß nur folgende Personenkreise an den nach sowjetischem Vorbild eingeführten Kollektivjagden teilnehmen: Forstangestellte, Landarbeiter, Kolchosbauern, Angehörige der vormilitärischen Ausbildungsorganisation Gesellschaft für Sport und Technik, Mitglieder der FDJ und der SED sowie Angestellte des Innenministeriums. Die Berechtigung zur Einzeljagd haben nur noch höchste Staats- und Parteiführer. Im Gesetzblatt Nr.40, Seite 431, wird die Jagderlaubnis grundsätzlich von einigen Voraussetzungen abhängig gemacht: „Voraussetzung für die Ausgabe von Jagdteilnahmescheinen ist eine aktive Mitarbeit an der Erfüllung der Volkswirtschaftspläne, pünktliche Einhaltung der Ablieferungspflicht, ein gefestigtes Staatsbewußtsein ...“

Innerhalb 24 Stunden nach Erlegung muß alles Wild der Staatlichen Ablieferungsstelle für Jagdwild übergeben, werden. Den Jägern bleiben zur eigenen Verwendung nur Herz, Lunge, Leber, Nieren und Milz, die sie unter den Teilnehmern der Kollektivjagd – auch den Treibern – aufteilen müssen. Lediglich bei Federwild (Wildenten, Wildgänsen, Rebhühnern, Fasanen) stehen den Jägern 30 Prozent der erlegten Stückzahl im ganzen zu.

Besondere Paragraphen regeln die Behandlung der sogenannten Sonderjagdgebiete, in denen nur prominente SED-Führer sowie Staatsbesucher jagen dürfen. In § lb heißt es dazu: „Die Jagdgebietsgrenzen sind nicht an Eigentums- und Besitzgrenzen gebunden Noch nicht enteignete Bauern also können sich nicht dagegen wehren, wenn in den ihnen gehörenden Wäldern Kollektiv- oder Einzeljagden stattfinden und man auf ihrem Grund und Boden stehendes Wild entschädigungslos abschießt.

Wie denn außer den Funktionären die Bevölkerung auch nichts von den erlegten, Tieren zu sehen bekommt. In den HO-Geschäften wird allenfalls einmal ein Stück Wildschwein oder ein Karnickel angeboten. P. T.