Nachdem ich schon meine Bildung im wesentlichen der Teilnahme an öffentlichen Diskussionen verdankte, beschloß ich eines Tages, meine dabei erworbenen Kenntnisse und Erfahrungen nutzbringend anzuwenden und die Teilnahme an solchen Diskussionen zum Beruf zu machen. Dabei ging ich ganz methodisch vor. Zunächst legte ich mir einen Terminkalender an, in dem sämtliche anfallenden Streitgespräche, öffentlichen Aussprachen und Dienst- und Donnerstagsgespräche verzeichnet standen. Dann wählte ich mir jeweils aus der Vielzahl des Angebotes jene Themen aus, zu denen ich am meisten zu sagen hatte und über die ich am wenigsten Bescheid wußte. Diese Themen umrissen eine Skala, die von „Verdirbt das Fernsehen den Charakter?“ über „Droht Europa zu versteppen?“ bis zu „Sind wir alle Banausen?“ reicht. Ihre Referenten – hervorragende Vertreter ihrer Fachgebiete – gehören zu den begehrtesten Diskussionsrednern und -teilnehmern im weiten Bereich öffentlicher Aussprachen.

Seitdem ich mich meinem neuen Beruf widme, habe ich alle Hände voll zu tun, meinen Finger zu heben, um mich, wo immer das gewünscht wird, zum Wort zu melden. Zuerst hatte ich verständlicherweise einige Hemmungen zu überwinden. Darum begnügte ich mich zunächst mit beifälligem Nicken, zustimmendem Lächeln und geringschätzigem Kopfschütteln bei unglücklichen Formulierungen oder Versprechen anderer Diskussionsteilnehmer. Auch trug ich dazu bei, allzu langatmige, verworrene Ausführungen durch halblaute Zwischenrufe wie „Das ist ja gar nicht behauptet worden!“ oder „Zum Thema sprechen!“ zu bremsen. Dem Thema galt überhaupt meine besondere Aufmerksamkeit. Nachdem ich lange mit dem Gedanken geliebäugelt hatte, mich darauf zu spezialisieren, Diskussionen schon in den ersten fünf Minuten so vom Thema abzubringen, daß schließlich niemand mehr weiß, wovon eigentlich die Rede war, mußte ich erkennen, daß diese Aufgabe schon von der Mehrzahl der anderen Teilnehmer mit großem Erfolg übernommen worden war. Da warf ich das Steuer herum. Weil erfahrungsgemäß nach etwa einer Stunde die letzten Erinnerungen an das ursprüngliche Thema ausgelöscht sind, hebe ich dann meinen Finger und fordere energisch, zum Thema des Abends zurückzukehren, um bei dieser Gelegenheit auch meiner tiefen Enttäuschung über den bisherigen Verlauf des Gesprächs Ausdruck zu verleihen. Bietet sich diese Chance nicht, weil ausnahmsweise wirklich zum Thema gesprochen wird, bleibt mir immer noch die Möglichkeit, darauf hinzuweisen, daß man zwar bis jetzt viele kluge und weise Worte gehört habe, ein wesentlicher Punkt des Problems bisher aber nur gestreift, wenn nicht gar übersehen worden sei. Solche wesentlichen Punkte lassen sich leicht finden. So kann man etwa bei dem Thema „Droht Europa die Versteppung?“ die Frage stellen, ob es sich hier wirklich nur um eine Klima- und Ernährungsfrage handelt, und ob es nicht auch um die seelische und geistige Versteppung gehe, Solche Fragen bringen die Diskussion zwar nicht vom Fleck, gewiß aber in ein anderes Fahrwasser. Dadurch gewinne ich – da mich die Argumente der anderen ohnehin nicht interessieren – Zeit, mir neue Fragen zu überlegen.

Dabei führt meine starke Inanspruchnahme durch öffentliche Aussprachen gelegentlich dazu, daß ich mich zu Problemen äußere, die erst eine Woche später und ganz woanders behandelt werden sollen. So fragte ich kürzlich in einer Fernsehdiskussion über die „Krise des Romans“, ob an der ganzen Situation nicht die moderne Sitte der getrennten Schlafzimmer schuld sei. Ich glaubte nämlich, ich befände mich schon in der Diskussion über die „Krise der modernen Ehe“. Während die Fernsehübertragung gleich abgebrochen wurde, kam die eigentliche Diskussion erst richtig in Fahrt, da meine nachfolgenden Redner mir zu beweisen suchten, daß auch die Autoren von der Krise des Romans betroffen seien, die gar nicht verheiratet sind.

Solche Zufallserfolge erhöhen natürlich die Freude an meinem Beruf. Eben jetzt sehe ich mit Spannung dem nächsten „Öffentlichen Forum“ entgegen. Sein Thema lautet: „Reden wir nicht aneinander vorbei?“ Spätestens nach einer Stunde werde ich meinen Finger heben und feststellen, man sei leider vom Thema abgekommen oder habe den wesentlichsten Punkt übersehen.