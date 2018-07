Inhalt Seite 1 — Von der Dummheit zum Wahnsinn Seite 2 Auf einer Seite lesen

Daß unfreiwillige Komik am komischsten sei, behaupten die ernsthaftesten Leute. Glaubt man ihnen, so haben wir’s hier mit einem wahrhaft komischen Buch zu tun – mit

Horst Geyers „Dichter des Wahnsinns“ (Musterschmidt Verlag, Göttingen, 322 S., 15,80 DM).

Horst Geyer – man erinnert sich – ist Psychiater in Oldenburg und Autor des Buches „Über die Dummheit“. Dieses Buch war – doch still: sprechen wir nicht über vergangene Sünden, sondern über gegenwärtige, vor allem dann, wenn sie ein an sich liebenswerter Dilettantismus hervorbrachte. Der Professor Geyer also hat eine „Untersuchung über die dichterische Darstellbarkeit seelischer Ausnahmezustände“ durchgeführt. Dabei war ihm das Beste gerade gut genug: des Sophokles Ödipus wird ebenso zitiert, wie Goethes Orest, Kleists Penthesilea muß genauso herhalten wie Shakespeares Ophelia. Und der Dr. Geyer sagt ihnen endlich, was sie haben: Ophelia schleppt einen „psychogenen Dämmerzustand“ mit sich herum, Goethes Gretchen ist ein „delirantes Zustandsbild“, Shakespeares Lear leidet an „Altersschwachsinn“, Hamlet ist ein „weicher Psychopath“. Am besten weg kommt Goethes Orest: denn wer von uns möchte nicht angesichts unseres trüben Alltags mit „schönem Wahnsinn“ geschlagen sein?

Soweit – so schlecht: die psychologische Durchleuchtung der Literatur setzte um die Jahrhundertwende ein: die Psychoanalytiker durchforschten – nicht ganz zu Unrecht – die Dichtung nach „Beweismaterial“ für ihre Thesen. Freud selber wäre nie auf die Idee gekommen, einen dichterischen Text als solchen „psychoanalytisch“ zu interpretieren – das blieb erst seinen nicht genialen Schülern vorbehalten, die nun die Figuren der Weltliteratur mit psycho-pathologischen Noten etikettierten – und schließlich war’s ihnen gleich, ob das Dienstmädchen von Frau Meier oder der Dichter Rilke nachts Erscheinungen hatte ... Nun kann niemand dagegen sein, wenn ein Mediziner vom ärztlichen Standpunkt dichterische Texte interpretiert. Im Gegenteil: durch ärztliche Schau werden uns vielleicht an einem Text erst Feinheiten klar, die auch der beste Philologe übersehen hätte. Zwei Dinge sind dabei allerdings zu beachten: der Arzt als Interpret kann nur Beiträge zum Verständnis der Dichtung liefern, niemals die gesamte Dichtung sozusagen an den Kriterien der Medizin prüfen, und: er muß es gelernt haben, Texte zu lesen.

Genau dies letztere kann man aber bei dem Professor Geyer mit Recht anzweifeln. An einer Stelle zitiert er: „Nach Moebius schreibt Goethe selbst...“ Und dann kommt das Goethezitat. Was würde der Professor Geyer wohl sagen, wenn ein Kollege einen Patienten, den er schon längere Zeit behandelt, mit der Diagnose „Schizophrenie“ einlieferte und es stellte sich dann eine Paralyse heraus? Und doch wäre dieser Lapsus in der Medizin noch gering zu werten gegen den, den der Autor Geyer als Interpret mit solcher Zitierung in der Philologie beging.

Was Geyer nun zu den Dichtern zu sagen weiß, geht wenig über das hinaus, was ein nicht sonderlich musischer Mensch nach Feierabend beim Buch eines Dichters sich einmal durch den Kopf gehen lassen kann. Dagegen wäre nichts einzuwenden – vor allem, da hier manche bitterernst vorgetragene Stelle unsere Heiterkeit erregt. Nur ein paar Proben: „Gretchen entgleitet ihm (Faust) in ihre wahre psychologische Situation, aus der sie sich nicht mehr lösen kann.“ – Oder: „Ophelia ist durch das über sie hereingebrochene doppelte Unglück zutiefst erschüttert worden; sie gerät in eine akute Verwirrungspsychose hinein.“ Wenn man dann aber noch liest, daß Geyer bei Ibsens Oswald „eine Paralyse diagnostizieren“ möchte, dann schlägt die Heiterkeit doch allmählich in Mißvergnügen über soviel richtige Dummheiten um.

Nun muß man noch den Anspruch zur Kenntnis nehmen, mit dem Horst Geyer auftritt: über gesunden und kranken Geist kann nur der Psychiater urteilen, „weil er allein weiß, was krank bedeutet“. Und dann kommt’s: „Der wahre Dichter hat in seinen Gestalten immer recht, und wir werden sehen, daß gerade unsere Ergebnisse diesen Satz besonders eindrucksvoll bestätigen werden.“ – Nein, wird der Shakespeare sich da aber freuen!