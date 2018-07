George Kennan, bis 1950 amerikanischer Botschafter in Moskau, hat sich kürzlich in einem Aufsatz, den die „Außenpolitik abgedruckt hat, Gedanken über die Zukunft des amerikanischen auswärtigen Dienstes gemacht – sehr kritische Gedanken übrigens. Kennan, der zur Zeit an dem berühmten Instiute of Advanced Studies in Princeton arbeitet, gehört zu der ersten Generation der amerikanischen Berufsdiplomaten. Seine Ausbildung begann Ende der zwanziger Jahre. Er ist einer der Fachleute für Sowjetrußland, nicht nur in Amerika, sondern innerhalb der westlichen Welt. Aber er ist nicht nur Fachmann, sondern eine Persönlichkeit.

Kennan warnt zunächst vor einer Art, wie er sagt, militärischer Organisationpsychologie, „also vor dem Glauben, daß man für jede gegebene Aufgabe nur soundsoviele von diesen und jenen Fähigkeiten benötigt, und wir solange über eine geeignete Organisation verfügen, als ihre Angehörigen fachliche Tüchtigkeit und politische Zuverlässigkeit aufweisen können, während man der Art der menschlichen Persönlichkeit, die hinter jeder einzelnen dieser speziellen Fähigkeiten steht, nur geringe Bedeutung beimißt. Diese Anschauungsweise mag vielleicht für Bauarbeiten, für industrielle Herstellungsverfahren und viele Arten militärischer Aufgaben angebracht sein. Für die Tätigkeit des auswärtigen Dienstes jedoch, wo die Gesamtpersönlichkeit des Mannes selbst, sein Charakter, sein Urteilsvermögen, sein Scharfblick, seine Weltkenntnis, seine Rechtschaffenheit, seine Anpassungsfähigkeit, seine Gabe zu menschlicher Anteilnahme und menschlichem Verständnis wichtig und entscheidend ist, dürfte sie wohl kaum nützlich sein. Zusammen mit diesen Eigenschaften wird alles Spezialkönnen gedeihen und Früchte tragen; ohne sie wird jedoch das beste Fachwissen nur wenig nützen können.“

„... Und wenn der auswärtige Dienst nicht einfach als eine berufliche Tätigkeit, sondern als eine besondere Lebensart angesehen werden soll, dann ist es in diesem Sinne von entscheidender Wichtigkeit, daß jeder Beamte ein ‚Generalist‘ (also kein Spezialist) ist, und das heißt: ein Mann von Charakter, Verstand und gutem Urteilsvermögen. In der Gegenüberstellung mit der Andersartigkeit einer fremden Umgebung wird die Persönlichkeit eines Mannes schonungslos enthüllt, wird sie einer Bewährungsprobe unterzogen, wie nirgendwo sonst. Ganz gleich, in welcher Eigenschaft sich der einzelne amerikanische Beamte im Ausland aufhält, stets wird er von sehr vielen Leuten beobachtet werden, und nach ihm wird man auch sein Land beurteilen. Und gerade eine Nation, die fast über die Hälfte des gesamten Welteinkommens verfügt und eine Art von Weltführerschaft beanspruchen möchte, sollte sich über das Ausmaß und die kritische Schärfe dieser Beobachtung keine Illusionen machen. Die Außenwelt ist sich nur zu gut bewußt, daß ein Bär, dem man das Radfahren beigebracht hat, noch immer ein Bär bleiben wird.“