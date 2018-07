Inhalt Seite 1 — Wichtig – und warum Seite 2 Auf einer Seite lesen

„Blücher Zindabad“: Der Zweck der Indienreise Vizekanzlers Dr. Blücher war ein doppelter. Einmal sollte er sich vergewissern, daß Indien nicht an eine Anerkennung der DDR denkt, zum anderen die wirtschaftlichen Bande zwischen Indien und der Bundesrepublik festigen. Was die DDR betrifft, hat Nehru sich nicht für alle Zukunft festgelegt, aber Dr. Blücher ist der Ansicht, daß „zur Zeit“ mit einer Anerkennung des Pankowregimes durch Indien nicht zu rechnen sei. Nehru hat versprochen, im Anschluß an die Londoner Commonwealth-Konferenz im Juni Bonn zu besuchen.

Algerien-Allergie: Mit der Verschärfung der Lage in Algerien steigen die Chancen einer Regierung Mollet – Mendès-France. Seine Gegner möchten, daß Mendès-France die algerische Suppe ebenso auslöffelt wie seinerzeit die Indochina-Suppe. Da eine Regierung der „Republikanischen Front“ (Mendès-France-Anhänger und Sozialisten) in jedem Fall eine Minderheitsregierung sein würde, ist es leicht, sie nach getaner Arbeit wieder loszuwerden. Französisch-Nordafrika ist wie ein System kommunizierender Röhren: die den Tunesiern und Marokkanern gewährten Freiheitsrechte treiben automatisch die Freiheitsforderungen der Algerier in die Höhe (und umgekehrt).

*

Nahost-Notbremse: Syrien und Libanon wollen einen Verteidigungspakt schließen. Dadurch würde die arabische Front gegen Israel um ein Weiteres wichtiges Glied verstärkt. Tritt auch Jordanien dieser Front bei, ist Israel gänzlich eingekreist. Jordaniens Bündnis mit England war bisher der Bremsklotz am Wagen des arabisch-israelischen Konflikts. Jordaniens Weigerung, dem Bagdadpakt beizutreten, die antiwestlichen Ausschreitungen in Amman und Jerusalem, Saudiarabiens Angebot – an Stelle Englands – Jordaniens Staatshaushalt zu subventionieren, verbunden mit dem Zunehmen der antibritischen Stimmung in Jordanien, machen den Wert dieses Klotzes immer zweifelhafter. 2000 englische Fallschirmjäger wurden nach Zypern geflogen, weitere Truppen folgen auf dem Seeweg. Sie sind als „Notbremse“ gedacht,

*

Wasserstoffbombe schrumpft: Der Vorsitzende der amerikanischen Atomenergiekommission, Strauss, dementierte Agenturmeldungen, wonach bei den Atomexperimenten dieses Jahres eine Wasserstoffbombe zur Explosion gebracht werden sollte, welche die berüchtigte Bikini-Bombe vom 1. März 1954 bei weitem in den Schatten stellen würde. Er sagte, es seien mehrere Explosionen vorgesehen, von denen jedoch keine die Gewalt der Bikini-Bombe haben würde. Außenminister Dulles erklärte, die USA hatten keine Veranlassung, die Wasserstoffbombenexperimente zu beenden. Es sei notwendig, den wissenschaftlichen Vorsprung einzuhalten – „bis eine wirksame Abrüstung erzielt sei.“ Die Erklärungen von Strauss und Dulles sind offenbar als Antwort auf die Einwände gegen die H-Bombenexperimente gedacht.

*